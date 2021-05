Jezuité slaví Ignaciánský rok

Vydání: 2021/22 Čeští bohoslovci ministrovali papeži, 25.5.2021, Autor: Alena Scheinostová

„Vidět vše nově v Kristu“ – k tomu zve Tovaryšstvo Ježíšovo v jubilejním Ignaciánském roce, který slavnostně zahájila mše svatá 20. května ve španělské Pamploně.





Vatikán vydal k výročí 500 let od Ignácova obrácení zvláštní známku. Na sociálních sítích lze jubilejní ignaciánské aktivity najít pomocí hashtagu #ignatius500. Repro KT



Právě zde před pěti sty lety – 20. května 1521 – utrpěl v bitvě s Francouzi vážné zranění mladý baskický šlechtic Iñigo López de Loyola. Dělová koule mu roztříštila nohu a on pak dlouhé měsíce trávil četbou knih včetně životopisů svatých. Pod jejich vlivem se rozhodl „konat velké věci ve službě Bohu“. Po uzdravení putoval do Svaté země, věnoval se studiu, stal se knězem a konečně roku 1534 založil první komunitu Tovaryšstva Ježíšova.



Řád se zaměřuje na misie, pastoraci a vzdělanost pod heslem „Omnia ad maiorem Dei gloriam“ – vše pro větší slávu Boží. „Zkušenost s vlastní křehkostí nastartovala v Ignácově životě radikální přerod a v církvi zrození spirituality, která mnoha lidem napomohla, aby se setkali s Bohem,“ předeslal v pamplonské katedrále P. Iñigo Merello SJ, který se slavnosti účastnil spolu se dvěma stovkami věřících, zatímco další čtyři tisíce ji sledovaly v přímém přenosu na YouTube.



Videopozdrav zaslal také člen jezuitského řádu papež František: „Ignácovo obrácení začalo v Pamploně, ale neskončilo tam. Obracel se po celý svůj život, den za dnem – to znamená, že neustále stavěl do středu pozornosti Krista,“ citoval papeže portál Vatican News. „A dokázal to díky rozlišování. Rozlišování nespočívá v tom, že se nám vždycky od začátku podaří uspět, ale v tom, že se musíme orientovat a mít kompas, abychom se mohli vydat na cestu s mnoha zákrutami a obraty, avšak pod vedením Ducha, který nás směřuje k setkání s Pánem,“ připomněl František jeden z hlavních principů ignaciánské spirituality.



Jubilejní Ignaciánský rok potrvá až do svátku sv. Ignáce 31. července 2022. Spadá do něj i 400. výročí Ignácova svatořečení 12. března 1622. Jak připomněl generální představený jezuitů P. Arturo Sosa v knize „Na cestě s Ignácem“, kterou k jubileu vydal v několika světových jazycích, Tovaryšstvo do dalších let míří se čtyřmi hlavními prioritami: ukazovat cestu k Bohu pomocí duchovních cvičení a rozlišování, být po boku chudým, marginalizovaným a ponižovaným, doprovázet mladé a spolupracovat na ochraně stvoření.



Jezuité po celém světě se do Ignaciánského roku zapojují různými aktivitami – od online formací pro veřejnost či virtuálních poutí přes tradiční letní setkání mladých lidí Magis+ po odborná kolokvia či publikační počiny. „Ignácovskými“ knižními komiksy pro děti se přidávají také jezuité v Česku, kteří na postavu svého zakladatele zaměří i letní rytířský tábor pro kluky a věnují mu letošní čtyři vydání řádového bulletinu Jezuité.



