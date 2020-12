Jak oslavit narození Krista

Vydání: 2020/51-52 Aby se vaše radost naplnila, 15.12.2020

Ne každý se letos o Vánocích dostane osobně na mši svatou, pandemie omezuje i konání „půlnočních“, kdy kostely obvykle praskají ve švech. Přinášíme proto dva praktické návody k domácí bohoslužbě.





S pomocí tohoto návodu lze do jednotlivých postav betléma „vstoupit“, podobně jako loni děti v Ostravě. Snímek Zdeněk Poruba/Člověk a Víra



Duchovní prožitek Vánoc se ale zdaleka nemusí omezit jen na bohoslužby. Jejich součástí může být i tichá modlitba doma či procházka spojená s návštěvou betléma v kostele. Řada chrámů bude k tiché modlitbě otevřena a vánoční atmosféru spojenou se ztišením lze zažít také v přírodě. Ticho a klid zimní krajiny mohou vytvořit velmi dobré podmínky k setkání s narozeným Ježíšem.



Mnohým letos přijdou vhod i vánoční aktivity online. Například celostátní projekt Křesťanské Vánoce (krestanskevanoce.cz) mimo program prohlídek jesliček v několika desítkách kostelů či sborů nabízí biblické hodiny online nebo záznamy koncertů varhanní hudby. Navíc je propojen s projektem Betlémské světlo (betlemskesvetlo.cz), kde najdete aktuální informace o tom, kde světlo letos získat. Pro děti běží v rámci Křesťanských Vánoc soutěž o nejlepší video s tématem: „Co jsme zažili s domácím betlémem“. Maximální délka videa je dvě minuty a lze je zasílat do 6. ledna.



Letošní Vánoce budou zkrátka jiné než ty v minulých letech. Můžeme hořekovat nad tím, o co přicházíme, anebo to vzít jako pozvání. Pozvání k oproštění se od mnoha aktivit, kterých jsou naše běžné Vánoce plné, a soustředit se na to podstatné: na Ježíšovo narození. Narodil se i pro mě osobně. A přiblížil se ke mně nejblíže, jak mohl. Je jen na mně, zda mu dovolím udělat i poslední krok, abychom náš vztah prohloubili.



TOMÁŠ KUTIL, TEREZA ZAVADILOVÁ

Tématická dvoustrana ke stažení zde: str. 4 a 5

