Žádná otázka není hloupá

Vydání: 2021/17 Mnich Dominik rozšířil české nebe, 20.4.2021, Autor: Jiří Macháně

Když se MIREIA RYŠKOVÁ rozhovoří o Písmu, srdce vám začne hořet. Zapaluje je i svým studentům v rámci přednášek biblistiky na pražské Katolické teologické fakultě, píše o něm pravidelně v Katolickém týdeníku. Minulý týden oslavila kulaté narozeniny.



„Víra je něco hodně vzácného. Člověk musí být velmi opatrný, aby ji někomu nezodpovědně nezničil,“ zdůrazňuje Mireia Ryšková. Snímek autor



Nedá mi to se nezeptat: proč vám rodiče dali tak neobvyklé jméno?



Můj tatínek studoval ve Francii, kde po válce pracoval jako obchodní atašé a kde jsem se měla v roce 1951 narodit. Než jsem ale přišla na svět, komunisté zavřeli jeho bratra kněze, církevního právníka odsouzeného v procesu s biskupem Stanislavem Zelou. A rázem bylo po Francii. Tatínek vždycky říkal, že moje jméno je vzpomínka na tuto krásnou zemi. Pokřtěná jsem totiž jako Mireille, stejně jako slavná šansoniérka Mireille Mathieu. Pak táta vedl rok zápas s matrikou o moje jméno. Nakonec z toho vznikla Mireia, neboť Jaroslav Vrchlický toto jméno v Mistralově eposu Mireio přeložil právě jako Mireia.



Z jaké rodiny pocházíte?



Jsme klasická pražská rodina, která pochází z Moravy. Tatínek ze severní a maminka z Vysočiny. Když tátu vyhodili z diplomacie, pracoval jako úředník. Maminka nedostudovala francouzštinu a klasickou filologii, protože za války zavřeli vysoké školy. Mám ještě sestru, a jelikož se můj táta podruhé oženil, mám i dva nevlastní sourozence.



Vyrůstala jste v katolickém prostředí?



Rodiče se mnou zhruba do pěti let chodili do kostela, pak je to přešlo. Ve mně však touha po víře a po Bohu z dětství zůstala. V osmnácti letech jsem se rozhodla, že když jsem dospělá, cestu víry si budu razit sama.



Takže jste si ji prorazila až ke studiu teologie?



Chtěla jsem ji studovat, už když mi bylo šestnáct let. Vůbec to ale nepřicházelo v úvahu, protože fakulta byla tehdy určená jen pro bohoslovce. Přesto mě nikdy nenapadlo studovat u evangelíků. Měla jsem dokončeny francouzštinu a dějiny umění a již během studia na filozofické fakultě jsem se seznámila se salesiánem P. Liborem Ovečkou. A hned jak se díky mým přátelům vyskytla možnost tajně studovat se salesiány, pustila jsem se do toho. Mezi lety 1983 a 1988 jsme v šesti pokračovali nástavbou v Erfurtu a po revoluci jsme s Liborem Ovečkou odešli do Pasova dokončit doktorské studium.



Které osobnosti vás v teologii ovlivnily?



Pro mě bylo důležité, že je vědecké poznání slučitelné s mou vírou. Všechno se odehrává v dějinách, a proto i každé slovo má svou historickou, lidskou dimenzi. Navíc jsem vystudovala dějiny umění, tedy historický obor, a k tomu literární vědu. Obojí mi nešlo dohromady s neoscholastikou, která čte Písmo fundamentalisticky. Pro svobodu v teologickém poznání mi otevřely oči dvě výrazné postavy: v dogmatice P. Josef Zvěřina a v biblistice bývalý provinciál salesiánů P. František Míša, kterému se říkalo Dominus. V Erfurtu jsem pak měla výtečné profesory na Starý i Nový zákon. Toužila jsem po kněžství.



Jak se to projevovalo?



Studovala jsem společně se salesiány a byla neustále konfrontovaná rozhovory o kněžské službě: jak je skvělá a důležitá. Myslelo mi to stejně jako těm klukům, v tom mezi námi nebyl žádný rozdíl – stejně jako v zájmu o Boha a lidi. Nechápala jsem, proč oni můžou, protože jsou muži, ale já, která se jim ve všem vyrovnám, ne?! Jen proto, že jsem žena…

MIREIA RYŠKOVÁ (* 13. dubna 1951) je přední česká biblistka. Katolickou teologii vystudovala v rámci tajného studia pořádaného Salesiánskou provincií v Praze, dále v Erfurtu a po pádu komunistického režimu v Pasově, kde získala doktorát. Habilitovala se před patnácti lety na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nový zákon učila na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, podílela se na vybudování a vedení Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. Od roku 2005 působí na Katedře biblických věd a starých jazyků Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je členkou redakční rady Perspektiv KT.



JIŘÍ MACHÁNĚ











