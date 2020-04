Výběr ve znamení doby

Vydání: 2020/16 Není čas na sobectví, 14.4.2020, Autor: Jan Paulas

Před třiceti lety jmenoval papež Jan Pavel II. šest nových českých a moravských biskupů a začátkem dubna přijali poslední z nich biskupské svěcení. Stalo se tak jen pár dní před první historickou návštěvou papeže v Československu.



Papeže Jana Pavla II. při návštěvě ČR v roce 1997 vítali na letišti vedle prezidenta a jeho ženy biskupové, které jmenoval hned po pádu komunismu (na snímku vedle první dámy kardinál Miloslav Vlk, biskup Václav Malý a arcibiskup Jan Graubner). Snímek ČTK



Volba biskupů a dějinné události – dvě zdánlivě odtažité věci spolu při bližším pohledu nemálo souvisejí. Je jisté, že v roce 1990 při jmenování nových biskupů přihlížel Vatikán k jiným okolnostem než třeba po válce nebo po vzniku Československé republiky. Tehdy po pádu monarchie už se nehledělo tolik na aristokratický původ, ale najednou „byly výhodou prostší sociální poměry a vlastenecké postoje“, upozorňuje v rozhovoru historik Jaroslav Šebek na jedno z dobových kritérií.



Po pádu komunismu byly u kandidátů preferovány zase morální bezúhonnost a pastorální schopnosti, tedy vlastnosti, které předtím komunistům vadily. A dnešek, první polovina 21. století, má také své aktuální potřeby – nad tím se zamýšlí pastorální teolog Michal Kaplánek.



Na několik dotazů, jak nyní probíhá volba nového biskupa, pak odpovídá pro KT apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles D. Balvo a na závěr upozorňuje: „Papež František je zcela svobodný v tom, kterého kandidáta vybere, ale zpravidla dává přednost těm, kteří mají zvlášť dobré pastorační schopnosti.“



Sám papež František nedávno řekl, že je „zapotřebí biskupů schopných vnímat tep jejich společenství a kněží i na dálku. Pastýřů, kteří se nespokojí s formální prezencí, setkáními podle pořadníku nebo příležitostnými dialogy“. A nové biskupy loni na podzim přímo vybídl: „Buďte apoštoly naslouchání, kteří umějí popřát sluchu i těm, kterým není příjemné naslouchat. Neobklopujte se prosím podržtaškami a přikyvovači, kněžími-kariéristy... Nechtějte se utvrzovat od těch, které máte utvrzovat vy.“



Úkol vést druhé k Bohu mají ovšem nejen biskupové, ale také představení řeholních komunit a vůbec všichni, kterým je svěřena služba vedení v církvi. I když v této službě mohou doufat v pomoc Ducha Svatého, jsou to pouze lidé poznamenaní svými osobnostními limity, ale i omyly a hříchy. Jaké vlastnosti a schopnosti by měli mít a na co by si naopak měli dávat pozor? Na to jsme se zeptali těch, kdo mají tuto zkušenost vedení v církvi za sebou a mohou posloužit dobrou radou.



JAN PAULAS

