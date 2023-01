Co očekávat od hlavy státu?

Vydání: 2023/1 Poslední slova Benedikta XVI., 3.1.2023, Autor: Filip Breindl

Dosud měla Česká republika za 30 let své existence tři prezidenty, ale jen poslední z nich – Miloš Zeman – vzešel z přímé volby občanů. Předtím hlavu státu vybírali členové obou parlamentních komor, Poslanecké sněmovny a Senátu. Další prezidentské volby jsou před námi: první kolo se koná 13. a 14. ledna.



Prezident Václav Havel se s kardinálem Miloslavem Vlkem setkával často, v srpnu 2000 ho navštívil v Arcibiskupském paláci. Snímek Profimedia



„Rád bych, aby nový prezident vrátil svému úřadu základní důstojnost, abychom se nemuseli stydět za chování jeho či jeho okolí,“ vyjádřil své přání v minulém vydání KT politolog a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík. Výhrady ke způsobu, jakým Miloš Zeman v uplynulých deseti letech pojímal prezidentský úřad, zazněly i od některých dalších respondentů naší ankety a projevily se v odpovědích na otázku: Co očekáváte od nové hlavy státu? „Prezidentské volby nejsou soutěží o největšího sympaťáka nebo královnu krásy. Stačí, když daná osoba nebude lhát, nebude se mstít, dokáže ctít ústavu i jejího ducha, stejně jako se omluvit, pokud udělá chybu,“ poznamenal ke kandidátům Josef Pazderka, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.



Prezidentem by se měl stát „čestný, otevřený a přímý člověk s pevným demokratickým fundamentem“, míní senátorka Miroslava Němcová. „Očekávám, že prezident bude ve svých veřejných projevech povzbuzovat v lidech vzájemnou solidaritu, laskavost a odhodlání k tomu, abychom společným úsilím zvládli náročnou situaci, ve které se naše společnost ocitá,“ uvedl v anketě religionista Pavel Hošek. Abatyše česko-německého benediktinského opatství Venio Francesca Šimuniová u prezidenta zase zdůraznila „schopnost naslouchat, se slyšeným pracovat, nepodlehnout tlaku, že musí na vše znát odpověď, pokud možno okamžitě“.



O úřad hlavy státu se uchází devět lidí: jedna žena a osm mužů. V různých debatách a setkáních s voliči mluví o svých názorech na všemožná témata (od politických a ekonomických až po postoje k hodnotovým otázkám), nebo dokonce o znalostech školního učiva. Ne všechny oblasti, ke kterým se kandidáti vyjadřují, souvisí s výkonem prezidentského úřadu, jehož pravomoci ústava zasazuje mezi poměrně úzké mantinely. Zároveň je ale zřejmé, že prezident má značný politický vliv a svým počínáním může výrazně usměrňovat, či dokonce probouzet společenské nálady. A navíc třeba spory kolem jmenování některých ministrů ukázaly, že prezident může hledat způsob, jak ústavní rámec zcela obejít. I proto od právníka a sociologa Jiřího Přibáně zaznělo, „že úkolem prezidenta je vystupovat pozitivně a dokazovat všem občanům, že demokracie má smysl a je záležitostí našeho každodenního života“.



Původně KT spolu s televizí Noe připravoval na začátek ledna debatu prezidentských kandidátů. Jenže se ukázalo, že je více kandidátů, kteří až na výjimky v televizních diskusích vystupovat nechtějí. Ale 10. ledna TV Noe ve spolupráci s KT odvysílá debatu s publicisty, vědci či umělci o tom, jaká témata se s volbami otevírají. A šesti prezidentským kandidátům, kteří byli před Vánoci na prvních místech všech relevantních průzkumů, jsme položili několik otázek. Chceme čtenářům představit, jak vnímají potřebu překonávat společenské rozdělení, jaké vlastnosti přisuzují státníkům a také zda jim v životním směřování pomohl či pomáhá některý z biblických příběhů nebo úryvků.



