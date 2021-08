Chov vrací člověka k jeho přirozenosti

Vydání: 2021/35 Církev prosí za Afghánistán, 24.8.2021, Autor: Alena Scheinostová

Kolem kostela v Ostravě - Třebovicích potkáte rodiče s dětmi, lidi bez domova, zpěváky ze scholy, ale také se tu pasou ovce, kdákají slepice a z kotců vykukují králíci. Kdo má blízko k přírodě, má blízko i k Bohu – vysvětluje zdejší farář P. Lukáš Engelmann.



„Není vhodné, aby obyvatelé této planety žili stále více obklopení asfaltem, zbaveni fyzického kontaktu s přírodou,“ píše papež František v encyklice Laudato si‘. P. Lukáš Engelmann (na snímku) proto dává na farní zahradě prostor zvířatům, se kterými se tu zvláště děti mohou potkávat. Snímek archiv Lukáše Engelmanna

Zvířata při třebovické faře už nejsou úplná novinka. Kdy jste je pořídil?



V roce 2018, po pěti letech svého působení tady ve farnosti. Udělal bych to už dřív, ale nebylo to možné z úplně prozaického důvodu: fara byla v rekonstrukci a potřebovali jsme dokončit plot, což se podařilo právě až na podzim 2018. Pak už nic nebránilo tomu, aby do oplocené farní zahrady vběhly první ovce.



Co vás k tomu vedlo?



Důvod je v prvé řadě pastorační. Oslovil mě papež František, který v encyklice Laudato si‘ mluví o tom, jak se člověk vzdaluje přírodě a že to není správný směr. Mám zkušenost, že lidé, kteří mají k přírodě blízko, mají blízko i k přirozenosti, a tudíž i k Bohu. Velkou inspirací pro mě byli mí přátelé kněží Radek Tichý z Prahy-Stodůlek a Zdeněk Fučík z farnosti Protivanov, kteří na svých farách chovají zvířata už dávno. Ovšem chovat zvířata je pro Ostravu netypické a možná i trochu provokativní. Hlavně děti si tak ale mohou uvědomit, že třeba maso nevzniká v obchodě, ale je to dar, který nás stojí nějakou námahu. Dalším důvodem je pro mě také určitý relax. Starost o zvířata je úplně jiný druh práce, než jakou kněz běžně dělá. Je to vítaná změna činnosti.



Zvířata se u vás na faře chovala i v minulosti?



Možná v daleké minulosti, protože vedle fary je hospodářská budova – tehdy to, předpokládám, bylo běžné. Ale vývoj šel směrem k tomu, že se lidé začali domácích zvířat zbavovat, protože se chov už ekonomicky nevyplatil. Dnes se k němu opět vracíme, ovšem ne pro ekonomický přínos, ale pro kvalitu a právě i pro návrat k přirozenosti.



Měl jste tedy ovce hned kam nastěhovat?



Ta hospodářská budova se dnes využívá jako garáž a sklad. Takže bylo nutné přístřešek pro ovce, kurník i králíkárnu postavit. Ovce svůj přístřešek využívají a schovávají se tu, když prší nebo když je na farní zahradě příliš velký ruch (smích). Protože pěstujeme i plodiny a květiny, znamenalo to obehnat záhony malým plotem, jinak by všechno skončilo ovcím a slepicím v břiše.



Co péče o zvířata obnáší? Stačíte na to sám?



Znamená to každé ráno zvířata nakrmit, doplnit jim vodu, seno, zrní, suché pečivo… Jednou za čas vyměnit králíkům podestýlku, vyčistit kurník. A jiné drobné činnosti. Farníci mi pomáhají. Třeba tím, že mi pro zvířata nosí suché pečivo, které doma nespotřebují. Někteří berou i natě ze supermarketů, které tam druzí nechávají, když si kupují zeleninu. Jeden farník má velkou zahradu, kterou v červnu poseče a nasuší seno, které pak zvířatům vydrží na celou zimu. Vícekrát se mi stalo, že se mi ozvali lidé z okolí, kteří ani nechodí do kostela, že mi dovezou seno, protože chov na faře podporují. Něco k snědku zvířatům přes plot hodí i sousedi. Jsem rád, že také oni s chovem souhlasí. A když mám dovolenou, tak mi s krmením vypomůžou kluci, kteří jsou na faře v podnájmu.



A jak zvířata pomáhají vám? Co z nich, lidově řečeno, máte?



Naše ovečky jsou tzv. ouessantské plemeno, což je prý nejmenší plemeno ovcí na světě. Nevyužívám je tedy na maso, ale na spásání zahrady jako „živé sekačky“. O Vánocích jsou součástí živého betléma. Děti si s nimi taky hrají na honěnou. Vybírají ovečkám jména a někdy se je podaří zapojit i do procesu krmení.



Od králíků a slepic mám maso a vejce. Zároveň jsou také živou atrakcí právě pro děti. Vytvářejí určitou atmosféru pokoje, na některé lidi mají zvířata i terapeutický účinek. Někdy se stačí na ně jen tak dívat…



Objevují se také ve vašich kázáních?



Ano, mnohokrát už jsem využil nějakou tu chovatelskou zkušenost v homilii. Když má člověk tuto existenciální zkušenost s chovem, lépe pak rozumí i podobenstvím, která Ježíš používá.



Ale naskytnou se i jiné příležitosti. Vídám lidi, jak se zastavují u farního plotu a pozorují život za ním. Farní zahradu navštívila také blízká mateřská škola. Kolem Vánoc přicházejí na faru děti z dětského rehabilitačního centra na krátkou katechezi s koledami a od té doby, co máme na faře zvířata, se zastaví i za nimi.



Co podle vaší zkušenosti přítomnost zvířat přináší farnímu společenství?



Papež František v encyklice Laudato si‘ píše, že „není vhodné, aby obyvatelé této planety žili stále více obklopení cementem, asfaltem, sklem a kovy, zbaveni fyzického kontaktu s přírodou“. Proto bych byl rád, aby nebylo pěstování rostlin a chov zvířat exotickou, ale normální součástí života. Když to jde na faře, může to jít i jinde. Kéž by i děti a mládež pochopili, že fyzická práce je normální součástí lidského života, že zvířata nepatří jen do zoo. Člověk se tím učí přijmout odpovědnost za celé stvoření. K chovu patří i porážka, kdy jsou lidé nuceni se konfrontovat také s tématem smrti a konce života, respektive jeho naplněním.



Chápu, že ne všude jsou pro chov podmínky a ne každý má k tomu vztah. Ale stále více vnímám, že péče o zvířata je „znamením doby“, ve které žijeme, a pomáhá nám najít, co jsme možná ztratili.



(sch)





