Více ticha, méně rekordů

Vydání: 2020/24 Návrat Mariánského sloupu, 9.6.2020, Autor: Jiří Macháně

Podařilo se překonat týdny nejistoty, obavy ze zmařených programů a snad i strach z virové infekce. Více než tisíc kostelů po celé zemi 12. června otevírá svá vrata návštěvníkům v neobvyklou večerní a noční dobu.



Chrámy se otevřou při Noci kostelů – prvním celorepublikovém festivalu po pandemii koronaviru. Snímek Martina Řehořová/Člověk a Víra



Pořadatelé ze všech osmi diecézí byli trpěliví. Vydrželi nezrušit akci, ač všichni organizátoři v ostatních evropských zemích postupně „odpadávali“. „Před Velikonocemi jsme se od kolegů v Rakousku dozvěděli, že zvažují už jen online a televizní přenosy. Řekli jsme si, že na to půjdeme stejně, ale že to nejprve vyzkoušíme. Během tří dnů jsme proto spustili portál velikonoce.cz, abychom otestovali dovednosti našich farností. Během celého období karantény se ukázalo, že spousta z nich dokáže online přenosy velmi dobře udělat. K tomu jsme ještě vyjednávali přímý přenos s TV Noe,“ popisuje přípravy Petra Dolíhalová, národní koordinátorka Noci kostelů z brněnské diecéze.



Posun o týden



Přípravy na Noc kostelů začaly už v lednu, ale od března se odehrávaly s Damoklovým mečem pandemie nad hlavou, s kostely zavřenými pro běžný provoz a s epidemiologickými prognózami, které se měnily z týdne na týden. Pak přišlo rázné rozhodnutí zakladatelů tradice Noci kostelů v Rakousku: poprvé od roku 2005 tuto akci neuskutečnit. Ani to ovšem s vyčkávací taktikou českých organizátorů nepohnulo. „My jsme se naopak rozhodli, že Noc kostelů proběhne – redukovaně a omezeně. A když bude nejhůř, třeba jen online. S napětím jsme přitom sledovali harmonogramy uvolňování všech restrikcí. Začal nás tlačit čas, protože bylo nutné dotvořit tiskoviny a programy. Když potom vláda a hygienici sdělili, že od 8. června se bude moci shromáždit až tři sta lidí, bylo nám už jasné, že Noc kostelů se může odehrát,“ vypráví o období příprav Petra Dolíhalová. Bylo však nutné o týden posunout termín – potřebné uvolnění totiž mělo přijít až dva dny po původně plánovaném datu.



Virtuálně i naživo



„Menší farnosti, kterých je opravdu hodně, restrikce počtu shromážděných nijak neomezí. Kde by se na menších městech a vesnicích sešlo naráz tři sta lidí? Tyto farnosti tak najednou dostaly po počátečních obavách chuť se do toho pustit,“ vysvětluje Petra Dolíhalová. Největší problém budou mít podle jejích slov velké kostely a farnosti ve městech s tradičně bohatým programem. Mnoho z nich jej nechce redukovat, a tak řadu věcí přesouvají na internet. Že se Noc kostelů uskuteční i ve virtuálním prostoru, je přitom výhoda pro všechny ohrožené skupiny, zejména pro seniory a nemocné. Budou se tak moci zúčastnit na dálku.



Bez rekordů



„Jisté je, že letos nebudeme trhat rekordy ani v počtu přímých účastníků, a zřejmě ani na internetu a v televizi. Ale budeme se určitě radovat, že lidé mohou zase přicházet do kostelů,“ těší se Petra Dolíhalová.

A jaký program mohou přímí účastníci letošní Noci kostelů čekat? „Mohou proběhnout výstavy a tiché modlitby, vytvoříme spoustu příležitostí ke ztišení, připravená bude průvodcovská služba a oblíbené prohlídky i na místech, kam se běžný smrtelník jinak nedostane. Naproti tomu nečekejme koncerty velkých chrámových a jiných sborů, protože ty stále ještě nemohou ani zkoušet,“ uzavírá Petra Dolíhalová.

Podrobné programy lze nalézat v posledních diecézních přílohách KT a souhrnně na webu www.nockostelu.cz.



JIŘÍ MACHÁNĚ

Sdílet článek na:

Sekce: Téma, Články