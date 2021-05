Statečný patron lidí od vody

Vydání: 2021/20 Oslavy sv. Jana Nepomuckého, 11.5.2021, Autor: Tomáš Kutil

Na konci května uplyne 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Slavit se bude nejen v jeho rodném Nepomuku.



Až pod čtvrtý oblouk Karlova mostu, odkud byl do řeky vhozen mučedník Jan Nepomucký, jehož sochou si vyzdobili příď lodi, dopluli o víkendu veslaři po Vltavě až z Purkarce (u Hluboké nad Vltavou). Jak říká „voroplavec“ Radek Šťovíček, plavba připomíná sv. Jana Nepomuckého, patrona lidí „od vody“, a 300 let od jeho blahořečení. „Poutní plavba k jeho poctě se uskutečňuje před začátkem slavností Navalis a symbolicky spojuje celou Vltavu s Prahou. Sošku ,Svatého Janíčka‘ jsme si nechali vyřezat a u bývalých Svatojánských proudů nám ji požehnal P. Petr Havlíček,“ popisuje. Slavnostní mši sv. bude z pražské katedrály přenášet v sobotu 15. května od 17.30 hod. ČT 2, mši sv. z Nepomuku s biskupy pak v neděli od 10.00 hod. TV Noe. Snímek Petra Skůpová



Centrem připomínky svátku sv. Jana Nepomuckého jsou od roku 2009 obnovené barokní slavnosti Navalis. Konají se vždy v předvečer svátku, 15. května. Kvůli pandemii je letos účast lidí omezena, organizátoři proto vyzývají, aby se všechny kostely zasvěcené sv. Janu Nepomuckému připojily alespoň společným zvoněním zvonů – 15. května mezi 19.30 a 20.00 hod.



Nepomuk slaví po celý rok, byť i tam koronavir mění plány. Hlavní slavnostní poutní mše se má konat v neděli 16. května od 10 hodin. Zúčastnit se chtějí téměř všichni čeští a moravští biskupové, v Nepomuku se pak poprvé uskuteční i jejich plenární zasedání. 30. května má být v Nepomuku také Světová svatojánská pouť za účasti tuzemských i zahraničních kněží z oblastí svatojánského kultu. V plánu je rovněž řada koncertů a výstav.



Na 25. května je v plánu mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého ve Vídni. V kostele sv. Karla Boromejského (Karlskirche) ji mají slavit kardinálové Christoph Schönborn a Dominik Duka.



Jan Nepomucký je zřejmě celosvětově nejznámějším českým světcem. Je patronem kněží, zpovědníků, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, která mají co do činění s vodou. Narodil se kolem roku 1345 jako syn soudce či starosty v Nepomuku. V roce 1380 přijal kněžské svěcení a stal se farářem kostela sv. Havla na Starém Městě v Praze. Současně pokračoval ve studiu církevního práva, později i v Padově. Po návratu do Prahy se stal kanovníkem kostela sv. Jiljí a později i vyšehradské kapituly, v roce 1389 pak generálním vikářem.



Život sv. Jana zásadně ovlivnily spory krále Václava IV. s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Král se rozhodl omezit arcibiskupovu moc zřízením nového biskupství. Za sídlo budoucího biskupství si vybral benediktinský klášter v Kladrubech, který chtěl s blížící se smrtí opata Racka zrušit, aby jeho majetek zajistil nové biskupství. Když však počátkem roku 1393 opat zemřel, mniši rychle zvolili nového opata. Generální vikář Jan volbu potvrdil a tím plán krále zmařil.



Napětí se pokusil arcibiskup urovnat při schůzce s králem. To se ale nepodařilo, naopak král dal zatknout několik jeho nejbližších spolupracovníků a nechal je mučit. Nejhůře dopadl Jan Nepomucký, od něhož se král údajně chtěl dozvědět i zpovědní tajemství královny Žofie. Zemřel na následky mučení 20. března 1393, zřejmě ještě před shozením z Karlova mostu do Vltavy.



První, kdo začal pěstovat úctu ke svatému Janu Nepomuckému, byli po jeho vynesení z Vltavy (14. dubna 1393) křižovníci s červeným srdcem (cyriaci). Společně s jezuity a křižovníky s červeným křížem pořádali každoročně večer před Janovým svátkem průvod lodí po Vltavě až ke Karlovu mostu, kde se u jeho sochy modlili litanie. Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojený s českým barokem, kdy Jan patřil k nejvýznamnějším světcům rakouské monarchie. Je zemským patronem Čech a Bavorska. Populární byl ale tehdy v celé katolické Evropě a díky jezuitským misiím získal věhlas po celém světě (i v zemích Latinské Ameriky a Asii). Je také patronem námořní pěchoty Španělska.



TOMÁŠ KUTIL











