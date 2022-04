Cimbálové Desatero i pro nevěřící

Vydání: 2022/14 Papež svěřil svět pod ochranu Marie, 29.3.2022, Autor: Lenka Fojtíková

Učí v ZUŠ ve Veselí nad Moravou i ve slovenské Skalici, má pořad v TV Noe, vystupuje s cimbálovou muzikou Danaj a předsedá dramaturgické radě Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Cimbalistka MAGDALENA MÚČKOVÁ z Hroznové Lhoty svým životem svědčí o tom, kolik člověk může dokázat, když pracuje s nasazením a láskou.





Cimbalistka Magdalena Múčková. Snímek Ota Nepilý



Už v útlém věku jste se projevila jako výrazný talent, když jste si zazpívala s brněnským BROLNem. Jak k tomu došlo?



V 70. letech dramaturg tehdejšího Československého rozhlasu v Brně Jaroslav Jakubíček přišel s projektem Děti a píseň. Prostřednictvím rozhlasových vln vyzvali rodiče, aby nahráli zpěv svého dítěte na magnetofonovou kazetu a poslali ji do brněnského rozhlasového studia. Nejšikovnější děti potom pozvali k natáčení do rozhlasu. Poprvé jsem tam zpívala jako jedenáctiletá, moje rozhlasová spolupráce v různých formách trvá přes 40 let.



Kdo vás k hudbě vedl?



Oba rodiče. Maminka milovala folklor a za studií tancovala ve folklorním souboru. Tatínek hrál od mládí v rodinné uprkovské muzice a mnoho let byl violovým kontrášem cimbálové muziky Zavádka z Čejkovic.



Vaším pradědečkem byl malíř Joža Uprka, který ukázal světu krásu lidových krojů prostřednictvím svého obrazu Pouť u svatého Antonínka, za který získal v roce 1894 na Salonu francouzských umělců v Paříži ocenění Mention honorable. Zdědila jste talent po něm?



Malování a kreslení mě dodnes moc baví. Kdybych se nevěnovala muzice, zřejmě bych sklouzla k výtvarnému umění. Doufám a těším se, že se k tomu ještě dostanu.



Vystudovala jste nejdříve hru na cimbál na brněnské konzervatoři. Bylo v době vašeho mládí těžké najít po studiích uplatnění?



Měla jsem štěstí, že jsem už během nich dostala možnost být na částečný úvazek hráčkou a zpěvačkou BROLNu (Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů – pozn. red.). Vděčím brolňácké škole za rychlé čtení z not, orchestrální souhru a další dovednosti, které se hráč na cimbál bohužel jinde nenaučí. Hudební uplatnění dnešních mnohých cimbalistů – absolventů konzervatoří nebo vysokých škol je i v současnosti minimální.



Učíte, máte svůj pořad v TV Noe, hrajete s muzikou a vymýšlíte zajímavé projekty. Kromě toho jste dlouhé roky ve vedení Mezinárodního festivalu ve Strážnici. Co z toho je vašemu srdci nejbližší?



To skutečně nedokážu říct. Jsem Pánu Bohu velmi vděčná, že mi dopřál od každého trošku. Moc mě baví učit, možná i proto, že to není pět dnů v týdnu. Ohromně mě těší muzicírování s podobně naladěnými muzikanty pro publikum, které má o naši muziku zájem – možná díky tomu, že vím, co to je živit se muzikou. Festival a spolupráce s televizí Noe je zase jiný, ale stejně radostný svět. Přináší mi obrovskou radost, když dělám to, co chci, a s těmi, s nimiž chci. Proto neumím nic upřednostnit – jedno s druhým se doplňuje a ta rozmanitost mě naplňuje.



Mnoho lidí vás poznalo právě skrze TV Noe, kde máte dlouhé roky svůj pořad U nás aneb Od cimbálu k lidové kultuře. Kdy tato spolupráce začala?



V březnu roku 2009. Za třináct let trvání jsme divákům nabídli přes 160 tematických pořadů, ve kterých se vystřídalo několik tisíc zajímavých účinkujících.

Více v rozhovoru, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.



MAGDALENA MÚČKOVÁ se narodila 26. října 1968 ve Slavičíně. Už v útlém věku se projevila jako výrazný pěvecký talent a nastartovala dlouholetou spolupráci s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (BROLN). Po absolvování Konzervatoře v Brně kromě hraní na cimbál, zpívání, komponování hudebních pořadů a úprav písní pro svou cimbálovou muziku Danaj dnes vyučuje hru na cimbál v Základní umělecké škole ve Veselí nad Moravou a Skalici na Slovensku, spolupracuje s TV Noe, Radiem Proglas a Českým rozhlasem. Vedle toho je předsedkyní dramaturgické rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Spolupracovala s Hradišťanem, ostravským Technikem a byla externí dramaturgyní a scenáristkou České televize.



LENKA FOJTÍKOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Rozhovory, Články