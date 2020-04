Pokus o umlčení řeholí

Vydání: 2020/15 Biskupové: zapalte svíčku, 7.4.2020, Autor: Karel Pučelík

V polovině dubna si připomínáme 70. výročí od akce K, kterou komunistický režim na desetiletí zásadně omezil řeholní život v Československu. Dvě vlny tohoto tažení proti řeholím znamenaly konec pro 239 klášterů a 2 376 řeholníků skončilo v internaci. Ženské komunity později čekala obdobná akce Ř.



Kapucíni v řadách PTP. Snímek z knihy Vojtěcha Vlčka: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964



Pamětníků, kteří osudnou noc ze 13. na 14. dubna zažili, je dnes již poměrně málo. Minulý týden odešel na věčnost ve svých 95 letech P. Jordán Jaromír Vinklárek OP, poslední dominikán z těch, kdo vstoupili do řádu před násilným přerušením řeholního života v roce 1950. Prošel druhou vlnou zásahů i internací v Broumově, odkud byl odveden na vojnu – samozřejmě k PTP (jako většina mladých řeholníků). Pro Paměť národa vzpomínal na slova svého velitele: „Já bych vás nechal nejraději postřílet, pro náš socialistický režim má větší cenu dobytek než faráři.“ Ti, kdo to zažili, si ještě po sedmi desítkách let pamatují detaily oné osudné noci. Zmiňují lži, nadávky i hrubost většiny příslušníků ozbrojených složek i státní moci, kteří je vyháněli z klášterních cel. „Byli jsme šokováni řevem a hlukem,“ vzpomíná třeba P. Jan Rybář SJ.



Česká cesta byla nejtvrdší



Historik Vojtěch Vlček pak ve svém textu připomíná, proč komunisté považovali řeholníky za své nepřátele. Jeho kolega Jaroslav Šebek zase poukazuje na fakt, že žádný z režimů socialistického bloku nedokázal vedle svébytných řeholí pokojně fungovat – komunisté je brali jako ohrožení vlastní moci. Výsledky byly ve všech zemích podobné, cesty se však lišily. Ta česká, která měla za úkol řádový život úplně zadupat do země, patřila k nejtvrdším.



Záměr komunistů se ale úplně nezdařil. Řeholníci si našli svá místa ve skryté církvi. A později, po pádu komunismu, mohl na půdorysu tajných řeholních komunit opět vzniknout svobodný řádový život, který však dodnes je onou krutou dobou poznamenán.



Řeholnice a řeholníci k neblahému kulatému výročí připravili řadu připomínkových akcí, jako třeba setkání na Velehradě (včetně odhalení nové pamětní desky) či v Želivě, které ovšem musí být kvůli pandemii odsunuty na pozdější termíny.



KAREL PUČELÍK

