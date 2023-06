Na kole do Polska či Bavorska

Vydání: 2023/22 Noví kněží do služby, 30.5.2023

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších dopravních prostředků.



Jáhen Petr Šplouchal požehnal auta, kola, koloběžky, tříkolky, traktor i skateboardy. Snímek autorka



V brněnských Obřanech v nedělním odpoledni tamní jáhen Petr Šplouchal požehnal nejen auta a motorky, ale také kola, koloběžky, tříkolky, kočárky, traktor a skateboardy. „Tato akce se zde pořádá už od roku 2008. V minulých letech jsem žehnal i kamion a kolečkové brusle. Dnes prosíme dobrého Boha také za všechny oběti dopravního provozu, abychom v zastoupení za ty, kteří na to zapomínají, následovali Boží lásku a zkusili ji vnášet do našich životů. Láska k Bohu a bližním má pronikat celý život křesťana. Nejen když jsme v kostele, ale i za volantem, řídítky, kniplem i na koloběžce,“ připomněl jáhen.



„Přišla jsem si nechat požehnat kočárek, ve kterém mám dcerku Aničku, aby byla pod Boží ochranou,“ popsala Anna Šplouchalová. „Nechali jsme si požehnat koloběžky, aby se nám nic nestalo,“ uvedla Pavla Bednaříková se dvěma syny.



O týden dříve přijela asi tisícovka motorkářů na poutní kopec Svatý Antonínek. Motorkářská pouť za živé i zemřelé motorkáře s následným žehnáním jejich strojů se tam letos uskutečnila počtvrté a zájem o ni rok od roku roste. Mši svatou sloužil františkánský kněz Eliáš Paseka. „Nosíme ve svém srdci kamarády, kteří už doputovali. Na ně pamatujeme stejně jako na živé, s nimiž se zde setkáváme,“ řekl P. Eliáš. Mši při pouti motorkářů bude celebrovat i 24. června od 11.00 v Hájku u Prahy.



Rekordních 300 motorkářů si přijelo 20. května do Chýnova na Táborsku pro požehnání, které pořádal klub Bizoni. „Při prvním ročníku mě organizátoři oslovili s přáním o účast, protože jsem tehdy v Chýnově působil,“ svěřuje se jáhen a nemocniční kaplan Václav Mikula, který s úsměvem dodává, že ale on sám žádný motorkář není. V kostele vedl bohoslužbu slova. Četl při ní úryvek z Bible, připomínající Mojžíše, který si na cestě z Egypta u studny všiml nespravedlnosti a zastal se dcer kněze při napájení stáda. „Modlili jsme se během bohoslužby za všechny lidi na cestách i za ty, kteří se z nich už nikdy nevrátí,“ řekl Václav Mikula. V neděli 4. června se žehnání motorek uskuteční od 13 hodin ve Vacenovicích na Hodonínsku. V rámci žehnání motorkáři pořádají sbírku, jejíž výtěžek věnují jedenáctileté Sofince po dětské mozkové obrně.



LENKA FOJTÍKOVÁ a RADEK GÁLIS

