Když se okolí fary promění v hřiště a kino

Vydání: 2023/8 Vstupujeme do postní doby, 21.2.2023, Autor: Jiří Macháně

V Ostravě-Heřmanicích otevřeli před třemi lety farní zahradu. Hrají si tam děti, pěstuje se tam zelenina i ovoce a promítají filmy.



Otevřená farní zahrada v Ostravě-Heřmanicích ožívá od jara do podzimu.Snímek Leoš Ryška



„Zahrada nám přináší možnosti, jak se propojit s lidmi v obci. Začali jsme s projekcemi filmů, s čímž nám pomáhá finančně i město. Loni jsme promítali každý pátek od června až do posledního září,“ přibližuje zajímavý farní projekt P. Leoš Ryška SDB, místní duchovní správce a ředitel Televize Noe. Snaží se vybírat filmy, které pobaví, ale mají i duchovní náboj. P. Ryška vždycky na začátku projekce přiblíží, o jaký film jde a proč jej společně s filmovým kritikem Lukášem Jirsou vybrali. Jak říká, některé filmy diváky zasáhnou. „Jinak v tu dobu bývá na zahradě moc fajn atmosféra, protože tam probíhá i grilovačka. Lidé si mohou dát pivko a míchají se tu přirozeně lidé ,kosteloví‘ i ,nekosteloví‘. Stává se, že ti druzí se díky kinu nakonec objeví i v tom kostele,“ popisuje P. Ryška.



A když se zrovna nepromítá, farní zahrada slouží k rekreaci. „Chodí tam rodiče s dětmi, na zahradě jsou atrakce jako veliké šachy, prolézačka v podobě lodi, jízdárna s odrážedly pro nejmenší, dřevěné sochy,“ přibližuje otec Leoš, jak mu farníci i návštěvníci říkají. Aby se tu všichni dobře cítili, provozuje farnost bufet s občerstvením: kávou, pivem i domácími koláči, které se pečou na faře. A lidé se sem rádi vracejí. „Někdy se dají do řeči s paní Dorkou, která pracuje v bufetu. Slovo dá slovo a Dorka mi domluví schůzku s rodiči, kteří chtějí pokřtít děti. Loni jsem měl nejvíc křtů za poslední roky. A třetina z nich jsou děti návštěvníků zahrady,“ usmívá se salesiánský kněz.



Péče o lidi, ale i o stromy



Vedle ovocných stromů zde pěstují také zeleninu – cibuli, rajčata, papriky, a tak si mohou děti třeba i něco utrhnout, když jim to paní Dorka dovolí. I ovocné stromy obvykle očešou návštěvníci zahrady. „Uspořádali jsme také kurz stříhání stromků, pozvali jsme odborníka, který ukazoval, jak se o stromy starat. A co se týče údržby zahrady, mám radost, když se lidé sami pravidelně nabízejí. Na začátku s vybudováním pomohli hlavně farníci. Teď už se starají i lidé, kteří sem chodí odpočívat, ale do kostela třeba nezajdou,“ přibližuje P. Ryška fungování zahrady. Tu považuje pro farnost za velmi důležitou pro soužití a setkávání se sousedy. „Zahrada je v sezóně stále plná. A když je hezké počasí, chtějí přijít už i teď v zimě. Od prvního dubna zase otevřeme,“ slibuje kněz.



