Bitva, do níž se nikomu nechtělo

Vydání: 2020/45 Na Bílé hoře je kříž smíření, 3.11.2020, Autor: Jan Paulas

Ta bitva trvala jen dvě hodiny, ale vstoupila do historie jako mezník, který na celá staletí zatížil české dějiny. Přitom stačilo málo a nemusela se odehrát. Letos od ní uplyne 400 let.



Ráno 8. listopadu 1620 bylo chladné, až mrazivé, v údolích se válela mlha a vypadalo to, že obě vojska se uklidí do zimních kvartýrů a v bojích se bude pokračovat až na jaře. Zejména morálka stavovského vojska, které se opevnilo v předpolí Strahovské brány na návrší zvaném Bílá hora, nebyla valná. I když mělo strategicky výhodnější postavení, nevyužilo toho kvůli nekázni armády a neschopnosti vedení. Na obou stranách se ještě před bitvou ozývaly hlasy, které radily vyhnout se střetnutí, jehož výsledek považovala i katolická strana za nejistý. Nakonec se císařská katolická armáda ve spojení s Maxmiliánem Bavorským rozhodla zkusit ukončit vleklý dvouletý konflikt ještě před Vánoci.



„Bitva započala krátce po poledni a do útoku přešli katoličtí vojáci. Byli k tomu podníceni strhujícím kázáním karmelitánského řeholníka Dominika à Jesu Maria, který zajišťoval, že vojsko stojí pod ochranou samotné Panny Marie. Její pohaněný obraz ze Strakonic Dominik třímal a vystavoval k uctívání,“ píše historička Ivana Čornejová v osmém díle Velkých dějin zemí koruny české, kde popisuje i následnou bitvu. Ta netrvala dlouho – skončila během necelých dvou hodin. A jak upozorňuje historička, ani ztráty na obou stranách nebyly příliš velké. Když na levém křídle stavovského vojska „pěší oddíly Jindřicha Matyáše Thurna vcelku úspěšně postupovaly proti císařským, náhle a bez zjevné příčiny se obrátily na překotný ústup“ – což následně rozvrátilo celou stavovskou armádu, která se dala na útěk až k vltavským břehům. „Dlouho bývali vyzdvihováni ‚hrdinní Moravané‘, přesněji řečeno pluk žoldnéřů naverbovaných za moravské peníze. Tito pěšáci pod vedením Jindřicha Šlika stáli na pravém křídle vedle zdi královské obory při letohrádku Hvězda a měli být v závěrečné fázi nedlouhé srážky téměř do jednoho zabiti. Tak alespoň praví tradice,“ jak poznamenává Čornejová. Bitva, která byla spíše šarvátkou, měla ovšem pro země koruny české závažné důsledky.



V našem tématu se s historikem Petrem Vorlem budeme snažit přiblížit, co této osudové bitvě předcházelo. Bílá hora, která byla po staletí příčinou rozdělení, se v posledních letech stává místem setkávání a smíření. Hlavně díky sestrám benediktinkám, které zde mají svůj klášter a žijí zde s ekumenickou otevřeností.



K letošnímu 400. výročí bitvy na Bílé hoře byla naplánována řada akcí, jejichž konání ovšem bylo kvůli pandemickým opatřením zrušeno nebo je ohroženo. Nicméně 30. října byl v Aleji exulantů vztyčen tři a půl metru vysoký kříž smíření, jehož autorem je německý benediktin a umělecký kovář Abraham Fischer (více na str. 1). Ve výroční den bitvy 8. listopadu zazní v 15 hodin u mohyly na Bílé hoře ekumenické nešpory s následnými modlitbami a slavnostním odhalením instalovaného kříže smíření v nedaleké aleji. Večer ve 20 hodin se pak mohou k pietní vzpomínce připojit všichni zapálením svíčky za oknem. Bylo připraveno také několik výstav – ta venkovní u sester benediktinek na Bílé hoře je přístupná i v současné době vládních nařízení.



