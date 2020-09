Spolupráce škol a státu se zlepšila

Vydání: 2020/38 Lesná se raduje z nového chrámu, 15.9.2020, Autor: Tomáš Kutil

Na svátek sv. Ludmily 16. září si připomínáme den církevního školství. Téměř deset let má tuto oblast v rámci ČBK na starosti Martin Čech. Vedoucího sekce církevního školství jsme se zeptali na aktuální situaci školských zařízení církve.





Zájem převyšuje kapacitu církevních škol i několikanásobně. Na snímku studentky Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně při mši sv. k zahájení školního roku. Snímek Štěpán Langášek / Člověk a Víra



Jak zvládají církevní školy koronakrizi?



Dopady byly velmi podobné jako na ostatní školy, rozdíly byly spíše regionální. Nevím, jestli naše školy pomáhaly víc než „státní“, ale měl jsem velkou radost, že se řada studentů zapojila v dobrovolnictví. Ze středních odborných škol část studentů pomáhala v místech výkonu praxe. Zmínil bych dva příklady. Prvním z nich je sociální a zdravotní škola Evangelické akademie v Náchodě, jejíž studenti chodili pomáhat do tamní nemocnice. Podobně tomu bylo na Střední škole sv. Anežky v Odrách, kterou zřizuje ostravsko-opavské biskupství.



A do budoucna?



Některá omezení budou zřejmě trvat dál a školy se s nimi musí vyrovnat. V řádu týdnů dostanou základní školy zřizované kraji a obcemi dotaci k pořízení notebooků a softwaru na distanční výuku pro děti ze sociálně slabších poměrů. My to teď bohužel nedostaneme, což je nemilé, protože tahle technika bude zřejmě potřeba právě na podzim. O peníze církevní školy ovšem nepřijdou – ministerstvo je slíbilo vyplatit příští rok, mohou s nimi tedy už nyní počítat.



Řešily s vámi školy distanční výuku?



Jedním z úkolů naší sekce je posílat školám aktuální informace, průměrně posílám dva e-maily týdně. Nemálo z nich se v poslední době týkalo právě distanční výuky. Psal jsem jim o nových informačních kanálech či nástrojích od ministerstva školství. Po schůzce se zástupkyní Microsoftu jsem jim zase zaslal nabídku zdarma dostupného softwaru pro komunikaci na dálku. Snad některé informace alespoň trochu pomohly.



Co všechno vlastně zahrnuje pojem církevní školství?



Církevní školství je velmi pestré, kopíruje celkovou strukturu škol, tedy od mateřských po vyšší odborné, zahrnuje i školská zařízení jako pedagogicko-psychologické poradny nebo domovy mládeže. Je velmi pestré i ekumenicky – zřizují ho jak katolické subjekty, biskupství, některé farnosti či řehole, tak další církve z Ekumenické rady církví či Židovská obec. Celkem ho tvoří zhruba 140 právnických osob, pod jednou je ale někdy schováno několik škol, takže jejich počet je vyšší.



Jaký je o ně zájem?



Česká školní inspekce naše školy pravidelně kontroluje a potvrzuje jejich dobrou úroveň. Od ní se pak odráží zájem žáků – a obecně mohu říct, že je vyšší než kapacita škol. U některých škol převyšuje zájem dokonce několikanásobně počet přijatých žáků.



Jaké mají církevní školy výhody a nevýhody oproti těm, které zřizují kraje či obce?



Církevní školy si mohou snáze přelévat peníze od státu tam, kam potřebují v rámci jedné právnické osoby. „Bohatší“ mateřská škola tak může vypomoci třeba základní škole, jsou-li ovšem součástí jedné právnické osoby, jak bylo řečeno. Učitelé u nás mají smluvní mzdu, a ne tabulkou přesně stanovený plat jako ve „státních“ školách. To dává církevním školám možnost učitele odměňovat více motivačně, bohužel je to ale mnohdy jen teorie. Je velmi dobře, že se v celém sektoru zvyšují platy učitelů, u církevních škol je to však s minimálně ročním zpožděním. Někde je rozdíl v platu učitele oproti „státní“ škole třeba tři až čtyři tisíce.



Odcházejí kvůli tomu učitelé z církevních škol?



Nevím o žádných masivních úprcích, ale ano, děje se to.



Neměli by v tomhle být aktivnější sami zřizovatelé a nečekat, až stát peníze dorovná?



Podle svých možností zřizovatelé pomáhají, finančně i jinak, jenže mají limitované možnosti. Aktivní se snaží být i sami ředitelé, kteří se pouští do řady fundraisingových aktivit, čerpají i evropské dotace. Loni se takto celému církevnímu školství podařilo získat zhruba čtvrt miliardy korun.



Jak byste popsal vztah státu a církevních škol?



Minulý a tento rok jsou v tomto ohledu přelomové, nebojím se je označit za novou kapitolu vztahu s ministerstvem školství. Vůči církevním a soukromým školám pozoruji mnohem větší otevřenost a spolupráci.



Jak se to konkrétně projevilo?



Vznikla konzultační skupina se zástupci ministerstva i církevního a soukromého školství. Loni se na ní řešily mateřské a základní školy, letos ty střední, poradny a domovy mládeže. Především bylo potřeba upravit normativ, zjednodušeně řečeno balík peněz na jednoho žáka, který škola dostává každý rok od státu. Celkově se oproti původnímu výpočtu podařilo získat pro církevní a soukromé školství o 180 milionů korun více. Dobře jsou na tom nyní mateřské školy, horší je to u nejmenších základních škol. Tam se však podařil vyjednat několikaletý projekt ověření prospěšnosti takových škol, který je spojen s nadstandardními penězi. Odnesly to bohužel středně velké základní školy (153–220 žáků), kde se nám žádné navýšení nepodařilo dohodnout.



TOMÁŠ KUTIL





