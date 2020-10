Příběh místo moralizování

Ctnost? Přestože tento pojem může někomu znít poněkud staromódně, v psychologii a pedagogice se poslední dobou objevuje stále častěji. A i do škol – nejen těch církevních – se etická výchova či výchova ke ctnostem vrací. Ovlivní to další generace?



Co jsou ctnosti? Rodiče, katecheti a učitelé je mohou dětem přiblížit jako pozitivní návyk. Ilustrační snímek Dušan Kadlec/Člověk a Víra



„Žijeme v době negativního, záporného. Lidé čtou černou kroniku, novináři píší o neštěstích, v televizi je ukazují,“ píše na svém webu Mons. Jan Peňáz a doplňuje, že chceme-li se i v myšlenkách zaměřovat víc na to dobré a krásné, pomáhají nám v tom ctnosti. S humorem uvádí, že nechceme být přece negativní, ale „gativní“. Že se nechceme zabývat neřestmi, ale „řestmi“. A v tom nám pomáhají hlavně víra, naděje a láska, ale i moudrost, statečnost, spravedlnost a mírnost.



Každý má svou představu dobra



P. Jiří Kaňa z Blanska už déle než třicet let vypráví dětem ve farnosti i ve školkách o dobrých způsobech jednání skrze divadélko a pohádkové příběhy: „Snažím se, aby v pohádkách děti zažily, že dobro bývá i krásné a přináší pocit štěstí, že se dá žít dobře i s humorem. Etiku chápu jako chování podle obecně správných pravidel a za morálku považuju totéž, ale na základě jejich vnitřního přijetí. Proto se snažím s pomocí scének s maňáskem přispět k motivaci dětí chovat se nejen podle správných pravidel, ale vnitřně s nimi souznít,“ říká P. Kaňa.



Za poslední léta však zaznamenává určitou změnu v chování dětí i jejich rodičů. Domnívá se, že oproti počátkům této aktivity se hranice mezi dobrem a zlem postupně stírají. Prastaré pohádkové schéma vítězství dobra nad zlem už má konkurenci v příbězích, nebo spíše v hrách, kde je potřeba zlo využít k vítězství a úspěchu. „Obdobně je to vidět na dospělých, kdy se k tomu přidává, že se o dobru často rozhodují jako děti, tedy spíše pocitově než rozumově. Snadněji tak podléhají lžím a polopravdám. Z toho pak plyne, že dávají přednost štěstí jednoho dne a jedné generace před štěstím druhých lidí a generací příštích. Jako křesťané máme velkou výhodu, že od Boha převzaté životní hodnoty vydrží víc než jednu módní sezonu,“ říká s úsměvem P. Kaňa.



Jedním z důsledků této pestrosti názorů na to, co je dobro, je podle něj nárůst vzájemné nevraživosti a pohrdání. „Proto mám v pohádkách zakomponované i množství námětů, že být jiný nepředstavuje automaticky překážku vzájemného štěstí. Děti se učí vnímat, že rozdílnosti v přírodě patří k životu. A mám radost, když mi někdy při pohádce samy děti poradí, jak správně něco vyřešit. Učí se nejen poznávat, co je dobré, ale také se pro to rozhodnout,“ uzavírá P. Kaňa.

Zautomatizovat si dobre jednani

Lektorka Marie Nováková, která mimo jiné učí etickou výchovu na školách a věnuje se prevenci či klimatu ve třídě, podotýká, že mladí lidé už pojmu ctnost nerozumí. Proto s nimi mluví o pozitivním upevněném návyku, správném středu chování mezi dvěma krajnostmi. Tomu již studenti rozumí lépe. „Jako příklad uvádím, že když si čistím zuby, příliš nad tím nepřemýšlím, nemyslím na každý zub. Tohle mé jednání je zautomatizované. Ale než jsme si je zautomatizovali, stálo to hodně úsilí, rodiče nám to museli připomínat, někdy se nám do toho nechtělo a museli nás nutit,“ přirovnává Marie Nováková. „Podobně když si osvojujeme morální jednání, rozhodujeme se pro dobro bez nároku na odměnu nebo ocenění, a co poznávám jako dobré, se stává součástí mé osobnosti,“ dodává a vrací se k příkladu se zuby. „Když se bavíme o čištění zubů, říkám dětem, aby si nečistily všechny, ale jen ty, které chtějí, aby jim zůstaly. A ony se smějí, protože chtějí, aby jim zůstaly všechny,“ líčí lektorka a připomíná, jak je důležitá motivace, která povzbudí vůli ke konkrétnímu chování. „Když se takto bavíme s dětmi o ctnostech, začínají je chápat bez ohledu na to, zda jsou z věřících rodin,“ doplňuje Marie Nováková.



Ne na úkor druhého



Lektorka souhlasí, že dnešní doba vede k výchově, která preferuje prosazení sebe na úkor druhého. Ale když s mladými lidmi hovoří o tom, co jim vnitřně přináší uspokojení, zjišťuje, že je to sice často prosazení sebe, ale společně s druhými, a ne na jejich úkor. „Pokud tito lidé nejsou příliš zranění výchovou nebo prostředím, kde se nacházejí, vnitřní čistota a touha po vztazích v nich je,“ říká Marie Nováková. Podle ní je důležité, aby mladí lidé našli vzory: „Dnešní společnost má deficit, že mladým nestaví před oči pozitivní vzory. Přitom se každý z nás stává vzorem pro okolní svět. Když mladým lidem dáte pravidla, mohou je zpochybnit, ale vaši zkušenost nebo lidský příběh nikdo nezpochybní.“



Mohou to být podle lektorky obyčejné příběhy, které vidíme kolem sebe: dívka, která vytáhla svou sestřičku z hořícího domu a zapomněla na strach; dítě, které zachránilo kamaráda, když se topil. „Zkrátka lidé, kteří myslí na jiné, a tím je jejich chování hrdinské. Nebo vyprávím příběh kluka, jehož statečnost spočívala v tom, že si přiznal, že se nikdy nenaučí skákat z můstku. Nepředkládám ho jako vzor chování, vyprávím příběh, ale všechny děti bez rozdílu mi říkají, že jeho jednání bylo statečné, protože přiznal, že něco nedokáže. Jako příklad vytrvalosti a originality může mladým lidem posloužit třeba známý vědec Stephen Hawking, který byl odkázaný na různé pomocné přístroje, a přesto žil plnohodnotný život,“ míní lektorka a vybízí rodiče a vychovatele, aby pro své děti vyhledávali podobné vzory – a hlavně aby jim sami byli vzorem, i s vědomím, že nikdo není dokonalý.



KATEŘINA ŠŤASTNÁ









