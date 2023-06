Nový rozcestník o duchovní péči

Vydání: 2023/25 Šestice nových kněží, 20.6.2023, Autor: Tomáš Kutil

Komu má nová část portálu sloužit?



Každému, kdo má zájem o život církve, duchovní péči a témata spojená s vírou. Při vzniku této části portálu jsme se snažili o nízkoprahovost, tedy aby se v ní zorientoval i ten, kdo se v církevních reáliích nevyzná, a mohl se doptat, případně dohledat, co vlastně potřebuje.



Novou a samostatnou záložkou centrálního webu katolické církve chceme zdůraznit, že duchovní péče o člověka je hlavní činností církve. Nejsme primárně zdrojem zpráv nebo třeba ekonomickou jednotkou. Na portálu cirkev.cz to trochu chybělo a jsem rád, že jsme to tam nyní mohli doplnit.



Co všechno tam lidé najdou?



Zkusili jsme tuto část strukturovat podle životních situací: Narodí se vám dítě a zvažujete, že ho necháte pokřtít? Umře vám blízký a vy byste stáli o církevní pohřeb? Nechodíte pravidelně do kostela, ale chtěli byste tam mít svatbu? Vzali jsme okamžiky, kdy lidé často vyhledávají službu církve, ale ne vždy dobře vědí, co je k tomu potřeba, a hlavně, kde začít, na koho se obrátit. Připravili jsme tedy jednoduché základní „manuály“, jak postupovat a koho kontaktovat.



Máte už „pokryté“ všechny relevantní životní situace?



Je to spuštěné teprve několik dní, tak uvidíme, jaká bude zpětná vazba. Pokud by tam někomu něco chybělo, budeme rádi, když nám to dá vědět. Není problém ještě něco přidat. Osobně vidím jako důležité, že jsme zařadili i situaci, kdy člověk přijde poprvé či třeba po dlouhé pauze do kostela a najednou není ve své kůži. Neví, co tam má přesně dělat, jak se chovat. Snažíme se takového člověka povzbudit, aby se neostýchal vejít, a dát mu najevo, že kostel je tu i pro něj.



V sekci Katolické speciality už ale míříte i na ty, kdo se chtějí dozvědět něco víc.



V církvi máme spoustu zvyklostí, které nemusí být srozumitelné – proč je kněz oblečen tak barevně, co přesně slavíme o Vánocích či Velikonocích, proč si připomínáme svaté, k čemu je dobrý papež atd. Opět se to snažíme jednoduše vysvětlit. Některé otázky mohou být pro hledající i vstupní branou do života církve. Skrze zájem o některou „specialitu“ může objevit i to podstatné, „hlavní chod“ – to, že církev je společenství, Boží lid. A že by pro něj mohlo být zajímavé se k němu připojit.



Při evangelizaci lze často narazit na námitku: Jak vám mám věřit, když je tolik církví a každá mluví o Bohu trochu jinak? Vy ale dalším církvím prostor dáváte.



Vychází to z mé osobní zkušenosti dobré spolupráce s Ekumenickou radou církví a Židovskou obcí. Snažíme se ukázat, že spolupracujeme a některé věci děláme společně. A to i se Židy. Myslím, že právě židovský fenomén může být další vstupní branou pro zájem o křesťanství. Podobně jako některé středověké kontroverze – třeba jak to bylo s Janem Husem. Opět to někoho může přivést k přemýšlení o víře a podnítit hledání.



Kdo hledá, najde. V sekci Duchovní péče konkrétně i kontakt. Kdo mu odpoví?



Je tam formulář a zprávy z něj přijdou k nám na sekretariát České biskupské konference. V praxi uvidíme, kolik bude dotazů. Když méně a budu to zvládat, rád odpovím osobně. Bude-li dotazů více, předám je dalším lidem, případně odborníkům, kteří se v dané problematice lépe vyznají.



Je už tato prezentace duchovní péče kompletní?



O čem jsme se domnívali, že by tam být mělo, tam už je. Ale pokud seznáme, že nějaké téma je ještě potřeba pojednat, můžeme ho přidat. Hlavně je to ale rozcestník. U životních situací je odkaz, pomocí něhož lze najít nejbližší farnost a na ni se obrátit. Jeden z odkazů míří i na portál Víra.cz, kde je možné nalézt také spoustu užitečných podnětů.



