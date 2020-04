Jak slavit v kruhu rodiny?

Vydání: 2020/14 Mimořádné požehnání Urbi et orbi, 31.3.2020, Autor: Jiří Macháně

Velikonoce jsou svátky, které se už od svých židovských kořenů slaví částečně ve společenství Božího lidu a částečně v domácnosti, v kruhu rodiny.

Velikonoční světlo rozežene temnotu noci. Snímek M&P Červení/Člověk a Víra

O letošních Velikonocích bude rodinná stránka kvůli karanténě mnohem znatelnější. Vlastně jediná možná vedle sledování přenosů velikonočních bohoslužeb skrze média. K jejímu dobrému prožití mezi těmi nejbližšími můžeme využít řadu prvků, které známe ze slavení Velikonoc v kostele. Právě proto vznikla tato dvoustrana – jako průvodce slavením velikonočního tridua při domácích bohoslužbách.

Jako při každé modlitbě či rodinné bohoslužbě budeme dbát na hezké a pohodlné místo, kromě velkopátečních obřadů začneme znamením kříže a nikdy by nemělo chybět čtení z Písma. Bohoslužbu povede hlava rodiny, na jejím uspořádání a průběhu se samozřejmě musí domluvit i ostatní členové rodiny.

„Bez kostela“ to sice nemohou být plnohodnotné Velikonoce, ale rozhodně to nesmějí být svátky hůře prožité, dokonce bez modlitby církve, natož bez Boží blízkosti a požehnání. Základní podobou bohoslužby pro tyto dny, která možná není vhodná pro všechny, ale z níž je dobré pokusit se vyjít, je denní modlitba církve neboli breviář. V něm se připojujeme k liturgii farního společenství i světové církve. V žalmech slyšíme modlitbu Kristovy úzkosti i jeho jásavý triumf nad smrtí. Hymny liturgie hodin mají moc rozechvět srdce, biblická čtení mohou sytit našeho ducha. Těm, kdo breviář tolik neumějí, tyto dny možná poskytnou dostatek prostoru ke sblížení s ním. Pomoci může aplikace breviar.cz, ale také přehledná tabulka na str. 11 v každém vydání KT.



