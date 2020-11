Lidé na okraji, poražení pandemie

Koronavirová krize nepřinesla jen zostřené vědomí lidské křehkosti, prověrku vztahů či nové promýšlení podstaty víry. Pro miliony lidí na světě znamená také pád do ještě větší chudoby. A týká se to i Česka.



Chudoba není vždy vidět na první pohled, o to víc ale dokáže bolet. Snímky Jakub Žák



Na začátku října varovala Světová banka, že v důsledku pandemie upadne do extrémní chudoby dalších 150 milionů lidí. V předchozích 25 letech přitom tento počet setrvale klesal až na současných 690 milionů. „Poprvé za celou generaci snaha o snížení chudoby utrpěla takový neúspěch,“ uvádí banka ve zprávě. Extrémní chudoba znamená, že se lidem fatálně nedostává potravin či pitné vody a nemají přístup ani k základní hygieně, zdravotní péči, přístřeší či informacím.



Situaci, která čeká Českou republiku, předjímaly na jaře ekonomky Sociologického ústavu Akademie věd ČR Martina Mysíková a Kamila Fialová. Jejich zjištění jsou jednoznačná: ti, kdo už před vypuknutím pandemie měli finanční těžkosti, budou zasaženi o to hůře – a k nim se připojí dlouhá řada lidí, kteří vzhledem k opatřením na ochranu zdraví přišli o příjmy. To se týká například živnostníků, lidí propuštěných ze zkrachovalých podniků a také důchodců, zvláště žijí-li sami. Poslední jmenovaní – citujme pro změnu Český statistický úřad – se v posledních měsících propadají do chudoby dvojnásobnou rychlostí než dřív. Je vám nad 65 let? V Česku máte pravděpodobnost 1 ku 6, že skončíte s opravdu minimálním příjmem. A připomeňme ještě samoživitelky a lidi bez domova nebo čerstvě propuštěné z výkonu trestu.



Drobné oběti a nepohodlí, které v důsledku pandemie zažívají ti majetnější, najednou vypadají vedle takové palety lidské bídy jen málo významně. I proto vyzývá známý vídeňský teolog P. Paul Zulehner (autor nedávno zveřejněného průzkumu o církvi v čase koronakrize), aby křesťané nyní se zvláštní pozorností pečovali o tyto „poražené pandemie“.



Pracovat, bydlet, nedlužit



Od roku 1992 si celý svět 17. října připomíná Mezinárodní den za odstranění chudoby. OSN vybrala toto datum, protože právě v tento den roku 1987 svolal francouzský katolický kněz polského původu P. Joseph Wresinski, zakladatel hnutí ATD (Aide à toute détresse / Pomoc v tísni), v Paříži velkou demonstraci na podporu lidí žijících v extrémní chudobě. Letos k tomuto dni vyzvala Charita ČR českou vládu, aby „prosazovala opatření vedoucí k odstranění nebo snížení nerovností jak u nás, tak na mezinárodní úrovni“.



Při té příležitosti připomněla tři hlavní příčiny, které lidi do chudoby uvrhají. Jde o nedostupnost bydlení za přiměřenou cenu, nepružné nastavení minimálního příjmu a sociálních dávek a problém s dluhy a exekucemi. „Za nutnou považujeme změnu exekučního řádu. Prosazujeme pravidlo ‚jeden dlužník – jeden exekutor‘ nebo zřízení chráněného účtu. Pokud zadluženým lidem neulehčíme situaci, skončí na ulici anebo v černé ekonomice – a to se nevyplatí nikomu z nás,“ zdůrazňuje Charita ČR v tiskové zprávě. Chráněný účet znamená zvláštní bankovní konto, kde by se dlužníkovi shromažďovaly peníze na základní životní potřeby, které nepodléhají exekuci.



Charita ČR patří u nás mezi instituce, které stav chudoby systematicky sledují a také přicházejí s řešeními. KT už informoval o zprávě Caritas CARES z letošního února, kterou Charita ČR vydává o tuzemském stavu chudoby každé dva roky, a také o charitním průzkumu, jak nedostatek ohrožuje mladé lidi (ten vypracovala v červnu společně s Českou biskupskou konferencí). Bydlení, práce a dluhy jsou podle tohoto průzkumu klíčovými činiteli i pro věkovou skupinu mezi 18 a 30 lety. „Celkem 20 % mladých lidí je ohroženo chudobou, přičemž navzdory obecným představám nejde o individuální selhání, ale z velké části za tím stojí společenské faktory, jako je rodinné zázemí, vzdělání a dostupnost bydlení,“ varoval ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Zvláště souvislost mezi chudobou a nedostatečným vzděláním se ukázala jako alarmující. A podobně jako mezi seniory je mezi mladými lidmi více nemajetných žen.



Ruce, které pomohou



Dobrou zprávou je, že se (nejen) u nás najde velký počet těch, kdo jsou ochotni druhému v nouzi pomoci. Mezi mladými lidmi ve zmíněném průzkumu se k podpoře neznámého potřebného člověka přihlásila celá pětina, k podpoře kamaráda v nouzi pak dokonce polovina. Na této dvoustraně přinášíme další příběhy, kde se naléhavá potřeba potkává se solidární odpovědí mezi křesťany. Členka Komunity Sant’Egidio a právnička Kristina Koldinská pak kromě zkušeností z terénu doplní některé širší souvislosti. Kéž nám toto čtení – jak Koldinská říká v rozhovoru – pomůže vidět současnou krizi ve správných proporcích.



ALENA SCHEINOSTOVÁ









