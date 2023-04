Arcidiecézní muzeum od pravěku k dnešku

Vydání: 2023/16 Ukrajinské oslavy Paschy v Česku, 18.4.2023, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Perspektivy 16

Nově zpřístupněné prostory, novou stálou expozici ohlížející se tisíce let nazpět i nové exponáty slibuje návštěvníkům Arcidiecézní muzeum v Olomouci, které se po dvouleté rekonstrukci znovu otevírá v pondělí 24. dubna.



Návštěvníkům se vůbec poprvé otevře celá křížová chodba se středověkými nástěnnými malbami. Snímek archiv Arcidiecézního muzea Olomouc



Rozsáhlá rekonstrukce muzea, které sídlí v těsném sousedství olomoucké katedrály sv. Václava na Václavském náměstí, pomohla zpřístupnit některé nové prostory. Mezi jinými část románského paláce biskupa Jindřicha Zdíka: návštěvníci budou moci vůbec poprvé v novodobé historii projít všemi čtyřmi rameny křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami a o patro výš jim bude k dispozici nová lávka, která je provede po celém ochozu s původními románskými okny.



Po stavebních úpravách také vznikl nový výstavní prostor v podkroví někdejšího kapitulního děkanství. Nyní je zde umístěna nová expozice Zde se nacházíte s podtitulem Svatováclavské návrší v proměnách staletí. Velká část expozice patří novým médiím a digitálnímu obsahu, obrazovky nabídnou třeba virtuální vizualizace okolí dnešní katedrály v pravěku, středověku a novověku. „Pokud jde o historickou věrnost, model pravěké podoby svatováclavského návrší vznikal s větším zapojením fantazie a srovnáváním obdobných míst. Se středověkem to už samozřejmě šlo lépe, protože máme konkrétní archeologické nálezy. Novověk, tedy 18. století, pak věrně odpovídá skutečnosti,“ popisuje autor expozice a vedoucí muzea Miroslav Kindl.



Novou expozici doprovodí také komiks z dílny Martina Šinkovského a Petra Nováka, v němž se z mladého horolezce stane cestovatel v čase. „Díky tomu pozná svatováclavské návrší napříč historickými etapami až do pravěku a v každém období se potká se zdejšími historickými osobnostmi. Cílíme tak zejména na mladší návštěvníky, aby lépe pochopili význam tohoto místa,“ doplňuje Kindl.



Lidé se také budou moci podívat třeba na faksimile vzácného Olomouckého horologia z první poloviny 12. století. Tento kodex s liturgickými texty vznikl na objednávku biskupa Zdíka. Jeho originál, ukořistěný švédskou armádou za třicetileté války, je dnes uložen ve Stockholmu.



V novém kabátě



Také stálou expozici Ke slávě a chvále, která byla v Arcidiecézním muzeu k vidění už před rekonstrukcí, obohatí některé nové exponáty. Zůstávají všechna dosavadní lákadla, jako monstrance Zlaté slunce Moravy posázená diamanty a smaragdy, gotické plastiky Šternberská madona nebo Křivákova pieta, Madona s rouškou od Sebastiana del Piomba a samozřejmě zlacený kočár kardinála Troyera. „Návštěvníci si v barokních sálech určitě všimnou zrekonstruované podlahy nebo nového osvětlení, uměleckým dílům zase prospěje nová výkonnější vzduchotechnika,“ doplňuje Miroslav Kindl.



Arcidiecézní muzeum do sezony vstoupí s novou vizuální identitou, kterou již od loňska používá jeho provozovatel – Muzeum umění Olomouc. Promění se celá grafika, navigační systém i doprovodné tiskoviny k výstavám. „Vyjde také nový knižní průvodce Arcidiecézním muzeem, který se bude věnovat oběma stálým expozicím a představí historii tohoto místa,“ upozorňuje Kindl a zve: „Slavnostní otevření muzea se koná v pondělí 24. dubna od sedmnácti hodin v katedrále sv. Václava.“



Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské nám. 4. Slavnostní znovuotevření 24. 4. 2023 od 17 hod. ve svatováclavské katedrále



JIŘÍ GRAČKA

