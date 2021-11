Adventní příprava? Štědrost

Vydání: 2021/48 Vykročme do adventu, 23.11.2021

V neděli 28. listopadu vstoupíme do adventu. Tradičně je to také období, kdy lidé při přípravě na Vánoce pamatují na potřebné.



Lidem bez domova a chudým umožňuje zažít vánoční hojnost každoročně také Komunita Sant’Egidio. Snímek je z pražského kláštera františkánů, kde se loni podával vánoční oběd. Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra



„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky,“ vybízí prorok Izaiáš. Jedním ze způsobů, jak dostát jeho výzvě v praktické rovině, jsou skutky lásky: pomoc bližním v nouzi či jejich obdarování. Čas adventu je příležitostí vyrovnat i rozdíly mezi dostatkem, až blahobytem a lidskou bídou. Charita i další neziskové organizace proto připravují v období před Vánoci řadu příležitostí, jak nevěnovat svou pozornost jen nakupování dárků pro své blízké, ale obdarovat i lidi, kteří se ocitají na okraji společnosti.



Dárky na Ukrajinu i dětem vězňů



Arcidiecézní charita Olomouc například každoročně organizuje akci „Vánoční balíček“ pro chudé ukrajinské děti. Díky dlouholeté spolupráci s ukrajinskými partnery, kteří zabezpečují výběr dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin, se mohou čeští dárci rozhodnout, komu by rádi udělali radost. Rok od roku odváží olomoucká Charita na Ukrajinu větší počet balíčků – rekord zaznamenala v roce 2018, kdy jich bylo dokonce 414 (více na charitaproukrajinu.cz/vanocni-balicek).



Dárky pro děti odsouzených rodičů v Česku zajišťuje Mezinárodní vězeňské společenství při projektu Andělský strom. Děti vězněných rodičů prožívají smutek, nejistotu a strach, často jsou šikanovány a stigmatizovány. Podle odhadů jich je u nás každý rok více než 30 tisíc. Tyto děti nemohou za to, do jaké rodiny se narodily. Přestože samy nic nespáchaly, nesou velmi těžce důsledky trestného činu svých rodičů.



„A proč to děláme? To je jednoduché. Věříme Pánu Ježíši Kristu. A protože za vším, co Ježíš dělal nebo řekl, je láska, i my chceme přinášet lásku tam, kde je jí poskrovnu. Ježíš říká: ,A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mě.‘ Proto sloužíme dětem vězňů, které si o pomoc samy nikdy neřeknou. Posláním vánočního dárku do takovéto rodiny ukazujeme Boží lásku a soucit v praxi,“ vysvětluje Ivan Chrástek z Mezinárodního vězeňského společenství. Dobrovolníci během adventu přispívají finančně či přímo kupují dárky, které jsou dětem doručovány spolu s osobním vánočním dopisem od rodiče z vězení. Více na mvs.cz/andelsky-strom.



Aby lidé neumírali na ulici



V adventním čase nastupují také první mrazy, a proto humanitární organizace včetně mnoha Charit po republice intenzivněji připomínají lidi bez domova. Charita Beroun letos spustila od listopadu nový projekt poukazů do noclehárny „Noclehárenka“ (obdobu Nocleženky, kterou vyhlašuje Armáda spásy). Za 80 korun lze koupit poukázku na noc v charitní Noclehárně sv. Jakuba pro muže i ženy, a to elektronicky, ale i papírově, a člověku v nouzi ji věnovat (více na beroun.charita.cz). Bezdomovcům, kteří využívají služeb Charity Ostrava, chce zase udělat radost akce „Dárek Jam 2021“ z iniciativy tamních hudebníků. Benefiční koncert se tam koná 14. prosince v 19.00 online (ostrava.caritas.cz/akce), dárky nebo peníze bude možné předat ve sběrném okénku v klubu Zadní vrátka (Masná 9).



Adventní výzva



„Příprava cesty Pánu se může projevit i v naší schopnosti podělit se o část své hojnosti a dostatku. Často ani netušíme, že i v naší blízkosti žije řada lidí, kterým se nedostává ani základních životních potřeb. Potřebují pomoc v těžkostech a naši pozornost, protože jejich trápení bývá skryté nebo přehlížené. Ale my v Charitě je máme na očích, protože jim pomáháme, pracujeme s nimi. V adventním čase i o Vánocích proto zveme k pomoci všechny lidi dobré vůle,“ připomíná ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec už tradiční akci Adventní výzva. Díky štědrosti „adventních“ dárců může Charita připravit vánoční překvapení právě pro ty, na které často nikdo nepamatuje. „Může to být třeba sousedka, které svým darem zaplatíte terapeutickou hodinu. Nikdo nevidí, že ji týrá manžel, a ona nemá peníze, aby si zařídila odbornou pomoc. Další rodina může mít díky vaší pomoci na vánočním stole dobroty, které by si nikdy nemohla dovolit,“ vyjmenovává Němec s tím, že pomoc lze směřovat i k chudým seniorům.



Dary lze zasílat na charitní účet 749986/5500 a přehled variabilních symbolů (např. pro potravinový balíček rodině v nouzi či pro pět hodin pečovatelské služby pro seniora) lze nalézt na praha.charita.cz/adventni-vyzva/. „Štědrost může mířit i daleko za hranice Česka,“ dodává Němec s odkazem na rozvojové země, kde Charita dlouhodobě působí. Radost lze tak udělat dětem aktovkou se školními pomůckami, ale také přispět na základní životní potřeby či záchranu života: na speciální stravu pro dítě s podvýživou či domácí zvíře jako zdroj obživy pro chudou rodinu.



Pomoc na hranice s Běloruskem



Charita nyní upozorňuje také na příšerné podmínky tisíců migrantů na bělorusko-polských hranicích, kteří nemají zajištěné ani základní životní potřeby. Běloruským partnerům Charity lze přispět na sbírkový účet 749994/5500, VS 20 500.



Příležitostí k pomoci budou i letos dobročinné Adventní koncerty vysílané na ČT1 každou adventní neděli v 17.30 z různých chrámů. Sbírka pomůže čtyřem neziskovým organizacím: Domovu sv. Anežky v Týně nad Vltavou, který zaměstnává dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením (28. listopadu), Hospici sv. Jiří v Chebu, který poskytuje péči umírajícím v Karlovarském a Plzeňském kraji (5. prosince), Centru Kaňka v Táboře pro zdravotně a kombinovaně postižené děti

(12. prosince) a zmíněnému Mezinárodnímu vězeňskému společenství, které pomáhá dětem odsouzených rodičů (19. prosince).



A když to nestihnete



Jak zdůrazňují organizátoři Tříkrálové sbírky, v příštím roce bude kvůli dramatickému zdražování cen energií i stále nekončící pandemii obzvláště zapotřebí prostředků, které budou pro Charitu vybírat koledníci. Ti si po roční koronavirové pauze už během adventu začínají chystat své pláště a koruny, aby mohli do ulic a domů nést vánoční poselství, požehnání a prosbu o pomoc pro různě znevýhodněné lidi (pokud to pandemická situace dovolí). Sbírku však lze podpořit online už nyní na účet 66008822/0800 nebo prostřednictvím platební brány na trikralovasbirka.cz.



JIŘÍ MACHÁNĚ, TEREZA ZAVADILOVÁ









