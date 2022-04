Arcibiskup Ševčuk: Zůstaneme s lidmi

Poprvé od vypuknutí války na Ukrajině vystoupil hlavní řeckokatolický arcibiskup kyjevsko-halyčský Svjatoslav Ševčuk na veřejném fóru mimo svou zemi. Prostřednictvím internetu se zúčastnil setkání v Římě, které pořádala 29. března vatikánská Kongregace pro východní církve.



Arcibiskup Svjatoslav Ševčuk (vlevo) přijal od generálů ukrajinské armády vojenskou přilbu. Snímek ugcc.ua



„Nikdy jsme si nedokázali představit, že se krypty naší katedrály stanou protileteckými kryty,“ řekl dvaapadesátiletý arcibiskup Ševčuk. Jak popsaly Vatican News, „s jeho slovy vstoupila do sálu tragédie války“. Jeho svědectví, přenášené z Kyjeva, přerušoval zvuk sirén a chvílemi duchovní nedokázal zadržet slzy.



„Jste nejmladší z otců východních katolických církví, ale během let jste doprovázel svou církev, která už zažila mnoho pokusů, aby byla zlikvidována. Zdá se, že se Evropa nepoučila z nedávné historie hrůz ničení a války,“ povzdechl prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri v narážce na pronásledování řeckokatolíků za stalinismu i na to, že i nyní je arcibiskup Ševčuk s dalšími duchovními na ruském „seznamu smrti“. Arcibiskup pak dostal prostor, aby svědčil o „roli ukrajinské řeckokatolické církve v kontextu války“ – což bylo téma setkání.



Duchovní popsal realitu Charkova, Černihivu či Mariupolu. Už 40 tisíc lidí z Donbasu – připomněl Ševčuk – bylo pak zavlečeno do Ruska: „Na územích kontrolovaných Ruskem byly našim krajanům zabaveny pasy, vydány dočasné doklady a byli odesláni na ostrov Sachalin na Dálném východě, bez práva toto území další dva roky opustit. Připomíná to deportace za stalinského režimu. Jsou to děti, ženy, postižení lidé. Co je čeká? Zemřou.“



Sám od počátku války denně natáčí krátká videoposelství (ukrajinsky a anglicky na webu news.ugcc.ua), kde podává o dění zprávy a povzbuzuje k naději. „Je důležité být v kontaktu,“ vysvětlil arcibiskup a navázal: „Naší první povinností jako církve je být s naším lidem, proto jsme si rozdělili úkoly pro oblasti, kde se nejvíce bombarduje, a tam se snažíme lidem pomoci přežít, a pro oblasti, kudy lidé utíkají – zde se naše struktury stávají místy pro pomoc uprchlíkům,“ popsal Ševčuk.



„Víc než chleba a šaty potřebujeme slova útěchy a naděje, které umí dát pouze církev,“ řekl arcibiskupu Ševčukovi při setkání minulý týden kyjevský starosta Vitalij Kličko. Ševčuk nyní potvrdil: „V suterénu naší kyjevské katedrály dnes žijí ženy a senioři. Nevědí, kam jít, a očekávají, že je matka církev obejme svým teplem. Biskupové a kněží zůstali na svých místech. V Charkově, městě duchů, zůstal biskup mezi troskami s lidmi,“ svědčil arcibiskup a shrnul: „Je důležité, abychom byli svědky pravdy.“



