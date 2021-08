V kapitulní síni je sušárna bylin

Vydání: 2021/33 75 let na cestě smíření, 10.8.2021, Autor: Václav Štaud

Bratři benediktini věnovali od počátku řádu v 6. století kromě šíření duchovních hodnot mnoho sil zejména zkvalitňování zemědělství. Jejich klášter v Rajhradě u Brna, nejstarší na Moravě, proslul i využitím léčivých bylin, které bratři sbírali i pěstovali s cílem co nejúčinněji pomáhat bližním.



Bratři se zapojují i do pěstování a sběru bylin. Snímek archiv Klášterní officíny



Tinktury, masti, čajové směsi nebo také likéry. Zkušenosti s přírodními prostředky, předávané z generace na generaci, zaznamenávali benediktini do osvědčených receptur, které blahodárně fungují i v této uspěchané době.



Rajhradská apatyka sloužila potřebným mnohem dříve než vyhlášená brněnská lékárna Milosrdných bratří. Firma Klášterní officína, která na dobrou tradici navázala, vznikla záhy po roce 1989, když se bratři postupně vraceli do svého zdevastovaného domova. Nejdříve ale museli rajhradští benediktini získat odborníka s příslušným vzděláním i zkušeností, aby klášteru pomohl jednu z původních dobrých služeb realizovat. Našli jej v inženýru Marku Motyčkovi. Muž, o kterém bratři hovoří jako o nejlepším příteli, se dlouhým studiem připravil na úkoly v zahradnictví stejně jako u chemicky i fyzicky náročné výroby. Zemědělské vzdělání si doplnil na fakultě farmaceutické a lékařské, nedávno dokonce i na fakultě teologické. Nyní zvažuje službu trvalého jáhna.



Nejprve přímo v klášteře



První dílna pod ochrannou značkou Klášterní officína vznikla přímo v rajhradském klášteře. Za podmínek, kdy rozsáhlý komplex doslova povstával z trosek, ale nebylo možné splnit všechny podmínky hygieniků. Proto Marek Motyčka vybudoval moderní závod s kvalitním vybavením v nedalekém Rousínově. Začal oblíbeným benediktinským likérem a sortiment výroby každý rok rozšiřuje.



Poctivost a kvalita extrakcí léčivých bylin nebo lisovaných zdravých olejů už officíně zajistila odběratele nejen u nás, ale i v řadě zemí Evropy a poslední dobou také v Asii. Firma navázala úzkou spolupráci s výrobcem zdravé výživy a léků hlavně na Tchaj-wanu. „Se zájmem se tam setkaly například naše extrakce ostropestřce mariánského k léčení jater,“ říká Motyčka. Za poskytnutí receptur a chráněné značky se benediktinům odvděčuje pravidelnými příspěvky na nekončící opravy kláštera. Letos z těchto prostředků začne v Rajhradě například rekonstrukce hodinového stroje na věži opatského chrámu, který se zastavil během druhé světové války.



Recepty tajné nebyly



Mnoho z bylinných sirupů, likérů, tinktur a šťáv, ovocných pomazánek, omáček, bonbonů na bázi vlákniny, čajů či bylinné kosmetiky pod značkou Klášterní officína najdou turisté i poutníci v rajhradském klášterním obchůdku. Bratr Jakub Pohl, který jej vede, doplňuje sortiment také o kvalitní výrobky z dalších klášterů. Například pivo od cisterciaček v Předklášteří jde na odbyt tak dobře, že se bratr Jakub rozhodl stát se sám sládkem a připravuje výrobu piva přímo v Rajhradě. Nejdřív zkušebně, v malém množství. Radí se přitom s odborníky, mezi nimiž nemůže chybět ani přítel Motyčka.



Některé výrobky Klášterní officíny vznikají i ve spolupráci s dalšími kláštery. Třeba recept vyhledávaného kapucínského balzámu nabídli rousínovské firmě sami bratři sv. Františka z pražských Hradčan. Tito kapucíni střežili recepturu jako vzácnost po dlouhá staletí a složení nikomu neprozradili ani v totalitních dobách. „Rajhradské recepty naproti tomu tajné nikdy nebyly. Jejich sbírku, ručně psanou v jazyce latinském a po staletí doplňovanou, naši předchůdci zařadili mezi tisíce knih věhlasné knihovny. Naštěstí jsme si toho pokladu všimli až my sami na konci 20. století,“ prozrazuje bratr František Teister původ řady úspěšných výrobků officíny. Jako učitel miluje historii svého kláštera, a ne náhodou přednáší na místní devítiletce právě dějepis.



A byl to právě bratr František, kdo začal razit nápad, že by se i dnešní řeholníci v rámci benediktinského hesla Ora et labora (Modli se a pracuj) mohli na výrobě zdravých výrobků osobně podílet. Například sběrem bylin, které Marek Motyčka musel brát jen z veřejných výkupů. Bratři souhlasili, i když každý z nich má řadu úkolů, které klášter doslova živí – od chovu ovcí, prasat a králíků přes péči o včelíny, truhlářství až po vaření a zmíněnou výuku dětí.



Poslední léta se tak kapitulní síň často mění v sušárnu léčivých bylin. Jedna dávka po druhé naplňuje klášter měnícími se vůněmi. Procházející turisté to obdivují a přítel Motyčka je vděčný za přísun kvalitního materiálu. „Právě jsme do Rousínova odvezli celý metrák usušených kopřiv a brzy bude na řadě jitrocel k výrobě sirupu. Na podzim se pak vydáme za šípky, kterých Klášterní officína spotřebuje na svoje výrobky také velké množství,“ prozrazuje bratr František. Sám nyní sběru bylin dává nejvíc volného času. Má totiž, stejně jako jeho žáci, prázdniny…



VÁCLAV ŠTAUD











