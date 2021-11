Biskupové na pouti v Římě

Vydání: 2021/46 Biskupové na pouti v Římě, 9.11.2021, Autor: Kateřina Koubová

Tento týden probíhá návštěva českých a moravských biskupů ve Vatikánu, tzv. Ad limina apostolorum aneb „k prahům apoštolů“. Po schůzkách na různých vatikánských úřadech se ve čtvrtek sejdou s papežem Františkem.



Minulou neděli zahájili čeští a moravští biskupové návštěvu Ad limina apostolorum v Římě mší svatou v bazilice sv. Klimenta. Následovala modlitba u hrobu sv. Cyrila v kryptě baziliky. Snímky Anička Guthrie/Člověk a Víra



Mezi prvními návštěvníky baziliky sv. Petra v srdci Vatikánu se toto pondělí brzy ráno ocitli čeští a moravští biskupové. Mší svatou v kapli sv. Josefa, po níž šli všichni vyznat svou víru k hrobu sv. Petra, zahájili pracovní program poutě k apoštolským prahům. Už v neděli po příletu do Říma navštívili biskupové českou Papežskou kolej sv. Jana Nepomuckého a slavili mši sv. v bazilice sv. Klimenta, po níž se pomodlili v kryptě, kde je pohřben apoštol Cyril.



Návštěvu Ad limina lze přirovnat k pouti. „Putuje se k hrobům apoštolů i k Petrovi dnešních dnů. Podobně jako si na pouti člověk srovná své myšlenky, uspořádává si život, svou službu, tady je to ze strany biskupů strukturovanější formou ‚vydání počtu‘ ze správy diecézí. Přirovnal bych to ke zpytování svědomí. Pouť dává příležitost podívat se na věci z jiného úhlu a získat zpětnou vazbu, vysvobodit se z rutiny,“ vysvětluje generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.



Pro upevnění lásky a jednoty



Již na své páté návštěvě Ad limina je předseda České biskupské konference Jan Graubner, olomoucký arcibiskup. „Tato je jiná než všechny ostatní především kvůli pandemii. Nejsou tu s námi poutníci, kteří jindy takovou návštěvu doprovázejí, a chybí někteří biskupové, kteří onemocněli,“ přibližuje KT arcibiskup Graubner. Doma zůstali kardinál Dominik Duka, biskup Václav Malý a oba brněnští biskupové Vojtěch Cikrle a Pavel Konzbul. „Přesto, nebo tím více přicházíme, abychom upevnili svou jednotu s papežem Františkem a vyjádřili ochotu spolu s ním budovat současnou církev, tedy být nástrojem Božího vedení,“ shrnuje předseda ČBK a pokračuje: „Chceme vnést do tohoto setkání také všechny ty, které nosíme v srdci, ty, kteří jsou nám svěřeni a kterým jsme posláni sloužit. Rád bych poděkoval všem, kteří nás doprovázejí svými modlitbami, i všem těm, kteří se vlastní aktivitou zapojují do budování církve, společenství, které je proniknuto Duchem Svatým.“



„Očekává se od nás, abychom měli otevřené srdce pro Boha a nechali Boha v sobě milovat, konat dobro a budovat společenství, budovat vztahy. Ty jsou dnes asi jedním z největších problémů světa, větším než pandemie. Jsme uzavřeni do sebe a ‚stačíme si‘. Pak ale člověk není schopen ani vytvářet si vztah s Bohem, odpovídat na Boží lásku, milovat. To vše se projevuje ve vzájemných vztazích, v rodinných krizích atd.,“ upozorňuje arcibiskup Graubner a dodává: „Jsme tady právě proto, abychom tyto vztahy v církvi budovali a od papeže přijali nový impulz.“



Biskupové navštíví různé vatikánské úřady, tzv. dikasteria a kongregace, s informacemi o svěřených oblastech. Arcibiskup Graubner vysvětluje, jak jsou tyto praktické záležitosti nezbytné: „Když chceme žít lásku, nejde jen o cit nebo zbožnost. Je důležité, aby měla všechny aspekty – od těch duchovních přes ekonomické, vzdělání a službu potřebným až po misijní snahy dělit se a nenechávat si pro sebe. Je nutné vidět v celé šíři. Když se nám zúží pohled, když někdo vidí příliš rudě nebo růžově, pak to není pravdivé. Naše láska musí být komplexní, a proto i tady přicházíme na všechny úřady, abychom opět upevnili celou šíři lásky a jednoty v církvi.“



Program biskupů je nabitý. V úterý 9. listopadu ve svátek Posvěcení lateránské baziliky budou biskupové právě zde koncelebrovat mši svatou. V týdnu se ještě zúčastní v poutním domě Velehrad vernisáže výstavy o Božích služebnících Václavu Drbolovi a Janu Bulovi a na pozvání velvyslance při Svatém stolci Václava Kolaji budou přítomni i na slavnosti k zakončení Roku sv. Ludmily v české koleji Nepomucenum. Setkají se zde i s tvůrci daru, který přivezli papeži – křišťálového relikviáře sv. Zdislavy.



Audience u papeže Františka proběhne ve čtvrtek 11. listopadu dopoledne. Biskupové mu předají také šek na 50 tisíc eur (kolem 1,3 milionu korun) jako dar pro potřebné za všechny věřící z ČR. V pátek pak biskupové navštíví hrob apoštola Pavla v bazilice sv. Pavla za hradbami a v sobotu na svátek sv. Anežky České poputují s bohoslovci a kněžími z Nepomucena do Assisi. V neděli 14. listopadu program zakončí ranní bohoslužbou v bazilice sv. Bartoloměje.



Návštěva „Ad limina“ se koná jednou za pět let, ale kvůli pandemii byla tato odložena. Předchozí se konala v únoru roku 2014.



KATEŘINA KOUBOVÁ, Řím











