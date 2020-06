Jsem už více Čech než Španěl

Říká o sobě, že už je po těch letech v Praze spíše Čech. Doma je v klášteře augustiniánů na Malé Straně. Řídí řádovou školu, komunitu a vede farnost sv. Tomáše – P. JUAN PROVECHO OSA.



„Teď mi dochází, že za sebou mám už více než polovinu života a prožívám jedno z nejkrásnějších období,“ říká P. Juan Provecho. Snímek archiv farnosti sv. Tomáše



Blíží se konec poněkud nezvyklého školního roku. Jak jste poslední týdny prožil coby ředitel Školy sv. Augustina?



Během karantény jsme se snažili být v kontaktu a pracovat s dětmi i jejich rodiči. Ti se stali našimi spolupracovníky. Každý týden jsem jim posílal dopis, tedy e-mail se zamyšlením i plánem, jak pracovat. Kromě výuky jsme s rodiči a dětmi našili dva a půl tisíce roušek do nemocnice i lidem bez domova, malovali jsme obrázky a psali dopisy pro zdravotní sestry a policisty. Vyráběli jsme také růže jako poděkování pro lidi, kteří pomáhali. Školu jsem řídil na dálku a jako učitel náboženství chystal každý týden úkoly pro všechny třídy, které učím. Nejdůležitější pro mě bylo podporovat všechny, kdo patří do školy: děti, rodiče i učitele. Nikdo se nesměl cítit sám.

Pro pedagogy to bylo něco docela nového. Kvůli online výuce jsme chodili na školení. Pro děti jsme pak dělali i vyučovací hodiny – což nebyla vůbec lehká zkušenost: viděl jsem sice na obrazovce dvacet dětských tváří, hovořil k nim, ale moc mi to nešlo. Potřebuji s nimi mluvit naživo.



Jste učitel, vedete děti ke vzdělání a formujete je. Co vás na tom baví?



Učit náboženství. Kontakt s dětmi je plný energie a pozitivních emocí. Škola je pro mě vlastně výměna zkušeností mezi učitelem a žáky, což je úžasný proces. Co mě ale nebaví, je stále dokola řešit problémy s chováním žáků. Kázeňské problémy jsou pro učitele pořádná otrava.



Nelitujete někdy, že váš řád tuto školu založil? Je to přeci jen značná zátěž.



Vůbec ne! Ani na chvilku. Jsem za tuto velikou zkušenost Pánu Bohu i všem lidem ve škole vděčný. Příští rok v září budeme slavit už deset let existence školy a já jsem přesvědčený, že nám přinese i povolání do řádu. Naše mezinárodní komunita je tu také proto, abychom zde augustiniánský řád obnovili, aby mezi nás přišli i Češi. Doufám, že tak za deset let už budeme mít mezi sebou pár kandidátů vstupu do řádu. Když to říkám, lidé se mi občas smějí, že prý žádná povolání nebudou, že jsem naivní. Jenže já tomu věřím.



Více v rozhovoru, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.



P. JUAN PROVECHO OSA (*22. června 1970, Španělsko) je augustiniánský kněz a pedagog. Je delegátem-provinciálem České provincie řádu sv. Augustina a ředitelem mateřské a základní školy sv. Augustina. Spravuje farnost sv. Tomáše na pražské Malé Straně. Teologii absolvoval na Comillaské papežské univerzitě v Madridu v roce 1995 a byl vysvěcen na kněze augustiniánského řádu. Poté působil v Brazílii a od roku 1997 žije a pracuje v ČR. Zde vystudoval obor Mediální komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v letech 2007–2009 byl vedoucím tiskového střediska České biskupské konference.



JIŘÍ MACHÁNĚ

