Práce dozorce je službou všem

Historicky první mši sv. za příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby ČR hostil ke 30. výročí jejího vzniku minulý čtvrtek vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Slavnostní liturgii celebroval biskup Zdenek Wasserbauer.



Práce vězeňského dozorce je leckdy nepříjemná a nevděčná, přesto je pro společnost zásadní, připomněli si účastníci bohoslužby. Snímky Jiří Kawan



Uniformy jsou ve vojenském kostele obvyklé. Tentokrát však převládaly mužské i ženské stejnokroje Vězeňské služby (VSČR) a mezi nimi jen několik policejních či hasičských. Nemnoho „civilů“ představovali zástupci vlády (např. poslankyně a někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková) či neziskových organizací, které pomáhají vězňům a jejich rodinám či obětem, jako ekumenické Mezinárodní vězeňské společenství. Shromáždění doplňovaly řeholní hábity či oděvy duchovních různých denominací, protože zde nechybělo ani vedení Ekumenické rady církví a samozřejmě vězeňští kaplani. Ti katoličtí koncelebrovali u oltáře s biskupem Wasserbauerem, který má při ČBK na starosti duchovní službu v ozbrojených složkách a je také členem Rady pro duchovní službu ve věznicích.



Z presbytáře obstoupeného čestnou stráží zaznělo úvodem přes pět desítek jmen příslušníků Vězeňské služby, kteří od 40. let přišli při své práci o život. Většinou byli členy obou odbojů. Jejich jména pořadatelé vystavili také u bočního oltáře, kde k jejich poctě hořely svíčky.



Chvíle spočinutí



„V dnešní situaci, kdy ve věznicích chybějí dozorci, narůstá agresivita, příslušníci Vězeňské služby čelí ve vězeních útokům a slyšíme i o sebevraždách, vám chci toto setkání nabídnout jako chvíli spočinutí,“ oslovil přítomné Zdenek Wasserbauer. Liturgická čtení, která biskup pro tuto příležitost vybral, se pak dotkla tří velkých oblastí práce VSČR.



Úryvek z Knihy moudrosti hovořil o spravedlivém životě, pasáž ze Skutků zase o žalářníkovi, který měl ve Filipách střežit Pavla a Silase. Evangelium pak vyprávělo rozhovor „dobrého“ a „zlého“ lotra na Golgotě. „My dostáváme, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého,“ říká v Lukášově podání dobrý lotr. A biskup Wasserbauer navázal: „Ve vězeních jsou odsouzení, kteří se nikdy nenapraví, ale i takoví, kteří se právě tady obrátili. Může to být i práce kaplanů anebo také zásluha vaší dobře odvedené práce,“ oslovil příslušníky VSČR. „Kéž by těch opravdu obrácených bylo co nejvíce, aby se náš svět změnil,“ popřál biskup a dodal: „Díky za vaši práci, kterou ve věznicích vykonáváte.“



Trestnictví potřebuje reformu



V pětatřiceti tuzemských věznicích a ústavech pracuje takřka osm tisíc příslušníků VSČR a několik tisíc civilních zaměstnanců – ať už jde o vězeňskou nebo justiční stráž, psychology a vychovatele a další profese. Jejich duchovní doprovázení, stejně jako duchovní péči o takřka 20 tisíc vězňů má na starost pouhých 43 vězeňských kaplanů z 11 církví. Česko je v počtu vězněných osob mezi nejhoršími státy v mezinárodním srovnání – na 100 tisíc obyvatel tu připadá 180 vězňů, což je třetí nejhorší výsledek v Evropské unii. Jak začátkem roku varoval premiér Petr Fiala, věznice jsou naplněné na hranu svých kapacit, chybí i nezbytný personál a na místě je to, po čem odborníci volají již delší dobu – reforma trestního řádu.



„Naše práce je službou bezpečí ostatních,“ shrnul v závěru mše generální ředitel VSČR Simon Michailidis, sám katolík. „Chráníme společnost před nebezpečím a zároveň pomáháme odsouzeným k resocializaci. Pracujeme v prostředí často nasyceném zlobou a agresivitou, která je namířená proti celému světu, a protože my jsme první na ráně, často dopadá právě na nás,“ podotkl Michailidis a připomněl: „Proto jsme se tu dnes sešli: abychom si připomněli smysl a význam naší společné práce a abychom vyjádřili vděčnost a dík těm, kdo tuto často tak nevděčnou službu, toto břemeno, přijali za svůj životní úkol.“



Poslání dbát na bezpečí a spravedlnost bude Vězeňské službě dále připomínat i její prapor, který v závěru slavnosti biskup Wasserbauer požehnal. Šéf VSČR Michailidis k žerdi ještě připjal pásku s latinským mottem, které česky zní: „Spravedlností k dobru, dobrem ke spravedlnosti.“



Z iniciativy Mezinárodního vězeňského společenství se každoročně v prvním adventním týdnu koná ekumenický Týden modliteb za vězeňství – letos to bude od 1. prosince. Modlitby nabídnuté na webu mvs.cz zahrnou vězně, pracovníky věznic, oběti i prosbu za spravedlnost a smíření. O duchovní službě ve věznicích vydal loni stejnojmennou knihu někdejší vězeňský kaplan P. Michael Martinek SDB.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





