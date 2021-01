Jak zkrotit draka

Současná pandemie s sebou nese četná omezení i negativní emoce: strach a nejistotu. Nejeden člověk tak začne hledat, co mu od stresu uleví, a mnohdy se uchýlí k alkoholu nebo jiné droze. Tato dvoustrana se i proto snaží ukázat, co s tím.



Život v komunitě obnáší i práci (např. ve stěhovací firmě), která hraje důležitou roli v procesu uzdravování ze závislostí. Snímek komunita Bétel



Vždy koncem dubna se na moravsko-slovenském pomezí, na pasekách nedaleko obce Žítková (jednom z vrcholů trojúhelníku vymezeného obcemi s výmluvnými názvy Pitín, Napajedla a Slopné) scházejí věřící, aby se modlili ke sv. Jiřímu – vítězi nad drakem. „Tady také mnozí zápasí s ‚drakem‘ – někteří občas, jiní soustavně. Na úmrtních listech se tu dřív objevovala udušení v deliriu nebo umrznutí pod vlivem alkoholu, o problémech v rodinách a vztazích nemluvě,“ přibližuje pitínský administrátor P. Zdeněk Graas motivy setkání, jehož se pravidelně účastní lidé z blízkého okolí. „Chceme děkovat Bohu, že jsme obstáli, a doufat, že další v boji ‚s drakem‘ obstojí příště,“ podotýká kněz.



Závislost na alkoholu – ani žádná jiná závislost – není žádná legrace. Etanol je nejen v ČR nejrozšířenější návykovou látkou, a proto mu zde věnujeme nejvíce prostoru. Když člověk do boje proti tomuto „draku“ vytáhne s Bohem, může mít větší šanci uspět. Svědčí o tom mimo jiné mnohá společenství, kde při léčbě závislostí stavějí také na duchovním rozměru a mnohdy vykazují vyšší úspěšnost než „standardní“ léčebny – ať už jde o celosvětovou síť skupin Anonymních alkoholiků (AA), kam závislí lidé pravidelně docházejí, či o zařízení pobytová, jako jsou mezinárodní komunita Cenacolo (v překladu Večeřadlo) nebo třeba komunita Bétel z Kralup nad Vltavou.



Pomoz si, a Bůh ti pomůže



„Základem jsou pro nás křesťanské hodnoty: láska k bližnímu, odpuštění, důvěra Bohu, naděje, proměna člověka a další. Lidé, kteří k nám přicházejí, se dozví o Bibli a o Bohu – mnozí o nich přitom nikdy neslyšeli,“ říká Veronika Tichá z vedení komunity Bétel, kde lidé s různými závislostmi žijí několik měsíců.



Se zásadami pobytu je každý zájemce seznámen předem a ty, kdo ho kvůli duchovnímu rozměru odmítli, by prý spočítala na prstech jedné ruky, přestože devět z deseti klientů je nevěřících. „Až na pár výjimek jsou lidé ke křesťanství velmi otevření. Měli jsme tu například mladou ženu, přesvědčenou a velmi hlasitou ateistku, která nakonec sama od sebe několikrát dokola přečetla Bibli a po ukončení léčby mi volala: ‚Co jste to se mnou udělali, vždyť mně ten váš Bůh normálně chybí!‘“ usmívá se Tichá.



Neznamená to však, že s duchovním zázemím už všechno běží samospádem. V rozhovoru to zmiňuje lékařka Renata Kovandová z pavilonu léčby závislostí v pražských Bohnicích: „Pacienti se neobracejí k Bohu s tím, že on se postará a oni nebudou muset nic moc udělat. Vědí, že jejich podíl je nezbytný, ale že je ještě něco nad nimi, kam mohou své potíže odevzdat, k čemu se mohou odvolávat.“



Záchrana v práci i společenství



Zmíněné komunity rovněž poskytují návod, jak si poradit i v lidské rovině. Pomocí může být zaměstnat se činností. „Smysluplná práce je u nás v procesu uzdravení ze závislosti velmi důležitá,“ upozorňuje Veronika Tichá. Komunita je přitom ojedinělá tím, že nepřijímá žádné dotace, ale z velké části je finančně soběstačná. „Všichni se pracovně uplatňují v našich sociálních podnicích: v dobročinném obchodě Nábytková farma, ve stěhovací firmě Vaše stěhování nebo v renovační a čalounické dílně Oživeno,“ vypočítává.



Po modlitbě a práci uvádějí zmíněná společenství i sami lidé, kteří si závislostí prošli, jako třetí pilíř rodinu a další blízké. Na nich velice záleží už proto, že jsou situací také postiženi. Velkou roli pak hraje ochota druhých lidí sdílet se závislým jeho příběh, naslouchat mu a být mu oporou. „Fungujeme jako svépomocný pobytový program – podobně jako Anonymní alkoholici, akorát nějaký čas společně i žijeme. Ti, kdo jsou tu déle, pomáhají nováčkům a často se to děje i naopak. Lidé sem většinou snadno zapadnou jako do velké rodiny,“ ilustruje Veronika Tichá.



A co říct k tématu mají i zmínění Anonymní alkoholici, kde léčebný proces přímo stojí na sdílení ve skupině. „Setkáváme se jako ti, kdo mají problém a chtějí si vzájemně pomoci. Problémoví pijani u nás zjistí, že je možné se uzdravovat, protože vidí ty, kdo to dokázali,“ poukazuje P. Krzysztof Klat, který má zkušenosti s prací se závislými lidmi a podílí se na organizaci setkávání AA na faře v Zábřehu. „Máte-li problém se závislostí a chcete pomoci, nebojte se ozvat nám nebo kterémukoli jinému společenství,“ vybízí.



