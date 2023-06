Duchovní obnova pro tisíce lidí

Vydání: 2023/26-27 Co hlásají velehradské zvony, 27.6.2023, Autor: Tomáš Kutil

Jen pár hodin poté, kdy 5. července na Velehradě skončí poutní mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje, začne v Brně Katolická charismatická konference.





Hlavní program se koná ve velké klimatizované hale.Snímek Roman Polách / Člověk a Víra



Na největší akci svého druhu v Česku se chystají tisíce lidí. Organizátoři počítají se zhruba šesti tisíci. K dispozici jim budou na Výstavišti dva velké pavilony, velkokapacitní parkoviště i spousta prostoru v celém areálu.



Modlitební večery



Hlavním hostem bude letos P. Jacques Philippe (viz níže), který bude přednášet ve čtvrtek především o blahoslavenstvích. „Vloni jsme měli jako téma pokoj a usmíření. Když jsme pak konferenci vyhodnocovali a začínali plánovat další, říkali jsme si, že by do společenské, ale i vnitrocírkevní atmosféry bylo potřeba vnést téma naděje,“ popisuje koordinátorka organizačního týmu Kateřina Lachmanová. Téma nakonec ještě rozšířili právě na blahoslavenství, o kterých P. Philippe napsal knihu, nedávno vydanou i česky.



Kromě duchovních přednášek, které tvoří páteř programu, je na každý den přichystaná modlitba chval, mše svatá, bude i prostor ke ztišení či setkání s přáteli. Večery jsou zaměřené modlitebně – účastníci se budou přimlouvat nejen za sebe a za své blízké, ale za celý svět.



Pro děti od čtyř let je připraven paralelní program nejen s hrami, ale i bohoslužbami a modlitbou, uzpůsobenou jejich věku. Dětí bývá obvykle kolem tisícovky. Něco prožívají společně, část dne pak v menších skupinkách rozdělených podle věku. To vše díky péči mladých dobrovolníků.



Přijet lze na celé čtyři dny, ale třeba i jenom na jeden či dva dny. Účastnické poplatky lze uhradit při vstupu do areálu Výstaviště, ale organizátoři povzbuzují k přihlášení online předem – a to co nejdříve. „Pomůže nám to při objednávání stravy a organizaci míst k sezení. Všechno musíme zajistit předem,“ zdůvodňuje Kateřina Lachmanová.



TOMÁŠ KUTIL





Sdílet článek na:

Sekce: Téma, Články