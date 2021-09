Slovenská setkání Svatého otce

Dvanáctiminutovým hlaholem zvonů z kostelů všech slovenských diecézí přivítá v neděli 12. září v 15.30 zdejší církev papeže Františka. Do země pod Tatrami přicestuje Svatý otec právě v tento čas a zdrží se do středy 15. září odpoledne. Čeká ho nabitý a v mnohém překvapivý program.



Ikonu Klokočovské madony přivezli slovenští poutníci i na audienci do Vatikánu. Nyní její obraz doprovodí liturgii v Prešově. Snímek Profimedia



„Mou volbou při cestách do Evropy jsou malé země. Byla to Albánie, teď je na programu Slovensko,“ vysvětlil František španělskému rádiu COPE, proč se vydává zrovna sem. K našim sousedům dorazí přímo po odsloužení liturgie na závěr Mezinárodního eucharistického kongresu v sousedním Maďarsku. Na Slovensko přijede jako druhý papež v historii, po třech návštěvách sv. Jana Pavla II. v letech 1990, 1995 a 2003. Částečně zde bude putovat ve šlépějích svatého Poláka, protože stejně jako on navštíví Bratislavu, Košice, Prešov i slovenskou národní svatyni v Šaštíně.



Za menšinami i mládeží



Papežská poutní mše svatá s Janem Pavlem II. v Levoči v roce 1995 byla s 650 tisíci poutníky dosud nejpočetnější akcí v dějinách Slovenska a papež František tento početní rekord podle všeho nepokoří. Je to i vlivem opatření proti koronavirové nákaze, protože slovenská vláda původně rozhodla umožnit účast pouze plně očkovaným poutníkům; až nyní na poslední chvíli slovenští biskupové oznámili, že vstup bude umožněn i lidem po předložení negativního testu či prodělané nemoci. Akcí se tak podle dosavadních součtů zúčastní „jen“ desetitisíce poutníků, včetně věřících z Česka. Chystají se však televizní, internetové a radiopřenosy a při všech veřejných událostech budou k dispozici velkoplošné obrazovky pro příchozí mimo vymezené sektory.



Spíše než početnost jednotlivých setkání ovšem vyvstává do popředí jejich obsah. Ihned po příletu na letiště v Bratislavě čeká Svatého otce oficiální přivítání a po něm ekumenické setkání na bratislavské nunciatuře – v jejích prostorách bude František též ubytován. Navečer se tam soukromě sejde ještě se členy Tovaryšstva Ježíšova, do jejichž řad sám patří.



Pondělní program 13. září začne od 9.15 setkáním se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a dalšími politiky, diplomaty a zástupci občanské společnosti v bratislavském Prezidentském paláci a jeho zahradách. Poté Františka v 10.45 čeká setkání s biskupy, kněžími či řeholníky a řeholnicemi v katedrále sv. Martina v Bratislavě. Odpoledne v 15 hodin jej přijme mezinárodní komunita sester Matky Terezy ve svém centru „Betlehem“ na sídlišti Petržalka a v 16.45 bude následovat setkání se slovenskými Židy na bratislavském Rybném náměstí. Den završí večerní schůzka s předsedou parlamentu Borisem Kollárem.



Úterý 14. září stráví papež František na východě země. Přeletí do Košic a odtud se vydá do blízkého Prešova, aby tu od 10.30 slavil božskou liturgii sv. Jana Zlatoústého společně s řeckokatolíky. Se slovenskými Romy se potká o 16. hodině na košickém sídlišti Luník IX. Slovenská církev letos zrušila obvyklé romské pouti do Gaboltova i do Ľutiny a romští poutníci z celé republiky i z Česka se letos chystají právě sem. Sami se také postarali se svými pastoračními pracovníky o doprovodný program a se Svatým otcem se mj. pomodlí romsky otčenáš, nově přeložený a schválený košickou arcidiecézí.



Z Luníku se František přemístí na 17. hodinu na blízký stadion Lokomotivy Košice, kde se na něj bude těšit slovenská mládež. „Červenou nití“ tohoto setkání bude postava nedávno blahoslavené rodačky z východoslovenské Vysoké nad Uhom, mučednice čistoty Anky Kolesárové, kterou roku 1944 zastřelil voják Rudé armády. Ančinu relikvii uchovávají mj. v košické katedrále, kde byla teprve šestnáctiletá mučednice roku 2018 blahořečena. Při setkání s papežem však bude na pódiu přítomen její hlavní relikviář z Vysoké nad Uhom. František také od Košičanů obdrží darem zlatý „Ančin“ prsten a křížek – tedy šperky, které symbolizují závazek mládeže k čistotě a obětavé lásce.



Poslední den papežské cesty – 15. září – bude vyhrazen návštěvě Národní svatyně v Šaštíně blízko českých hranic. Stane se tak ve svátek patronky tohoto chrámu Panny Marie Sedmibolestné, která je rovněž patronkou Slovenska. František se tu v 9.10 společně pomodlí s biskupy, od 10 hodin pak bude předsedat slavnostní mši svaté. Odlet do Říma je naplánován na 13.45 hod.



