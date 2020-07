Ze zámku do zahrady

Trojí výjimečnost na jednom místě, kterou stvrdil také zápis na seznam světového dědictví UNESCO: to je komplex Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady.





„Velké kulturní dědictví chceme odpovědně spravovat. Chceme, aby kroměřížský zámek i zahrada sloužily především veřejnosti,“ zdůrazňuje arcibiskup Jan Graubner. Snímek archiv olomouckého arcibiskupství



V samém centru Kroměříže tento trojlístek ztělesňuje zámek, který býval reprezentačním sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů (a dnes ho vedle turistů vyhledávají také filmaři), jeho umělecké sbírky, které prostřednictvím své pobočky Arcidiecézní muzeum Kroměříž spravuje olomoucké Muzeum umění, a hned vedle i Podzámecká zahrada – rozlehlý park, který zásadním způsobem ovlivňuje klima i kvalitu života ve městě.



Na konci letošního února se správy zámku a zahrady ujalo olomoucké arcibiskupství. Jen dva týdny nato provoz těchto památek i celé země zasáhla opatření proti pandemii koronaviru. Pět měsíců poté se zdá, že i za takových okolností nově zřízená společnost Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži obstála: zahrada o rozloze 54 hektarů zůstala otevřená a lidé v ní mohli relaxovat při dodržování bezpečných odstupů a vedení zámku si zase během dvou květnových víkendů ozkoušelo „bezprůvodcovský“ režim, kdy návštěvníci stoupali ze suterénu přes historické sály až na zámeckou věž vlastním tempem a bez výkladu.



Jen před několika týdny také arcibiskupství podepsalo se zástupci Zlínského kraje a města Kroměříže memorandum, podle něhož se na chodu památek budou podílet všechny tři instituce, aby tak mimo jiné udržely bezplatný provoz zahrady. A do budoucnosti hledí i samotné arcibiskupství: na zámku a v Podzámce nyní pokračuje ve čtvrtmiliardovém projektu, který kromě oprav přinese i zpřístupnění nových expozic, a plánuje spustit nové služby a atraktivní programy v zahradě. Církev se tak drží toho, co při převzetí zámku deklaroval arcibiskup Jan Graubner: „Velké kulturní dědictví chceme odpovědně spravovat, jak nás k tomu zavazuje odkaz biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna i jeho následovníků. Chceme, aby zámek i zahrada sloužily především veřejnosti.“ Posoudit, jak se to daří, je možné na této dvoustraně, na webových stránkách www.zamek-kromeriz.cz – a nejlépe při osobní návštěvě.



