Konfrontační styl je zničující

Vydání: 2021/20 Oslavy sv. Jana Nepomuckého, 11.5.2021, Autor: Jiří Macháně

Publicista, pedagog, skaut, mediální analytik, člen redakční rady Perspektiv KT JIŘÍ ZAJÍC slaví sedmdesátiny. Některé své životní role a postřehy přibližuje v rozhovoru. V minulých dnech s ním vydal KT i obsáhlý knižní rozhovor s názvem Pojďme ještě kousek.



Životní sen sedmdesátníka? „Že budu jako Marie z Betánie u Ježíšových nohou. A budu moci pozorovat, jak ho celé stvoření obdivuje,“ říká Jiří Zajíc. Snímek Jana Podhorská



Když se ohlédnete za životem, co byl úspěch a co prohra?



Ještě před několika lety bych řekl, že úspěch bylo vybudování Redakce náboženského života, kterou však vedení Českého rozhlasu před pár roky po 25 letech zrušilo. Všechno ostatní je, jako když jsme hrávali se Sovětským svazem a vedli 1:0. Celý zápas nervák a pořád nebylo jasné, jestli nakonec vyhrajeme, nebo ne.



Neúspěch je určitě moje rozpadlé manželství. Oba jsme do něj s Janou vstoupili s tím, že je to na celý život a že pro to uděláme všechno. A přesto se nám to nepodařilo. Byť jsme dnes kamarádi, jsme schopni spolupracovat a podporovat se, je to velká životní rána. Je to horší, než když vám někdo blízký umře. Za to nemůžete. Ale rozpadlé manželství? To je pořád také vaše vina.



Vaše celoživotní téma je výchova a skauting. Čím vás skautování tak vzalo?



Skauting má kromě skvělých základů postavených na křesťanských principech opravdu účinnou metodu, jak dobře vychovávat, jak vést mladého člověka k dobru. Učí už malého človíčka ve věku šesti sedmi let, aby něco vydržel, uměl být všímavý, co se kolem něj děje, aby předvídal a reagoval. Každý skaut je vybaven celou řadou dalších zkušeností a kompetencí, které se ve škole ani v rodině nenaučí. Zažil například, že mu na táboře během bouřky spadl stan. Musel zvládnout situaci a vydržet. Analogicky k těmto zátěžovým situacím se pak umí zařídit i v dalším životě.



Jste trvale v kontaktu s mladými lidmi. Jací jsou?



Mladá generace v naší zemi je nesmírně rozličná. Žijí tu vynikající, vzdělaní, obětaví a charakterní mladí lidé. Viděli jsme například, jak se dokážou nasadit při pandemii v nemocnicích i jako dobrovolníci v sociálních službách. Nebo kolik mladých lidí odešlo před lety pomáhat uprchlíkům na balkánskou cestu. Ti starší z nich mají třeba i dvě vysoké školy, mluví třemi jazyky a ve srovnání s tím, jaký jsem byl já a co jsem uměl, jsou neskonale schopnější. Na druhou stranu jsou mezi mladými lidmi i ztroskotanci, kteří vůbec nerozumí světu ani situaci, ve které žijí. Volí extremisty, jsou dezorientovaní nebo úplně mimo dění. S těmi bude problém. Až na výjimky vydrží mladá generace méně, než jsme museli my, ale současně je akčnější, vzdělanější a schopnější řešit problémy.



Věnoval jste se a věnujete také vzdělávání, například na Vyšší odborné škole publicistiky. Proč má smysl, aby církev měla takové školy?



Je důležité, aby měla vliv na formaci budoucích profesionálů. Komunikace je centrální součástí našeho života – kdo jiný než křesťané by měli být odborníky na komunikaci. Přitom v církvi nám chybí jak mediální gramotnost, tak i schopnost hovořit mezi sebou. Často jsem přemýšlel, proč je mezi křesťany, zvlášť katolickými, tak malá schopnost vést dialog. Přijde mi, že je to tím, že ve skutečnosti mnoho katolíků není spokojeno se sebou samými, se světem, dokonce ani s Pánem Bohem. Mají vnitřní přetlak agresivity, který potom vrhají na ostatní, jakmile o něco v nich jen trochu škrtnou. Papež František mluví o tom, že nám chybí něžnost. Dosud není něčím, co by se mezi katolíky pokládalo za přednost.



Umí církev jako instituce prostřednictvím médií sdělovat, k čemu tu vlastně je?



Jak kdo. Jan Pavel II. nebo papež František to uměli a umí skvěle. Česká církev má některé vynikající komunikátory, jako je Tomáš Halík, Marek Orko Vácha, Tomáš Petráček, Ladislav Heryán. Těch lidí jsou ale desítky. Ovšem církev jako instituce to prostřednictvím svých představitelů na potřebné úrovni spíš neumí. Na jejich obranu je třeba říct, že je málo těch, kteří měli možnost dobře se to naučit.



Na vině jsou i média, která jsou u nás dost klerikálně zaměřená. Vybírají si téměř výlučně duchovní a pokládají je za jediné odborníky, ačkoliv bychom mezi laiky jistě našli na řadu křesťanských témat i povolanější osobnosti. A ti vybraní duchovní sami tyto laiky médiím nedoporučí. Pak je ovšem vnější komunikace církve bohužel méně efektivní.



JIŘÍ ZAJÍC (* 17. května 1951) vystudoval numerickou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, věnoval se mládeži – zejména ve skautu a turistických oddílech mládeže navázaných na podzemní církev. Mezi lety 1982–1990 byl hlavním redaktorem ilegálního „československého týmu pro křesťanskou výchovu“, spolu s Miloslavem Vlkem, Josefem Kopeckým či Alešem Opatrným. V lednu 1990 založil a do roku 1994 vedl Redakci náboženského života Českého rozhlasu. Stál u reforem výchovného programu Junáka a patřil k zakladatelům České rady dětí a mládeže, kde byl také ředitelem kanceláře. Mezi lety 1992–2000 byl členem (a místopředsedou) Rady České televize. Později pracoval jako analytik na Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V posledních 13 letech působí v odborných institucích ministerstva školství jako odborník pro mimoškolní výchovu a vzdělávání dospělých. V roce 2019 mu byl udělen Řád Stříbrného vlka, nejvyšší skautské vyznamenání.



JIŘÍ MACHÁNĚ

