Být dnes Ježíšovým Tovaryšem

Celých čtrnáct měsíců od loňského 20. května po letošní 31. červenec prožívá Tovaryšstvo Ježíšovo po celém světě jako jubilejní ignaciánský rok. Slaví se 500 let od zranění sv. Ignáce z Loyoly, které vedlo k jeho obrácení, a 400 let od jeho kanonizace.



Obrácení sv. Ignáce podle Miguela Cabrery (1695–1768). Snímek Wikimedia Commons



Toto čtyřsté výročí připadlo na uplynulý víkend, kdy se ke slavnostní připomínce přidali jezuité po celém světě, včetně papeže Františka. Ten v sobotu 12. března předsedal liturgii v mateřském kostele jezuitů Il Gesù v Římě, ke které se na dálku připojily komunity z celého světa. „Ať nám svatý Ignác pomáhá, abychom si vážili rozlišování, našeho vzácného dědictví, stále aktuálního pokladu, který se má vylévat na církev a na celý svět. Právě ono nám umožňuje ‚vidět vše nově v Kristu‘,“ připomněl papež v homilii v narážce na motto jubilea.



Dějiny řádu, který má dnes zhruba 15 tisíc členů ve 112 zemích světa, jsou tak pestré (od jeho založení roku 1534, zrušení v roce 1773 a obnovení roku 1814) a daly církvi tolik inspirativních osobností, že by jezuité měli co slavit každoročně. Tentokrát v centru stojí sv. Ignác a jeho přítel a spolupracovník František Xaverský, ale připomínají se i další vrcholy jezuitských dějin a spirituality.



Se zvláštní naléhavostí pak oživila povolání jezuitů nasazovat se „ad maiorem Dei gloriam“ (AMDG, tedy k větší slávě Boží) ruská invaze na Ukrajinu. Prostřednictvím svých humanitárních organizací v čele s Jezuitskou službou uprchlíkům (JRS) pracuje Tovaryšstvo na pomoci běžencům a neopouští ani své komunity a jim svěřené lidi přímo na okupované Ukrajině. V českém prostředí je pak rozcestníkem jezuitské pomoci web jezuitoudnes.cz/pomahame/.



V České republice nyní žijí jezuité v pěti komunitách – v Praze, Brně, Olomouci, na Velehradě a Svatém Hostýně. K ignaciánské tradici se hlásí také ženské komunity, jako sestry Congregatio Jesu v jihočeské Štěkni nebo Společnost sester Ježíšových v Olomouci. Jubileum si zpřítomňují mnoha iniciativami. Třeba řádový bulletin Jezuité přináší cyklus o vztahu sv. Ignáce k rozmanitým jezuitským tématům. „Nyní chystáme číslo ‚Ignác a misijní poslání‘ a potom ‚Ignác a charisma ženy‘. To je zatím málo známé téma, dokonce se o Ignáci nespravedlivě říká, že ženy neměl rád. Ve skutečnosti ale hodně žen duchovně vedl a také je zapojoval do mnoha aktivit. Je i autorem neokázalých modliteb k ‚Naší Paní‘ – Marii,“ přiblížil odpovědný redaktor bulletinu P. Jan Regner SJ.



Poselství, které stále oslovuje



Pracuje se také na českém vydání třísvazkových dějin Tovaryšstva, zvláštní edice chystá olomoucké nakladatelství Refugium Velehrad-Roma. „K jubileu vydáváme obsáhlý text francouzského jezuity Josepha de Guiberta o dějinách jezuitské spirituality. Osobně pak pracuji na několikadílných dějinách filozofie od anglického jezuity Fredericka Charlese Coplestona,“ popsal P. Michal Altrichter SJ z Centra Aletti, pod kterým nakladatelství funguje. K číslu 55 už vyšplhal počet novén, které Refugium vydává v podobě brožurek zaměřených vždy na některou z výrazných postav nejen ignaciánské tradice. Zatím poslední je novéna s Mary Wardovou, zakladatelkou Congregatio Jesu.



Společně se Slováky prožijí čeští jezuité v květnu v Ružomberku pouť za nová povolání a na červenec je na Velehradě naplánováno světové setkání jezuitů činných v ekumenismu. Pro českou jezuitskou provincii pak uzavřením ignaciánského roku oslavy nekončí. Hned v příštím roce 2023 si totiž bratři budou připomínat 400. výročí jejího založení.



Zatoulejte se tedy na této dvoustraně do doby před čtyřmi staletími a zúčastněte se s jezuitským historikem P. Miroslavem Heroldem Ignácova svatořečení. Seznamte se s dnešními jezuitskými iniciativami u nás i ve světě a nechte se oslovit vybranými osobnostmi, čím sv. Ignác a jeho spiritualita inspirují dnes. Ať osloví i vás.



