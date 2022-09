Usilovat o lepší město

Vydání: 2022/38 Křesťanská služba Alžběty II., 13.9.2022, Autor: Filip Breindl

Po čtyřech letech lidé opět vyberou své obecní či městské zastupitele a volby se konají také ve třetině senátních obvodů. Jak se má křesťan podílet na správě své obce, jak může ovlivňovat život místní komunity?



Zasedací místnost na faře v Liberci se proměnila před čtyřmi lety ve volební místnost. Snímek ČTK



Papež František při únorovém setkání s italskými starosty, kdy vyzdvihl jejich roli při zvládání pandemie, hovořil o „sdílení snu o lepším městě“ mezi zastupiteli, radními a „všemi občany dobré vůle“. Dodal, že „služba společnému dobru je vysokou formou dobročinnosti, srovnatelnou s láskou rodičů v rodině“. Důležitým projevem této dobročinnosti je podle papeže schopnost naslouchat: „Nebojte se ‚ztrácet čas‘ nasloucháním lidem a jejich problémům! Dobré naslouchání pomáhá rozlišovat, chápat priority, na které je třeba reagovat.“



Vodítko k zapojení křesťanů do obecního dění podle něj poskytl už sv. Jan Zlatoústý svou výzvou, „abychom se raději vydávali pro druhé, než abychom zůstávali na horách a lhostejně je pozorovali“. Papež často hovoří o potřebě chodit za lidmi na periferii. Zopakoval to i před italskými starosty a právě sociální vyloučení zmínil jako jeden z problémů místních komunit, který nelze řešit jen balíčkem potravin. „Začít od chudých a sloužit k dobru všech,“ řekl papež a dodal, že „při naslouchání nesmí chybět odvaha představivosti. Někdy podléháme iluzi, že k vyřešení problémů stačí dostatečné finanční prostředky. Ve skutečnosti to není pravda, potřebujeme také projekt občanského soužití a občanství.“



S komunální politikou má přímou zkušenost P. František Šary, který několik let vedl jako starosta obec Veľký Slavkov na Slovensku, od letoška je knězem olomoucké arcidiecéze. Přinášíme s ním rozhovor, stejně jako se Zdeňkem Papouškem, senátorem v letech 2014–2020, který se vyjadřuje i k nízké voličské účasti v senátních volbách. Jak rozumět pojmu obecné dobro, které se objevuje v církevních dokumentech? To se dozvíte od Václava Pláteníka, který se podělí také o svou zkušenost z akce, na níž se politická témata promýšlela formou duchovních cvičení. Ke komunální politice se vrátíme ještě na str. 8: Odborný asistent českobudějovické teologické fakulty Emanuele Lacca, rodák ze Sicílie, který se zabývá sociální etikou, napsal pro KT o tom, jak církevní učení o působení křesťanů v politickém životě vztáhnout na místní úroveň.



Volby do obecních zastupitelstev se v Česku konají 23. a 24. září, kdy se také uskuteční první kolo senátních voleb ve třetině obvodů. O týden později proběhne druhé kolo.



Při přemýšlení nad jednotlivými kandidátkami či programy různých uskupení mohou inspirovat tato papežova slova: „Musíme investovat do krásy tam, kde je větší úpadek, do vzdělání tam, kde vládne sociální neklid, do míst společenského shromažďování tam, kde vidíme násilí, do formování zákonnosti tam, kde převládá korupce.“



FILIP BREINDL

