Papež slaví 85. narozeniny

Vydání: 2021/51-52 Vánoční pohled do betléma, 14.12.2021, Autor: Tereza Zavadilová

Papež František oslaví v pátek 17. prosince své 85. narozeniny. Budou už jeho osmé na Petrově stolci. Jak je obvykle slaví?



Své 81. narozeniny papež oslavil v roce 2017 s dětmi, které docházejí do vatikánské pediatrické ambulance. Jako „dort“ mu donesly extrémně dlouhou obdélníkovou pizzu se svíčkou uprostřed. Snímek Profimedia



Blahopřejí mu lidé z celého světa a samozřejmě i z nejbližšího okolí včetně emeritního papeže Benedikta XVI. Loni, po prvních měsících poznamenaných pandemií, mu italský prezident Sergio Mattarella v dopise mimo gratulací poděkoval i za „účast a solidaritu projevenou v roce nejistoty a strachu“. Ostatně všichni si dosud pamatují na přenosy ranních mší z Domu sv. Marty do celého světa.



Ať už pandemie je, nebo není, na velkolepé oslavy si papež nepotrpí. Zpravidla se v ten den věnuje běžné agendě. „Slaví mši svatou, setkává se s hlavami států či členy římské kurie,“ shrnuje vatikanistka Elise Harris, která v Římě působí jako korespondentka amerického katolického webu Crux Now. A vedle toho se oslavenec tu sejde s nemocnými dětmi, tu s bezdomovci.



Na adventní dobu připadá také výročí Františkova kněžského svěcení ze 13. prosince 1969, letos tedy dvaapadesáté. Na své kněžské povolání, které rozpoznal, když mu bylo necelých 17 let (v roce 1953), vzpomínal po svém zvolení papežem takto: „Před odchodem na slavnost sv. Matouše jsem se zastavil ve farnosti, kam jsem chodil. Našel jsem kněze, kterého jsem neznal, a pocítil potřebu se vyzpovídat. Byla to pro mě zkušenost setkání, nalezl jsem někoho, kdo mě očekával. Čekal na mě dlouho. A po zpovědi se něco změnilo. Byl jsem přesvědčen, že se mám stát knězem.“ O pět let později už vstupoval do noviciátu k jezuitům.



Své první narozeniny v roli Svatého otce, když mu bylo 77 let, František oslavil skromně. Obyvatele Domu sv. Marty, kde žije, pozval na pravidelnou ranní mši a poté se setkal se čtyřmi bezdomovci. Každý z nich mu zazpíval k narozeninám píseň, než společně usedli k snídani. „Vyplatí se být vagabund, můžete se setkat s papežem,“ oglosoval tuto příležitost jeden z hostů podle webu cbsnews.com. Nečekaným „dárkem“ pro papeže bylo toho dne pak navíc vítězství argentinského fotbalového klubu San Lorenzo de Almagro, jemuž fandí, v utkání v Lize mistrů.



O rok později papež na své narozeniny věnoval jako dar skoro 800 kilogramů kuřecího masa do italských jídelen pro chudé. Ten den byl nezapomenutelný mj. proto, že stovky lidí z celého světa na Svatopetrském náměstí tančily na Františkovu počest jeho oblíbené argentinské tango. Své 81. narozeniny potom papež roku 2017 oslavil po boku nemocných dětí z pediatrické ambulance, která poskytuje své služby zdarma při vatikánské nemocnici Bambino Gesù. Děti mu symbolicky předaly obdélníkovou pizzu v extrémní délce a se svíčkou uprostřed. Tehdy papež dětem řekl, aby „dort“ snědly, že díky tomu vyrostou. S 800 malými klienty ambulance i jejími zaměstnanci a dobrovolníky se František sešel také rok poté. „Pracovat s dětmi není snadné, ale naučí nás hodně – že totiž k pochopení reality je zapotřebí se sklonit, jako se skláníme, abychom políbili dítě,“ řekl personálu ambulance, když děkoval za jeho službu.



Přání od kardinála Czerného



Jorge Maria Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 jako nejstarší z pěti dětí do rodiny italských imigrantů v Argentině. Právě na své rodiče, sourozence a zejména babičku Rosu, která mu předávala víru, papež při svých životních výročích pravidelně vzpomíná. Osm dní po narození, na Boží hod vánoční, malého Jorgeho pokřtil italský salesián Enrico Pozzoli, jehož životopis nedávno vyšel. Před křtitelnicí kostela sv. Karla Boromejského v Buenos Aires se také od Františkova nástupu na papežský stolec denně modlí tamní věřící za jeho službu. Navzdory úctyhodnému věku se František drží v překvapivě dobré fyzické kondici, a to i přesto, že mu od mládí chybí půlka plic, zlobí jej záda (ischias) a letos podstoupil také operaci neprůchodného střeva.



Když kolega Ondřej Elbel připravoval téma o papežových spolupracovnících (viz KT 45), během rozhovoru své blahopřání papeži vzkázal kardinál českého původu Michael Czerny SJ, papežův poradce pro otázky migrantů. Oficiálně je to podsekretář Sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj. „Papež František se vyjadřuje nejen k mnoha klíčovým tématům církve – uskutečňování závěrů Druhého vatikánského koncilu, zneužívání moci v církvi a klerikalismu nebo reformě vatikánských financí – ale také k nejnebezpečnějším problémům, kterým současný svět čelí, jako je ničení životního prostředí, sektářství, rasismus či xenofobie atd. Proto mu přeji ‚ad multos annos!‘ (mnoho dalších let). Přeji mu každé požehnání Boží, každou pomoc Marie, naší matky, a sv. Josefa. Mnoho dalších let zdraví a štěstí, hojnost naděje a pokoje. Pro papeže Františka, pro církev a pro celý svět!“ A jaký dárek může dát papeži každý z nás? To, o co vždy prosí: modlitbu.



