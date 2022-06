Brněnské Výstaviště opět ožije konferencí

Vydání: 2022/27-28 Doby krizí jsou časem světců, 28.6.2022, Autor: Tomáš Kutil

Po dvouleté pauze způsobené pandemií se na brněnské výstaviště vrací Katolická charismatická konference.



Od 6. do 10. července se opět zaplní pavilon F na brněnském výstavišti křesťany z celého Česka i Slovenska. Snímek Klára Kalinová / Člověk a Víra



Organizátoři dlouho nevěděli, zda akci nepřekazí covidová opatření. Anebo zda konání nezkomplikují zástupy lidí utíkajících před válkou na Ukrajině, kteří měli na výstavišti provizorní útočiště. Jak ale organizátoři zdůrazňují, vše je momentálně na dobré cestě a křesťané se tak mohou do veletržních prostor bez problémů vypravit.



Začíná mší svatou



Konferenci zahájí ve středu 6. července v sedm hodin večer tradičně mše svatá. V posledních letech před covidem už pro ni nestačila kapacita katedrály na Petrově, proto se bude stejně jako celá konference konat přímo na výstavišti. Organizátoři letos vybrali motto z listu Efezským „V Něm je náš pokoj...“. Zřejmě nejčastěji znějícím slovem tak bude smíření. Kromě hlavních hostů (viz následující strana) o něm bude mluvit teoložka Kateřina Lachmanová, P. Josef Prokeš, františkán P. Šebestián Smrčina či koordinátorka katolické charismatické obnovy v Česku Pavla Petrášková.



Bůh své bitvy neprohrává



Tradiční kazatel, karmelitán P. Vojtěch Kodet, letos nebude mít přednášku, ale v sobotu 9. července bude sloužit mši svatou a během konference bude mít také autogramiádu knižního rozhovoru Bůh své bitvy neprohrává (Katolický týdeník a Doron, 2021), který s ním vedl editor KT Jan Paulas. Oproti předchozím konferencím se letos nebudou konat paralelní programy, které organizátoři nabízeli obvykle v pátek večer nejen na výstavišti, ale na řadě dalších míst po celém Brně. Večery budou tentokrát více společné a modlitební. Ten páteční (8. července) bude věnován modlitbě za smíření, sobotní pak modlitbě rozeslání, která má být prosbou o požehnání a dary Ducha Svatého pro všechny přítomné – nejen na cestu domů, ale i pro jejich vztahy a místa, kde působí.



TOMÁŠ KUTIL









Sdílet článek na:

Sekce: Články, Téma