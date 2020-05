Kdy dovezou svatovítské varhany?

Vydání: 2020/19 ČBK povede Jan Graubner, 5.5.2020

Svatovítské varhany jsou už vyrobené, jejich instalace do pražské katedrály ovšem ještě nějakou dobu potrvá. Kruchta totiž vyžaduje stavební úpravy, aby nástroj unesla.



Vizualizace nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Nástroj je již hotový a čeká na převoz do ČR. Repro Nadační fond Svatovítské varhany



Podle původních plánů měly varhany dorazit do Česka v dubnu, kvůli pandemii se ale jejich příjezd opozdí. „Chtěli jsme je prozatím uložit v klášteře sv. Jiří,“ konstatuje František Falta, koordinátor projektu Varhany pro katedrálu. Svatojiřský klášter je pro dočasné uložení varhan ideální. Je blízko katedrály, takže píšťaly bude možné do ní posléze dopravovat postupně. Varhany zůstanou zabalené v bednách, chránit je budou zvláštní protipožární a bezpečnostní opatření.



Uzavření hranic však tento plán zkomplikovalo. Samotné varhany by projet v kamionech ještě mohly, jejich vykládání a uskladnění musí ovšem dozorovat lidé ze španělské varhanářské dílny Gerharda Grenzinga, kde nástroj vznikl. „Tito lidé nyní přijet samozřejmě nemohou, komplikací je i uzavření areálu Pražského hradu,“ dodává Falta. Podle něj lze jen těžko odhadnout, jak se bude situace v nejbližších týdnech vyvíjet, a kdy tak budou moci varhany přijet. Reálný by mohl být červen.



Dřevo do katedrály



Nové varhany jsou těžší, než se odhadovalo. Váží 38 tun a kruchta, kam mají být umístěny, by takovou váhu nemusela zvládnout, a proto se připravuje projekt jejího zesílení. Napomoci by mělo i dřevo z lesů obce Liberk v Podorlicku. V březnu myslivci z tamního spolku pokáceli potřebné stromy a dřevo odvezli na pilu. Na poděkování obci na Rychnovsku a jejím občanům se slavila svatohubertská mše svatá. „Je to velký svátek. Vždyť dodávat dřevo do svatovítské katedrály na Pražském hradě se neděje každý den. Věřím, že si to budou pamatovat i naše děti a vnuci,“ uvádí iniciátor akce Drahoslav Chudoba. Dřevo teď musí nějakou dobu vysychat.



Vlastní rekonstrukci kruchty by měla provádět Správa Pražského hradu jako zástupce vlastníka katedrály. Neměla by být tedy hrazena z peněz, které lidé, organizace a firmy darovali na nové varhany. „Statické posouzení kruchty už je hotové, nyní projektant připravuje projekt rekonstrukce. Do čtyř měsíců by měl být dokončen,“ přibližuje organolog Štěpán Svoboda. Kromě řešení statiky projekt zahrnuje novou elektroinstalaci, datovou síť či propojení a umístění kamerového systému. Vzhledem k památkové ochraně katedrály a všem dalším úředním povinnostem se letos rekonstrukci zřejmě dokončit nepodaří. Svoboda odhaduje, že hotovo by mohlo být v polovině příštího roku.



Nemenší komplikací je pro celý projekt varhan nepříznivý vývoj směnného kurzu koruny a eura (euro je dražší, než se počítalo). Protože drtivá většina plateb za budování varhan probíhá v eurech, přináší to zvýšení nákladů, a organizátoři stavby varhan tak povzbuzují další dárce.



Kromě úpravy kruchty je třeba vyzkoušet, zda zvuk nových varhan nebude kolidovat s konstrukcí katedrály – a to především nízké frekvence hlubokých píšťal. „Využijeme k tomu některé píšťaly stávajících varhan a největší zvon v katedrále – sv. Zikmunda,“ připojuje organolog. Podle něj je prakticky vyloučeno, že by zvuk varhan působil stavbě chrámu závažný problém, takový případ nezná ani ze zahraničí. Spíše se může stát, že některé frekvence budou špatně rezonovat, což by pak vyřešilo jemné přeladění.



TOMÁŠ KUTIL, TEREZA ZAVADILOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Články, Publicistika, Zpravodajství