Benedikt XVI. sedmdesát let knězem

Sedmdesát let kněžství oslavil 29. června Joseph Ratzinger – emeritní papež Benedikt XVI. Čtyřiadevadesátiletý duchovní za ně poděkoval mší svatou v kapli vatikánského kláštera Mater Ecclesiae, kde trvale žije.



Na snímku z léta 1952 slaví P. Joseph Ratzinger mši svatou pod širým nebem v Ruhpoldingu v bavorských Alpách. Snímek ČTK



„Dnes slavíme výročí, které se dotýká srdcí nás všech,“ připomněl v den jubilea papež František před shromážděním na Svatopetrském náměstí při Andělu Páně a pokračoval: „Tobě, Benedikte, drahý otče a bratře, patří naše láska, naše vděčnost a naše blízkost. Děkujeme za tvé věrohodné svědectví, za tvůj pohled neustále upřený k Božímu horizontu: Děkujeme!“



Rodák z bavorského Marktlu am Inn Joseph Ratzinger (nar. 1927) přijal kněžské svěcení společně se svým starším bratrem Georgem (1924–2020) 29. června 1951 v Mnichově.



Z Benediktovy německé vlasti nyní připutovalo narozeninové překvapení, které pro něj připravil jeho osobní tajemník arcibiskup Georg Gänswein: na narozeninové mši svaté vystoupili někdejší zpěváci řezenského katedrálního sboru Regensburger Domspatzen, který mnoho let řídil právě Georg Ratzinger. Odpoledne pak několik z nich Benediktu XVI. zazpívalo bavorské písně. „To byl náš dárek pro tento den a já věřím, že emeritnímu papeži udělal opravdu radost, aniž by měl pocit, že je to přehnané,“ podotkl arcibiskup Gänswein. Benedikt XVI. je milovníkem hudby a k jeho zálibám vždy patřila hra na klavír.



Pro veřejnost je pak až do 22. prosince volně přístupná výstava v římské galerii Arte Poli, která představuje rodinné snímky a památky a také předměty, které jubilant používal během své kněžské dráhy.



Nejdůležitější okamžik života



Pro Vatican News arcibiskup Gänswein pohovořil i o zdravotním stavu emeritního papeže. „Hlavu má jasnou a všechno vnímá. Velmi mu ale ubyly fyzické síly, je unavený, často odpočívá. A stále slabší je i jeho hlas – je pro něj těžké mluvit tak, aby byl dobře slyšet. Ale jak říká, to už patří k věci,“ popsal arcibiskup s tím, že je Benedikt XVI. přesto dobré mysli. „Vždycky říká: ‚Každý den začínám a končím s Pánem. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat‘,“ dodal Gänswein. Každý den také oba společně slouží mši svatou. „On sedí na vozíku vedle oltáře, já jsem hlavní celebrant,“ popsal arcibiskup. Po celých 70 let Ratzingerova kněžství prý nebylo dne, kdy by nesloužil nebo nekoncelebroval liturgii.



Na svou cestu kněze a později arcibiskupa mnichovsko-freisinského Ratzinger vzpomíná v knize Můj život, která vyšla v roce 2005 také česky. „Byl krásný letní den, který mi zůstává v paměti jako nejdůležitější okamžik mého života,“ píše emeritní papež o svém svěcení. „Nesmíme být pověrčiví, ale ve chvíli, kdy na mě starý biskup vložil ruce, malý ptáček se zvedl z hlavního oltáře katedrály a zazpíval krátkou radostnou píseň. Pro mě to bylo, jako by mi hlas shůry říkal: ‚Je to tak dobře, jsi na správné cestě‘,“ vzpomínal Ratzinger.



Vedle služby kněze a biskupa, úřadu kardinála a od roku 1981 také prefekta Kongregace pro nauku víry působil Joseph Ratzinger i jako akademik a je autorem významných teologických spisů. Nástupcem Jana Pavla II. na svatopetrském stolci se stal 19. dubna 2005. 28. února 2013 jako první papež v novodobých dějinách na tento úřad rezignoval s odvoláním na pokročilý věk a ubývající síly. Jak nyní zhodnotil papež František (oba muže pojí přátelství a vzájemná úcta), „v současné době je tím, kdo ve Vatikánu kontempluje a věnuje svůj život modlitbě za církev“.



ALENA SCHEINOSTOVÁ







