Být Mojžíšem pro rodinu i okolí

Vydání: 2020/25 Komornější Noc kostelů, 16.6.2020, Autor: Jiří Gračka

Muži a spiritualita – toto téma stále více hýbe chlapskou částí církve. Svědčí o tom rostoucí zájem o společenství, která provázejí duchovním životem speciálně muže a otce rodin.



Spiritualita hnutí směřuje k nacházení otcovství zakořeněného v modlitbě. Snímek archiv hnutí Modlitby otců



„Mluvit o specificky mužské spiritualitě má smysl. Role muže se v průběhu času mění a dnes společnost i církev posilují v mužích spíše vlastnosti připisované obvykle ženám. Pro chlapy je ale velmi prospěšné kultivovat a rozvíjet také mužské vlastnosti. Důležité je to pro rodinu, pro výchovu dětí i pro společnost jako celek. A v mužském kruhu navíc můžeme vytvořit bezpečný prostor, kde je možné sdílet velmi osobní témata,“ má ve věci jasno Pavel Hrdina ze sdružení Chlapi.cz.



Pro muže je podle něj důležité setkávat se a dělat věci společně. „U mnoha současníků tuhle roli plní sport nebo třeba setkávání s kamarády v hospodě, na kulečníku a podobně. Pro muže je to důležité, my se ovšem zároveň chceme setkávat s duchovním rozměrem a možností sdílení,“ dodává Hrdina.



Modlitba, sdílení i askeze



Význam ryze mužského společenství oceňuje například Martin Šmídek z Brna. „Pravidelnost setkávání mi pomáhala projít nelehkým obdobím životního poledne, přijmout tajemství sestupné cesty a nalézt k ní sílu nasloucháním příběhů těch starších. A ti mladší mi zase pomáhají lépe chápat mé dospělé syny, jejich svět. Provázíme se navzájem na cestách, po kterých právě klopýtáme, a spíše než moudrou radou si sloužíme vyslechnutím,“ shrnuje a přidává vzpomínku na jedno z prvních setkání: „Seděli jsme u krbu s dýmkami a otevřeným pivem. A v jedné modlitbě zaznělo poděkování za to, že jsme bohatí muži. Nešlo ovšem o majetek, peníze nebo postavení – byla to vděčnost, že nám tento čas naše ženy přejí a že nám fandí.“



Jakub Odehnal ze Zlína nicméně upozorňuje na možná úskalí: „Na začátku devadesátidenní duchovní obnovy pro muže Exodus 90 jsem bohužel nedomyslel, že má účast bude mít vliv také na mou rodinu – těhotnou ženu a dvě malé děti. Program začal ukrajovat čas pro rodinu a mé ženě přibylo povinností. Ukázalo se, že naprosto stěžejní je správné načasování a také zázemí domova,“ líčí svou zkušenost.



Přesto je rád, že se pro hlubší ponoření do mužské spirituality rozhodl: „I tyto rodinné komplikace nakonec cítím jako obrovské posílení a příležitost se pořádně zamyslet nad prioritami. Díky samotnému duchovnímu cvičení Exodus 90 jsem si vybudoval nový vztah s Bohem, osvojil si pravidelnou modlitbu a naučil se prožívat každou minutu svého života s Bohem. Získal jsem lepší sebedisciplínu pro boj s osidly dnešní doby a více se dokážu zamyslet nad svým chováním vůči své rodině i bližním,“ poukazuje Jakub Odehnal.



Konkrétních podob, jak se s mužskou spiritualitou začít seznamovat, je mnoho. Mnohé se přitom odvolávají na „klasika“ mužské spirituality, amerického františkánského kněze Richarda Rohra, jehož literární dílo je z velké části dostupné i v češtině. Některé směry kladou důraz na askezi, sebezápor a poznání vlastních limitů, jinde se zdůrazňuje význam iniciace – přechodového rituálu ke zralé dospělosti – a další zase sázejí především na modlitbu a sdílení.



Všechny pak nakonec směřují k témuž: ukázat mužům, že jejich úloha v rodině, ve společnosti a v církvi i před Bohem je nenahraditelná – a pomoci jim, aby se jí náležitě zhostili. Svými slovy to shrnuje jeden z respondentů naší ankety Jiří Melichar: „Jako Mojžíš se setkávám s Bohem a on mne posílá jako toho, kdo povede svůj národ – tedy svou ženu a rodinu – do země zaslíbené. Kdo bude svědčit o Bohu ve světě. A pro tyto úkoly mi Bůh dává sílu a požehnání.“



JIŘÍ GRAČKA









Sdílet článek na:

Sekce: Téma, Články