Archa má cíl. Už přes 60 let

„Až se k nám právo vrátí.“ Když za normalizace zněl sálem spirituál s těmito slovy, všichni věděli, o čem je řeč. Podobně jako když spolu s Václavem Havlem a Georgem Bushem st. zpívali 17. listopadu 1990: „Jednou budem dál“. Spirituál kvintet patří už déle než šedesát let k neopomenutelným souborům na domácí hudební scéně a celou tu dobu stojí v jeho čele JIŘÍ TICHOTA.

Když jste v roce 1960 zakládal Spirituál kvartet, co byste si pomyslel, kdyby vám někdo řekl, že jednou budete zpívat pro dva americké prezidenty (Bushe a Clintona)?

Vím, jak to myslíte, ale tenkrát bych si hlavně řekl: „Pozor, provokace!“ Kde by se tu v socialistickém, ploty a ornými pásy obklopeném Československu vzali američtí prezidenti? A samozřejmě jsme nikdo neuvažovali o tom, že budeme hrát ještě po třiceti letech a nakonec to bude šedesátka. Jenom nás to naše hraní bavilo.

Jak dovedl SK unikat normalizačním cenzorům? O textech typu: „Archa má cíl, archa má směr, plaví se k Araratu na sever,“ se přece nedalo tvrdit, že nemají křesťanský obsah.

Problémy s cenzurou – jako ostatně všichni viditelní – jsme měli pořád. Uvádíte ještě zašifrovaný případ, ale v našich textech vyváděl Mojžíš svůj lid z otroctví despotů, zpívalo se o potřebě stát za svou pravdou, volalo se po návratu práva, četli jsme texty obrozenců vyzývající posluchače: „Nenechte se promrzeti, protože o to jde všem nepřátelům pravé svobody národů,“ a tak dál. V písních se nesmělo objevit slovo „Bible“ – bylo hned nahrazeno slovem „kniha“ a „Mojžíš“ slovem „prorok.“

Byly případy, kdy jste cenzuře neunikli?

Celkem jsme „schytali“ osm zákazů činnosti, většinou půlročních krajových, dva byly opravdu tvrdé a celostátní – po koncertu pro evangelickou bohosloveckou fakultu v pražských Jirchářích za připomenutí výročí smrti Jana Palacha a pak za představení o českém obrození, kdy byla inscenace zakázána a my z divadélka Atelier navždy vyhoštěni.

Pro představu cituji kousek jiného udání: „Okresní výbor Komunistické strany Československa Litoměřice, připomínky ke koncertu Spirituálu kvintetu dne 26. srpna 1982. První část programu byly staré černošské spirituály převážně zpívané anglicky, česky pouze komentované. Po hudební stránce byly spirituály velmi pěkné, v českém komentáři se objevovala celá řada narážek na naši společnost. Druhou část programu tvořily staré náboženské písně, při kterých si účinkující vyžadovali podporu obecenstva tleskáním – např. píseň ‚Boží mlýny‘, ‚Víra tvá‘ (dále v textu ‚pomůže, uzdraví‘), ‚Svobodná zem tě láká‘… Žádám o projednání tak, aby další koncerty odpovídaly požadavkům na socialistické umění, aby i komentář naše posluchače vychovával a nepřipouštěl dvojsmyslné vysvětlení různých narážek.“ Mimochodem nás pobavil požadavek, aby narážky nebyly dvojsmyslné. Mají být tedy jednosmyslné?

Ano, po „hudební stránce jsou spirituály velmi pěkné“. Kde je nacházíte – a jak vypadalo toto pátrání bez internetu a za železnou oponou?

Dnes není v tomto ohledu s hledáním velký problém, prakticky vše – zpěvníky, nahrávky, odbornou literaturu – je možné vyhledat na internetu. V době našich začátků to bylo něco nepředstavitelného. Literatura ani nahrávky u nás nebyly dostupné, a navíc zájem o cokoli, co patřilo do světa za železnou oponou, byl podezřelý. Protože jsme nesměli vlastnit valuty, nemohli jsme si ani něco v zahraničí objednat a koupit. Takže jsme byli odkázáni na náhody, všelijaké soukromé archivy našich známých a dobrou vůli lidí kolem nás.

