K jezuitům mě přivedly otázky

Máme svobodu, ale nevyužíváme ji. Proč? Táže se jezuita P. PETR KOLÁŘ, dlouholetý komentátor Radia Vatikán a Českého rozhlasu, který se 7. února dožívá 80 let.



„Dobré vzdělání člověka osvobozuje, vede ke kladení otázek,“ říká jezuita P. Petr Kolář. Snímek archiv autora



Když se ohlédnete za roky strávenými v exilu, vybaví se vám zvlášť náročné období?



Nejtěžší zřejmě byly chvíle, kdy jsem se rozhodl odejít z mezinárodní redakce Radia Vatikán. Řadu let jsem v létě pomáhal P. Josefu Koláčkovi v české redakci a po dokončení jezuitské formace v Americe jsem měl nastoupit k němu. Situace se však vyvinula jinak. Protože jsem uměl několik jazyků, měli o mě zájem ve zmíněné mezinárodní redakci Quattro voci. Její vedoucí ve mně brzy viděl svého nástupce.



To zní jako úspěšný start kariéry.



Zní to tak, ale bylo to složitější. Kdykoli jsem projevil vlastní iniciativu, řekli mi: „Víte, my máme velmi dobře rozmyšleno, co a proč vysíláme, víme, co lidi potřebují slyšet. Nejlíp by bylo, kdybyste to jen překládal.“ Postupně mi došlo, že se ode mne očekává spíš překladatelská činnost než novinařina. To nebylo nic pro mne. Když jsem to řekl vedoucímu, byl z toho poprask. Už se mnou počítali na vedoucího a všechno bylo domluvené. Nikdo to nechtěl rozhodnout, až si mne kvůli tomu pozval přímo generální představený. Vyslechl mě a nakonec řekl: „Čím dřív budete pryč z Říma, tím líp.“ Oddechl jsem si a v tu chvíli mi došlo, že napříště budu mít na čele vypálený cejch jezuity-rebela.



Co bylo dál?



Právě… Nevěděl jsem, co dál. Nepatřil jsem k žádné jezuitské provincii. Byl jsem přičleněn do francouzské provincie, ale nepatřil jsem k ní. Rozhodl jsem se, že zajedu do Paříže, vyzvednu si věci, které jsem tam ještě měl, a vrátím se do Rakouska. Počítal jsem s tím, že Francouzi o mne s takovým cejchem stát nebudou, česká provincie neexistovala a jedinou záchranou bylo, že jsem měl rakouský pas. Říkal jsem si, že mě rakouská provincie přece nevyhodí, když slíbím, že budu dělat cokoli, co je potřeba. Jen chci zůstat jezuitou.



To se ovšem nestalo. Shodou okolností jsem na schodech Centre Sèvres v Paříži (jezuitské soukromé vysoké školy – pozn. red.) potkal provinciála, který mne dobře znal z dřívější doby. Když jsem mu všechno vyklopil, nabídl mi, abych zůstal – a od nového akademického roku jsem se stal technickým ředitelem jezuitského domu.



S odstupem času byste se rozhodl stejně?



Ano. I když bych to asi formuloval trochu líp. Těch důvodů jsem měl několik. Nechtěl jsem být jen členem mezinárodního společenství. Spolubratři měli zázemí ve svých provinciích, ale já ne, a ukázalo se, že italská provincie o bližší spolupráci neměla zájem. Obával jsem se, že nebudu nikde doma. Dále byl vatikánský rozhlas spjatý s vatikánskou politikou, které jsem pořádně nerozuměl. V té době například šéf italských křesťanských demokratů zvažoval spolupráci s komunisty, aby dosáhl stabilnější vlády. V Jižní Americe zase panovaly silně pravicové režimy a zastání ve Vatikánu hledali velkoprůmyslníci i lidová církev. Chápu, že záleželo na každém slově, ale překladatelem jsem se nikdy necítil – ani tlumočníkem názorů druhých.



S odstupem času vedoucí, kteří mne poučovali, chápu lépe. V týmu bylo málo lidí, kteří uměli rusky a rozuměli situaci ve východní Evropě. Když jsem s něčím nečekaným přišel, nemohli si být jisti, zda to tak doopravdy je, nebo ne ani kdo za tím stojí a tak dále.



Více v rozhovoru, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.



P. PETR KOLÁŘ SJ (* 7. února 1941 v Paskově) po neúspěšné žádosti o studium litoměřického semináře pracoval v elektrárnách a posléze večerně studoval Vysokou školu báňskou. V roce 1968 emigroval, vstoupil k jezuitům a studoval v Rakousku, Německu, Francii a USA. Poté působil v Radiu Vatikán a v jezuitském Centre Sèvres v Paříži. V roce 1990 se vrátil do Československa, pracoval v Českém rozhlase, ve společnosti Imago a pak i v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.



JOSEF BERÁNEK









