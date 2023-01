Videa, která ukazují svět víry

Vydání: 2023/4 Biskupové: Postavme se strachu, 24.1.2023, Autor: Tomáš Kutil

Natáčet videa na portál YouTube není až tak složité, jak si v pandemii vyzkoušelo mnoho farností. Zaujmout širší publikum, to už je něco jiného. Jak se to daří některým kněžím a křesťanským tzv. influencerům?



K vytvoření kvalitního videa potřebuje většina tvůrců světla... Snímek archiv Petra Soukala



„Pohyblivé vizuály jsou v naší DNA – jsme od nepaměti zvyklí sledovat dění kolem nás očima. Některé výzkumy říkají, že 90 % podnětů do mozku přichází přes vizuální vjemy a ty mozek zpracovává až 60tisíckrát rychleji,“ upozorňuje P. Libor Všetula, ředitel Salesiánského mediálního centra v Brně. „Sledováním lidské tváře, neverbální komunikací a dalšími prostředky se dané sdělení účinněji vtiskne do člověka.“



V případě videí na sociálních sítích je podle něj důležitá také možnost na ně reagovat. „Videa je možné komentovat a jejich autoři, případně jejich spolupracovníci na komentáře často zpětně reagují. Kdo videa od nějakého autora pravidelně sleduje, začíná s ním pociťovat určité pouto, sounáležitost,“ všímá si P. Všetula.



Od kázání po potápění



Svůj YouTube kanál má i P. Petr Soukal, který studuje v Římě. Jako kněz předtím působil v Havlíčkově Brodě a farníci, kteří pracovali na směny v nemocnici a nemohli tak být na jeho mši, si chtěli poslechnout alespoň kázání ze záznamu. „Protože mi příprava homilie zabrala pokaždé dost času, říkal jsem si, že natočit připravené kázání už nebude mnoho práce navíc. To jsem se ale přepočítal. Nejdříve jsem začal natáčet pouze zvuk a později i obraz. Tak nějak začal YouTube kanál Don Pietro,“ přibližuje kněz.



Kromě pravidelných homilií začal ve videích zpracovávat podrobný systematický výklad Katechismu katolické církve. Později četbu a výklad konstituce o církvi Lumen gentium (Světlo národů) Druhého vatikánského koncilu, která má osvětlit věřícím i hledajícím, co je podstata církve a její poslání. Před dvěma lety pak následoval seriál „Co nás čeká po smrti“, jehož první stejnojmenný díl shlédlo rekordních 19 tisíc lidí.



Dnes Petr Soukal natáčí většinou své přednášky a různé vzdělávací pořady. „Je to možnost podělit se s ostatními o to, co člověk čte a studuje, o bohatství a krásu naší víry. Někdy se také snažím zareagovat na aktuální témata a nabídnout jejich vysvětlení,“ vysvětluje. Čas od času obsah odlehčí – na jeho YouTube kanálu tak najdete i video z cestování po světě, koupání a potápění v moři nebo z jiného dobrodružství. „Vidím to jako příležitost ke svědectví, že ten, kdo je knězem, může mít krásný a naplněný život,“ doplňuje P. Soukal.



Kolik je třeba techniky?



Videa lze točit velmi jednoduše na mobil a nahrávat online bez úprav. Takovou cestu volí třeba P. Šebestián Smrčina (na str. 5). Petr Soukal používá techniky více: foťák, počítač, mikrofon nebo třeba studiová světla. „I jen minutové video znamená několik hodin intenzivní práce – od přípravy scénáře až po úklid před natáčením, rozmístění světel a zmáčknutí spouště. Nemluvě o následné úpravě a stříhání videa. Čas tomu všemu věnuji proto, že to vnímám jako smysluplnou službu, která snad někomu může pomoci k hlubšímu porozumění křesťanské víry a k setkání se živým Bohem,“ vysvětluje.



Níže přinášíme přehled inspirativních YouTube kanálů, které se zabývají vírou a křesťanstvím. Krátký komentář ke každému z nich připravil salesián P. Libor Všetula, který se dlouhodobě věnuje mediální tvorbě a pořádá i výukové kurzy. A pokud znáte a sledujete, či dokonce vytváříte videa s obdobným obsahem, budeme rádi, když nám o nich dáte do redakce vědět.



TOMÁŠ KUTIL





