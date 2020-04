Nebojte se, ale mějte bázeň Boží

Vydání: 2020/17 Kdy na mši svatou do kostela?, 21.4.2020, Autor: Tereza Zavadilová

Strach. Dobrý sluha, ale zlý pán, podobně jako oheň. Mnohdy nás chrání před nebezpečím, ale možná ještě častěji paralyzuje – to když jako základní lidská emoce ovládne kormidlo našich myšlenek.



Mnoho lidí svírá strach: vrátí se život po pandemii do starých kolejí, nebo se změní k nepoznání? Snímek Pixabay



Aktuální situace ve světě bývá často popisována jako „epidemie strachu“. V sázce je kvůli koronaviru to nejcennější, co máme – životy nás a našich blízkých, zdraví a celková budoucnost světa. V některých zemích lidé umírají bez rodiny i duchovní podpory na zákeřný virus, jiní jsou v karanténě osamělí a zkroušení, další panikaří bez příznaků a zbytečně zatěžují vyčerpané lékaře. A všichni se bojí o budoucnost ekonomiky i politické situace, o svou práci, a zda se život vrátí do starých kolejí, nebo se změní k nepoznání.



Prodavači strachu do toho všeho nabízejí zdeformovaný obraz mstivého boha. Pletou si strach s posvátnou bázní před Hospodinem, která se rodí z důvěry a lásky, jak ukazuje ve svém příspěvku biblista P. Angelo Scarano. Jaké pastorační výzvy přinesl strach z pandemie, zase popisuje kněz a psychoterapeut P. David Bouma. Že je pohodlná „zabydlenost ve světě“ pro křesťana větším nebezpečím než pandemie, pak upozorňuje teoložka Barbora Šmejdová. A zakladatelka hospicového hnutí u nás Marie Svatošová prozrazuje, proč se smrti nebojí.



Svatý otec povzbuzuje: odvahu, otevři srdce lásce



Teologové často upozorňují, že Bible na nejrůznějších místech povzbuzuje: „Nebojte se!“ Ta slova znějí z úst samotného Hospodina, Ježíše, andělů, Mojžíše, proroků, králů, apoštolů… Jako papežské heslo si je zvolil sv. Jan Pavel II. O strachu, a jak mu čelit, hovoří často i papež František. „Existují dva druhy strachu – uzavřený a otevřený,“ uvedl jednou v pořadu Ave Maria v italské TV2000, kde je pravidelným hostem, a vysvětlil: „Uzavřený strach člověka zotročuje a podmaňuje si ho, nedovolí mu růst. Otevřený strach se naopak nazývá posvátnou bázní Boží. Tato bázeň dovoluje pokračovat v cestě, zahrnuje totiž strach i jistotu.“



O Boží blízkosti ujistil Svatý otec opakovaně také o letošních Velikonocích: „I uprostřed dramatu pandemie, tváří v tvář tolika hroutícím se jistotám, nesplněným očekáváním, v opuštěnosti, jež nám svírá srdce, Ježíš každému praví: ‚Odvahu: otevři své srdce mojí lásce, a zakusíš útěchu od Boha, který tě podporuje.‘“



TEREZA ZAVADILOVÁ

