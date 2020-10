Hledání smíření na prahu voleb

USA za měsíc volí prezidenta. Jak do chaotické situace, kterou ještě ztěžuje nemoc covid-19, promlouvá katolická církev?



Americké volby ovládla štěpící témata, tamní společnost se polarizovala natolik, že se oba tábory zdají nesmiřitelné. Snímek Shutterstock



Americké volby ovládla štěpící témata, tamní společnost se polarizovala natolik, že se oba tábory zdají nesmiřitelné. Podle americké veřejnoprávní rozhlasové stanice NPR bylo „z nominačního sjezdu jak republikánů, tak demokratů zřejmé, že se obě strany obracejí na věřící. Ačkoli mají i jiné publikum, o katolíky je letos velký zájem u obou“.



Aby v takové zjitřené atmosféře pomohli křesťanům u volební urny odpovědně jednat, vydali američtí biskupové opětovně dokument z roku 2015 „Formování svědomí pro věřící občany: výzva k politické odpovědnosti“ a opatřili ho průvodním dopisem.



Text má být věřícím voličům vodítkem, jak své rozhodnutí formovat podle katolického sociálního učení – a jaká politická témata mají mít na paměti. „Rána rasismu dále hnisá,“ píší biskupové s odkazem na americké hnutí „Black Lives Matter“ a bouřlivé demonstrace, které v létě ovládly Spojené státy. A vybízejí věřící: „Musíme se dále vyjadřovat k násilí páchanému zbraněmi, xenofobii, trestu smrti a dalším tématům, která ovlivňují lidský život a jeho důstojnost. A také musíme urgentně hledat cesty, jak se starat o Boží stvoření a o ty, které klimatická změna nejvíce ovlivňuje – tedy o chudé.“



Zvláštní důraz kladou tamní biskupové na nepřípustnost umělého potratu jako „přímého útoku na samotný život“. Interrupce sama o sobě je pro Ameriku velkým politickým tématem. Při debatě o ochraně života a jeho důstojnosti pak zmiňují biskupové se stejnou naléhavostí problém rozdělování rodin migrantů na mexicko-amerických hranicích. „Neschopnost zákonodárců zavést všeobecnou migrační reformu, která uznává rodinu jako základní jednotku společnosti, přispěla ke zhoršení situace na hranicích,“ dodávají.



Duchovní na sjezdech stran



Biskupové zvláště upozorňují, že by katolíci měli každodenně přispívat do společenského dění – nejen když přijdou volby. „Tam, kde žijeme, pracujeme nebo se modlíme, bychom měli usilovat o to, abychom porozuměli druhým, než budeme vyžadovat, aby bylo rozuměno nám; měli bychom jednat s respektem s těmi, se kterými nesouhlasíme, odbourávat stereotypy a vytvářet plodnou diskusi namísto jedovatostí,“ apelují biskupové.



Na srpnové nominační sjezdy si jak republikáni, tak demokraté pozvali duchovní, aby požehnali jejich počínání. Konzervativci požádali kardinála Timothyho Dolana, newyorského arcibiskupa, aby jejich sjezd 24. srpna zahájil. Modlitbu, jejíž prostředí dokreslovala na videonahrávce socha Svobody, přinášíme na této straně. „Jednou z mých nejposvátnějších povinností kněze je snažit se reagovat kladně, kdykoli jsem vyzván k modlitbě,“ uvedl kardinál Dolan ve svém prohlášení 18. srpna po kritice, která mu přisuzovala, že svou účastí na sjezdu republikány podpoří. „Modlitba znamená obracet se k Bohu, vzdávat mu chválu, děkovat za mnohá požehnání a prosit o jeho přímluvu; není to politické ani stranické,“ podotkl na vysvětlenou, proč pozvání přijal, a pokračoval: „Můj souhlas s modlitbou nepředstavuje podporu žádného kandidáta, politické strany ani platformy. Kdybych byl pozván, abych se modlil za demokratický sjezd, rád bych to přijal stejně jako v roce 2012.“ Jak vyjádřil na svém twitterovém účtu, jeho přáním bylo, aby se „během této bouřlivé doby v historii našeho národa“ věřící i nevěřící „spojili při hledání míru a smíření v našich srdcích, v našich městech a v naší zemi“. V odpovědi na dotaz CNN ke zmíněné kritice dále uvedl: „Co se politiky týče, zachovávám téměř neutralitu, církev se absolutně nezapojuje do stranické politiky… Pokud se ale nebudeme za Ameriku modlit my, kdo tedy?“



O pár dní dříve 21. srpna zase požehnal Demokratickému sjezdu P. James Martin, známý jezuita a spisovatel, mj. autor knihy Jezuitský návod (téměř) na všechno (KNA 2018). Svěřil se, že se svou účastí – zvlášť kvůli postoji demokratů k potratům – váhal. „Ale když jsem se bavil s několika spolubratry, připomněli mi, že kardinál Dolan se před několika lety pomodlil na nominačních sjezdech obou stran,“ popisuje P. Martin své rozhodování pro web Jesuits.org. „Je třeba dodat, že jsem požádal o povolení svého provinciála a informoval o tom jezuitskou kurii v Římě. A rovněž jsem kontaktoval kardinála Dolana, který je mým ordinářem,“ připojuje jezuita.



Jakým národem se staneme?



Na stejném sjezdu demokratů se pomodlila i sestra Simone Campbell, která v duchu své kongregace Sester sociální pomoci pomáhá lidem domoci se spravedlnosti. „Dnešek je důležitou kapitolou příběhu, jakým národem se staneme. Takže k vám budu mluvit s naléhavostí a nadějí, zakořeněná ve své víře a s vědomím, kolik náročné práce je před námi,“ uvedla řeholnice a její modlitba byla inspirována prvními verši knihy Genesis, které líčí, jak se Boží Duch vznáší nad propastnou tůní (v angličtině uvedla „nad vodami chaosu“) a přináší nové stvoření. Zahájila ji slovy: „Povzbuzeni příslibem, že nové stvoření může povstat z chaosu, se modleme…“



TEREZA ZAVADILOVÁ

