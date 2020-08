Mít ještě pár dní volna

Vydání: 2020/35 Bělorusko: církev proti násilí, 25.8.2020, Autor: Renáta Holčáková-Masto

Všichni to známe, jak těžko se po dovolené vracíme do práce. Rčení: „po dovolené bych potřeboval ještě pár dní volna,“ má něco do sebe. To ovšem platí nejen pro dospělé, ale i pro děti na konci prázdnin. Jak jejich návrat do škol usnadnit?



Ještě chvilku si užít prázdnin. Snímek Josef Vrážel



„U dětí je to ještě složitější, protože nemají pracovní, tedy školní návyky zažité, nemají životní zkušenost, že do práce se musí. Proto se u nich osvědčuje i o prázdninách udržet určitý režim dne a pravidla, včetně základních povinností,“ říká dětský a dorostový psychiatr Jaroslav Matýs. Jak ale dodává, bývá to trochu jiný režim – prázdninový. Do postele se chodí o něco později, o něco později se ráno vstává. Neznamená to však neustálé ponocování u mobilu, televize, počítačových her a podobně. O prázdninách se děti sice nemusí učit, mají více volna, ale to neznamená, že „nedělám nic nebo konečně elektronika“. Pokud se od všech pravidel upustilo, je na čase se k nim urychleně vrátit aspoň nyní, týden před školou.



Je například důležité, aby děti měly alespoň základní povinnosti při chodu domácnosti: běžný úklid, malý nákup, práce na zahradě a podobně. „Když to odlehčím, staráme se o společnou jeskyni – děti dělají to a dospělí zase něco jiného. Velmi důležité je trvat na tom, aby se úkol dokončil, a to v určitém čase. Když to někdo neudělá, volno holt nemá,“ zdůrazňuje lékař a nabádá k důslednosti: „Vydržte, aby to bylo splněno tady a teď, ne až za chvilku.“



Nastartovat mozek



Podle odborníků je dobré k již zmiňovanému prázdninovému režimu poslední týden přidat dopoledne alespoň hodinku opakování: čtení, psaní, počítání. A regulovat čas strávený na mobilu a počítači! Neméně vhodné je upravit dětem dobu spaní na školní režim. „Věřte, že jejich nástup do školy se tím ulehčí. Mozek se ‚nastartuje‘ na to, že dopoledne se pracuje. Dítě rozpohybuje své buňky a do školy pak nastupuje bez vztekání a s menšími problémy,“ ujišťuje psychiatr. Díky tomuto nenásilnému způsobu získají rodiče i lepší přehled o tom, co se děje s jejich ratolestí. V podstatě tak zvládnou krizové období nejen konce prázdnin.



Podle Jaroslava Matýse se totiž dítě nezřídka právě o prázdninách rychle a nepozorovaně dostane do problémové party. Vše pak vyplave na povrch ve školním roce, kdy se objeví zádrhely v chování doma i ve škole. Často se ukáže, že dítko zkoušelo v partě kouřit, pít alkohol nebo jiné drogy. Tento scénář je podle dětského psychiatra bohužel častý a dá se říct i typický pro děti s ADHD.



Nezapomeňte pochválit



A ještě jednu důležitou radu přidává odborník. Možná tu nejdůležitější: „Nezapomeňte pochválit! Pochvala u nás chybí natolik, že rodiče, ale i paní učitelky a učitele cíleně učíme, aby děti chválili. Napište pochvalu. Stížnost či poznámku napíše hned každý, ale pochvalu?“ vybízí psychiatr a pokračuje: „To, že dítě dobře funguje, není běžné. Věřte, že všechny děti hodné nejsou. A jsem-li hodný, musím být oceněný. Stejně tak když pracuji a mám výsledek, jsem rád, že je to poznat. Nebojme se tedy pochválit děti za dobré skutky, za pomoc, ale třeba i za to, že hoch ve vzteku něco nerozmlátil jako minule, nýbrž se šel vyvztekat stranou. To je také dovednost. A pochvalte i sami sebe, že jste se naučili rozumět dětem, že jste se naučili dodržovat režim, protože v principu vás režimu učí právě vaše děti,“ vzkazuje rodičům Jaroslav Matýs.



Spoustu nápadů a postřehů o tom, jak „zkrotit prázdniny“ na jejich sklonku, přinášíme také ve velké anketě mezi rodiči v aktuálním KT.



RENATA HOLČÁKOVÁ







