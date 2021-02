Naše služba začíná nasloucháním

Vydání: 2021/7 Bratrství je lék na krizi a rozdělení, 9.2.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Vyhledáte-li na internetu kontakt na kněze a dlouholetého nemocničního kaplana P. LEO ZERHAUA, objeví se vám hned na prvním místě s poznámkou „nepřetržitá telefonní služba“. Po vytočení čísla telefon pouze jednou zazvonil a už se ozval jeho hlas.



Nemocniční kaplani slouží svou blízkostí, otevřeným srdcem, duchovní podporou, ale i svátostmi. Ilustrační snímek Filip Fojtík



Před devatenácti lety vás brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nemocničním kaplanem. Byl jste prvním v Brně?



Ne, ale dalo by se říct, že jedním z prvních. Když jsem začínal, byla v Brně už telefonní linka na nemocničního kaplana.



Postupně jeden člověk zřejmě nemohl zvládnout všechno. Jak se vaše služba vyvíjela?



Učil jsem se, jak v nemocnicích „pronikat“ na jednotlivá oddělení. Pán Bůh připravil různé příležitosti, kdy došla pomoc třeba i zevnitř nemocnic. Poté mohly nastoupit další pomocnice ve funkci pastoračních asistentek. Dnes jim už říkáme kaplanky. Služba se tak pomaličku rozvíjela. Hodně záleželo na jednotlivcích, jak uměli oslovit, být v dobrém kontaktu s nemocničním personálem a nabídnout jim naši službu. Každý jsme jiný a máme různé schopnosti.



Kolik je nyní v Brně kněží, nemocničních kaplanů?



Celkem je nás deset.



Je ze strany nemocných stejný zájem o vaši službu, jako když jste začínal?



Přiznám se, že to neumím dost dobře porovnat. Pokud je nás více, je i větší zájem pacientů.



V jednom ze svých kázání jste řekl, že když hovoříme s nemocnými, máme s nimi mluvit jako Ježíš. Můžete poradit, jak toho dosáhnout?



Člověk by si na Ježíše rozhodně neměl hrát. Tato služba v nemocnicích je specifická. Na rozdíl od farností se zříkáme přímé evangelizace. Naše služba začíná spíše nasloucháním a potom se rozvíjí podle toho, o čem dotyčný chce mluvit. Samozřejmě, pokud přijdeme za věřícím, není problém mluvit o Ježíši.



Mluvit jako Ježíš může mít různé fáze. Pán Ježíš před svým křtem zřejmě mluvil trochu jinak, než když potom začal hlásat Boží království. Je důležité s nemocnými mluvit s obyčejným lidským porozuměním, ale také s vědomím, že setkání s Ježíšem alespoň v nějaké podobě je vrcholem toho, co člověk může zažít. Ať už je zdravý, nebo nemocný. Nemohu to ale někomu vnucovat.



Více v rozhovoru, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.



P. LEO ZERHAU se narodil 9. května 1973 v Brně. Po maturitě na gymnáziu v Brně nastoupil roku 1991 do teologického konviktu a v letech 1992–1997 studoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 27. června 1997. V letech 1998 až 2002 sloužil jako kaplan a později administrátor v Příměticích u Znojma. Od roku 2002 působí ve funkci nemocničního kaplana v Brně. V roce 2013 stál u založení Katolické asociace nemocničních kaplanů, kde byl zvolen místopředsedou a je jím dosud.



LENKA FOJTÍKOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Rozhovory, Články