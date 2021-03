Patron pro všechny situace

Vydání: 2021/12 Mše i zvony za oběti viru, 16.3.2021, Autor: Alena Scheinostová

Po celý letošní rok se máme více obracet k nenápadnému, a přece mimořádnému světci – Ježíšovu pěstounu svatému Josefu. Loni 8. prosince mu papež František zasvětil celý následující rok.





Pěstoun Josef hledá v Betlémě nocleh pro těhotnou Marii – takto scénu z evangelia ztvárnil francouzský malíř James Tissot (1836–1902). Snímek Wikimedia



Právě na tento den totiž připadlo 150. výročí chvíle, kdy svatého Josefa prohlásil Ochráncem všeobecné církve blahoslavený papež Pius IX. František dává pěstouna Páně za příklad v jeho pracovitosti, vytrvalosti a poslušnosti, jako muže „diskrétního a skrytého“, který je „přímluvcem, pomocníkem a průvodcem těžkými časy“ – jak stojí v papežském listu Patris corde (Otcovským srdcem).



Oblíbený patron lidí, kostelů i měst



Svatý Josef se jako patron těšil důvěře a oblibě celých generací, což dokládá i spousta Jožků a Pepíků, Josek a Fín mezi námi. Podle webu www.kdojsme.cz je u nás dnes 211 317 Josefů, 3 267 Josef a 1 380 Josefín. Po oblíbeném světci se po celém světě jmenují místa a města. Ve španělštině je „San José“ nejčastěji užívané místní jméno vůbec. Svatému Josefu jsou zasvěceny i významné chrámy – třeba největší kostel v Kanadě, národní svatyně Mont Royal v Québecu. Jeho jméno nesou mužské i ženské řády a kongregace i charitní díla. Je také ochráncem řady zemí, měst či diecézí, od Peru a Mexika přes Belgii či Chorvatsko po Čínu a Vietnam; od Tyrolska či Štýrska po Sicílii; od Krakova po Turín a Florencii. Od roku 1654 je též spolupatronem českých zemí a najdeme ho mezi světci na Karlově mostě. A vedle katolíků ctí Josefa anglikáni či některé luterské církve a samozřejmě starobylé církve východní – ne náhodou daroval papež František při své návštěvě v Iráku svým chaldejským hostitelům na poděkování právě sochu tohoto světce.



Hlavní svátek svatého Josefa slaví západní církev 19. března. Překvapivě ale nejde o starobylou tradici. Byl ustanoven „teprve“ v 10. století, do té doby pěstouna Páně ctili především koptští křesťané. Svátek Josefa Dělníka – který ukazuje křesťanské chápání důstojnosti lidské práce – byl stanoven na 1. května až v 50. letech 20. století. Do mešního kánonu se svatý Josef dostal teprve zásluhou sv. Jana XXIII. roku 1962. Jeho podstatnou roli v příběhu spásy pak vyzdvihl sv. Jan

Pavel II., a to roku 1989 v adhortaci Redemptoris custos (Ochránce Vykupitele).



Co prozradila evangelia



O Josefově životě víme nemnoho. V evangeliích vystupuje jako čestný a poctivý Mariin manžel, který přijme těhotnou snoubenku a stará se o ni při porodu i v ohrožení Herodovými vojáky. V pasážích z Ježíšovy dospělosti už se neobjevuje, Maria vystupuje jako vdova. Apokryfy líčí jeho smrt v blažené přítomnosti Ježíše a Marie – proto je sv. Josef tradičně uctíván jako patron umírajících. Kde je jeho hrob, se neví.



Pro své pravděpodobné tesařské řemeslo je zase patronem pracujících, zvláště těch, kdo vyrábějí ze dřeva. Jako hlava Svaté rodiny chrání i ostatní rodiny a obracejí se k němu rodící matky, o přímluvu jej prosí cestovatelé, poutníci a pronásledovaní.



Průvodce papeže Františka



Zvláštní úctu pak k němu chová právě papež František. Bílá lilie v jeho papežském znaku je Josefovou lilií. Svatému Josefu byla zasvěcena jeho domovská farnost v argentinském Flores i kostel, kde zaslechl povolání ke kněžství. V den slavnosti sv. Josefa 19. 3. 2013 byl podle vlastního přání inaugurován na svatopetrský stolec. Ještě téhož roku nechal jméno sv. Josefa přidat do všech eucharistických modliteb. V den svatojosefské slavnosti 2016 vydal exhortaci o lásce v rodině Amoris laetitia a pěstounu Páně svěřil i synodální dokument o církvi v Amazonii (2019). Světcův obrázek prý stojí na Františkově pracovním stole.



Papežovu oblíbenou modlitbu k tomuto světci nabízíme na této dvoustraně – spolu s dalšími, z nichž lze vybírat v letošním svatojosefském roce. Dále přinášíme hlasy těch, kdo dnes nesou světcovo jméno. A s církevním historikem P. Martinem Weisem se ohlédneme, jak svatého Josefa ctili a oslavovali naši předchůdci, díky nimž je nám dnes tak blízký.



ALENA SCHEINOSTOVÁ













