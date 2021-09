Podle čeho budete volit?

Vydání: 2021/39 Potomek sv. Ludmily na Tetíně, 21.9.2021, Autor: Karel Pučelík

Osobnostem duchovního života jsme položili otázku: Podle čeho se budete rozhodovat v nadcházejících parlamentních volbách 8.–9. října?



Na jakou stranu se vydat? Ve hře může být orientace naší země. Snímek Pexels



Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup



Mám už svůj osvědčený postup. Před každými volbami si málokdy pročítám volební programy jednotlivých subjektů vstupujících do voleb, ale vyhledávám si články, životopisy a různá pojednání o jednotlivých osobách, které je reprezentují. Volební programy jsou, zdá se mi, často velmi fádní a podobají se jeden druhému. Svou mnohoslovností i vypovídají o ne zcela zásadových věcech. Informace o určitém člověku, dávající možnost se seznámit s jeho životními postoji, názory, osobním svědectvím jeho života, s jeho skromností a ochotou myslet na druhé, nikoliv jen na sebe, tedy o stylu jeho života – to jsou rozhodující skutečnosti, podle kterých pak volím. K volbám chodím vždy, a docela rád.



S. M. Vojtěcha Zikešová, představená Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka



Volit určitě půjdu. Vybírat budu politickou stranu, u které si mohu už ze zkušenosti ověřit, zda se snaží své sliby plnit a bojuje za nás, občany – tedy že má v naší zemi již svoji tradici. Bude mne zajímat, jak se zmíněná strana staví ke křesťanským hodnotám, které se týkají hlavně klasické rodiny a pomoci potřebným, v současnosti konkrétně migrantům. Zaměřím se také na její postoj k Evropské unii a budování společné cesty, kterou považuji za evangelní. Rozhodně nikdy nebudu uvažovat o volbě politické strany, která by pro svůj vlastní prospěch využila podporu komunistické strany, jež se tak tragicky zapsala do historie nás řeholníků. Věřím, že pokud nezůstaneme lhostejní, pravda a láska zvítězí i v našem národě.



Mons. Tomáš Halík, religionista a vysokoškolský pedaogog



Nejdůležitějším kritériem je pro mne vždy jasná prozápadní a proevropská orientace – vědomí, že životním zájmem pro ČR je členství v EU a NATO. Nejraději bych volil koalici TOP-STAN-KDU, ta však neexistuje, proto považuji za volitelné pouze dvě demokratické koalice (Spolu a Piráti se STAN) a je třeba skousnout kompromis, že některé strany či určití politici těchto koalic nám třeba nesedí. Uvažujme reálně: pouze spolupráce těchto dvou koalic nás osvobodí od této vlády. Nevolit nebo volit některou ze stran mimo tyto dvě koalice znamená poškozovat tuto zemi. Já budu volit Spolu. Má-li být ČR brána ve světě vážně, nemůže nás v době předsednictví EU reprezentovat premiér podezřelý z vážných trestných činů nebo vláda s podporou neofašistů a komunistů. Pokud znáte někoho z těch, kteří by se nechali nalákat Babišovým korumpováním důchodců na úkor příštích generací nebo demagogií SPD, která se nestydí zneužívat křesťanskou rétoriku pro protikřesťanské cíle, snažně prosím, využijte všechen um a energii, abyste je od toho odvrátili. Ve hře jako málokdy je budoucnost naší země.



Jaroslav Šebek, historik a publicista



Volby nejsou soutěží o královnu krásy nebo dokonalost samu, ale ovlivní naše životy v této zemi minimálně na čtyři roky a možná ještě déle. Moje volba tak určitě nebude patřit stranám, které předkládají ve své politice nezodpovědný populismus, který se ohlíží jen na momentální potřebu a nezajímá ho ani bližší budoucnost. Můj hlas také nedostanou extremistické formace, byť svůj program někdy balí do křesťanského hávu. Národní a vlasteneckou hrdost podle mě můžeme pěstovat bez nenávistného nacionalismu, vyvolávání přehnaného strachu a záštiplného vymezování se vůči druhým, jak to ostatně zdůrazňuje i papež František. Velkou důležitost přikládám při svém rozhodování otázkám školství a vzdělávání a také reflexím toho, jaké jsou naše hlubší kořeny, z nichž chceme budovat naši národní a kulturní identitu, a vztahu k obecnějším hodnotám, k rodinné politice, která pamatuje i na ty slabší.



