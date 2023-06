Výstava připomene A. C. Stojana

Vydání: 2023/23 Rekordní Noc kostelů se Santinim, 6.6.2023, Autor: Jiří Macháně

Velehrad ožije 4. a 5. července cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Dny lidí dobré vůle i velehradská pouť připomenou významné výročí letošního roku: 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a vizionáře Antonína Cyrila Stojana.



Tuto významnou osobnost, spojenou velmi úzce také s Velehradem, připomene během Dnů lidí dobré vůle výstava, umělecké dílo Stojanovo otcovské srdce a speciální hudební vystoupení. Dechové hudby Bojané, Šarovec a Staroměstská kapela vzdají během benefičního koncertu poctu „tatíčkovi Moravy“.



„Když se o někom říká, že je renesanční osobnost, zní to jako klišé. Stojana to však popisuje skvěle,“ vysvětluje tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek a připojuje výčet jeho práce. Byl kněz, vlastenec a politik. „Vycházel z modlitby a hlubokého duchovního života. Lidé mu říkali tatíček Stojan, protože byl vyhlášený lidumil. Objevil se tam, kde ho bylo třeba,“ popisuje Kořenek. Stavěl nejen kostely, ale také farmy. Zakládal knihovny, ale k vidění byl i tehdy, když pomáhal hasičům u požáru nebo zachraňoval člověka z rozvodněné řeky. Organizoval poutě, setkal se s třemi papeži, obnovil Velehrad a Svatý Hostýn. Šokoval svými projevy lásky – například když prosebníkovi na ulici dal vlastní boty a kabát, jeho fara byla stále plná chudých lidí, které zval na oběd. Stovka obcí ho jmenovala svým čestným občanem.



Výstava na Velehradě



Na Velehradě vznikla z iniciativy arcibiskupa Jana Graubnera malá stálá expozice věnovaná A. C. Stojanovi. „Nalézt ji lze v prostoru Stojanova gymnázia a veřejnosti bude poprvé zpřístupněna v rámci Dnů lidí dobré vůle 5. července,“ slibuje Josef Kořenek. Návštěvníci v ní naleznou autentické předměty, které Stojan používal – například jeho cestovní pas či části liturgického oděvu. Pozoruhodný je rovněž kaligram StoXJan se stovkou charakteristik tohoto výjimečného muže: nápisy utvářejí Stojanovu tvář. V expozici je rovněž umístěna kniha s výběrem modliteb, které v písemné podobě zaznamenali Stojanovi ctitelé v Královské kapli velehradské baziliky v letech 1990–2023.

JIŘÍ MACHÁNĚ





Antonín Cyril Stojan (22. května 1851 – 29. září 1923)

podílel se na vybudování 139 nových kostelů a 64 far

staral se o uprchlíky z 1. světové války, v Kroměříži zřídil seminář pro zahraniční studenty

podporoval hudební soubory

hájil práva novinářů na svobodu projevu, zakládal „tisková střediska“ se zázemím pro novináře

hájil práva učitelů, bojoval za lepší platové podmínky, nabízel duchovní cvičení

v parlamentu vystupoval s pokorou; i političtí oponenti jej měli v úctě

z Velehradu udělal centrum snah o sjednocení východní a západní církve; jeho zásady dialogu použil i Druhý vatikánský koncil.

založil strukturu Charit v České republice

pečoval o krajanské spolky, zvláště ve Vídni a USA

vlak byl jeho druhým domovem; při cestách do Vídně a později do Prahy jezdil hlavně v noci, aby byl ráno k dispozici v další službě; pomáhal zřizovat železniční zastávky

hájil české živnostníky před vykořisťováním, rozdával jim stovky výtisků „Živnostenského řádu“, aby se seznámili se zákony a mohli se bránit

byl vojenským kaplanem, za 1. světové války navštěvoval vojenské nemocnice, organizoval zasílání českých knih pro raněné vojáky do polních lazaretů; navštěvoval a vzdělával vězně

podílel se na zakládání knihoven s českou literaturou v době Rakouska-Uherska a kupoval pro ně české knihy

založil desítky spolků (např. Matice svatohostýnská, Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, Družstvo Velehrad, Katolická omladina, Spolek vojenských vysloužilců) a byl jejich aktivním čestným členem

přivedl elektrický proud na Svatý Hostýn









Sdílet článek na:

Sekce: Články, Publicistika, Zpravodajství