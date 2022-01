Zůstat lidem nablízku i digitálně

Vydání: 2022/3 Premonstráti zakončili jubilejní rok, 11.1.2022, Autor: Tereza Zavadilová

Farnosti, kněží, laici i odborníci během pandemie rozvinuli nejrůznější mediální projekty online. Mnohé z nich našly své posluchače, diváky či přímé účastníky, když nebylo možné se setkávat. A oblibu si stále drží.





„Oh my God, já prostě musím se ptát, jak správně žít, v co věřit a jestli se kát... Oh my God – no ale kdo je ten ‚God‘? Je jako máma, táta, anebo jako kat? Nevím, ale věřím, že teď je ten čas to probrat!“ glosuje básnířka a moderátorka Ellen Makumbirofa ve znělce své talk show OMG. Repro Stream.cz/omg-talk-show



„Cílem bylo zaujmout mladší generaci, což chceme do budoucna ještě zintenzivnit,“ uvádí například P. Leoš Ryška, ředitel Televize Noe, když představuje novou spolupráci se slovenským katolickým hudebním projektem Godzone (Boží zóna). Ten má po dvanácti letech za sebou několik úspěšných turné hudby chval (worship), konferencí či letních táborů. Stovky diváků TV Noe nyní denně na webu tvnoe.cz v sekci „GodzoNoe“ sledují hned několik nových pořadů – hudební videa, svědectví, diskuse, konference či katecheze. „Kamarádíme se už delší dobu. Oni potřebovali kvůli výpadkům v pandemii pomoci a my jsme zase chtěli spojit síly – vždyť oběma nám jde o evangelizaci,“ přibližuje kněz a salesián Ryška s tím, že televize chtěla podpořit i česko-slovenskou vzájemnost, a proto se rozhodla pořady nepřekládat.



Fenoménem, který už před lety začal konkurovat tradičnímu rozhlasovému vysílání, je tzv. podcast neboli zvukový pořad. Více o něm v tématu píše vysokoškolská pedagožka Andrea Hanáčková. Nahrávky lze poslouchat na různých platformách (Spotify, Google podcasts, SoundCloud, Youtube aj.) nebo na webových stránkách jednotlivých projektů. Vyrobit podcast je snadné, proto přibývá tvůrců, kteří tvoří přímo doma. Jsou mezi nimi aktivní laici – např. dvojice moderátorů podcastu „Čtvrtá hodina“ Justina Šustková a Michal Štverák nebo mladí manželé Vejmělkovi, kteří se o své rodinné zkušenosti dělí v podcastu „Láska a jiné srandy“.



Od rozhovorů po Bibli



V rámci tématu přibližujeme vůbec první český křesťanský „Ecclesia podcast“, který se zaměřuje na rozhovory s katolickými osobnostmi (ecclesiapodcast.cz), unikátní je též biblický podcast z produkce paulínek – „Vox Verbi“ (latinsky hlas slova). Z řeholníků mají vlastní „Jezuitský podcast“ také zástupci Tovaryšstva Ježíšova, spustili jej loni v říjnu a nabízejí v něm nedělní zamyšlení „Dýchej Slovo“ nebo návod „Jak číst Bibli dnes“. Mají také vlastní kanál na YouTube „jezuitoudnes“.



Ani tradiční rozhlasové stanice si tento trend nenechávají ujít. Některé své pořady nabízejí také formou podcastů, jako např. ČRo Plus (zprávy z duchovního světa „Vertikála“ či novější „Spirituála“), Radio Wave (religionistický pořad „Hergot!“) nebo ČRo Vltava s množstvím kulturních a duchovních témat. S pozoruhodným projektem přišlo před dvěma lety i Radio Proglas, které už nabídlo přes sto dílů pořadu pro mladé lidi a často na nelehká témata s názvem „Na dřeň“. Dva díly získaly též různé ceny odborné veřejnosti a vloni na podzim pořad zaujal sérií „Rodina bez filtru“ na témata jako nevěra, rozvod, single život, ale i neplodnost. Z personálních důvodů však nyní pořad na nějakou dobu končí.



Inspirativní digitální stopu zanechává také řada duchovních. Mimo nejznámějších náboženských youtuberů v Česku – dvojice evangelických farářů Pastoral Brothers, jejichž YouTube kanál pravidelně odebírá takřka sedm tisíc diváků – proslul za pandemie i kanál P. Romana Vlka z farnosti Laškov na Prostějovsku „Vlčí doupě“. Jeho katechetická videa pro děti sleduje vždy na dva tisíce lidí, využívají se též ve výuce náboženství. Jeden tatínek před časem P. Vlkovi napsal: „Co musím opakovat desetkrát, od kněze-youtubera přijmou děti napoprvé.“



Divácký úspěch zaznamenává také „Donebevolající talk show o víře i o životě s top československými osobnostmi“, známá pod zkratkou OMG (zkratka angličtiny Oh my God – Ó, můj Bože). V online televizi Stream ji moderuje protestantská básnířka žánru slam poetry Ellen Makumbirofa. Jejími hosty byli mj. františkán P. Jakub Sadílek, jezuita P. Petr Vacík, P. Zbigniew Czendlik či teolog Pavel Hošek, ale i různé celebrity ze světa umění. Sledovanost překračuje i 60 tisíc.



Aktivní farnosti



Nedávno v anketě Signály Awards 2021, kterou vyhlašuje stejnojmenný komunitní web a která oceňuje lidi evangelizující v digitálním prostoru, zvítězil instagramový profil mladé umělkyně Světlany Maškové s názvem „Swetllushprior“. Mašková v něm prezentuje fotky s biblickými citáty či různá povzbuzení. Sleduje ho přes deset tisíc lidí.



Nové mediální možnosti objevily také farnosti, nejprve z nutnosti být nablízku věřícím v karanténě, později i jako novou cestu evangelizace. K nejaktivnějším patří Cheb, Lechovice, Akademická farnost Praha či pražský klášter a duchovní centrum Fortna. Ta kromě podcastů U ambonu, které dokonce vloni vyšly knižně, začala pořádat i duchovní cvičení online. Nabyté zkušenosti zde shrnuje P. Petr Glogar.



Proměnu chystá v těchto týdnech i informační web ČBK Církev.cz, který nabídne pestřejší zpravodajství. „Budou se tam shromažďovat zprávy z diecézí, ty např. budou propojené i s poutními místy a publikacemi o nich, dále chceme více informovat o dění v církvi, přebírat více zpráv z Vatican News, Catholic News Agency či jiných médií včetně agentury ČTK a KT. Církev.cz bude sdružovat web Karmelitánského nakladatelství, Katolického týdeníku, ČBK i e-shop,“ přibližuje plány Monika Klimentová, vedoucí Tiskového střediska ČBK. Na tomto webu bude i nové digitální předplatné KT. „Cílem je mediálně sjednotit firmy spadající pod ČBK,“ vysvětluje.



TEREZA ZAVADILOVÁ











