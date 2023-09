Jezuité doprovázejí nejen studenty

Vydání: 2023/38 30 let spojují Východ se Západem, 19.9.2023, Autor: Tomáš Kutil

Řeholníci zvou na mši svatou, odbornou konferenci i přednášky pro širokou veřejnost při příležitosti oslav 400 let od založení české jezuitské provincie.



Mše svatá na zahájení akademického roku v pražském jezuitském kostele sv. Ignáce. Snímek Petr Hrabovský / Člověk a Víra



Bohoslužbu v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, který byl hlavním chrámem starého Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, bude 23. září od 17 hodin celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Už předtím – 19. září v Praze a 20. září v Brně – vystoupí britský profesor Gerard Kilroy. Britská jezuitská provincie totiž slaví letos taktéž čtyřsté výročí existence. Přednášky jsou zaměřeny na postavu řádového světce a mučedníka, který obě země spojuje – Edmunda Kampiána. Svou formaci prožil v Českých zemích. Nyní je to naopak – čeští zájemci o vstup do řádu odcházejí do britského Birminghamu, kde se pro řádový život připravují v mezinárodním noviciátu spolu s lidmi z celého světa. Letos v létě tam za českou provincii nastoupili dva novicové.



Tři studentské farnosti



V současnosti se čeští jezuité věnují třem studentským farnostem v Praze, Brně a Olomouci. Úzce spolupracují s Vysokoškolským katolickým hnutím a kromě pravidelných bohoslužeb nabízejí studentům přednášky, duchovní doprovázení i různé sportovní aktivity nebo plesy.



Velký důraz klade řád na exercicie a duchovní doprovázení. „Nabízíme je široké škále lidí – akademikům, těm, kdo pracují v církvi, ale třeba i těm, kdo Pána hledají. Každý z nás má charisma pro trochu jinou oblast,“ popisuje P. Michal Altrichter SJ, který působí v olomoucké komunitě a pracuje především na tamní Univerzitě Palackého. Většinu kurzů lze najít na webu exercicie.cz, případně na kolinskyklaster.org. Během exercicií jezuité obvykle nabízejí také duchovní doprovázení, ale celou řadu lidí takto doprovázejí stále. „Já se tímto způsobem věnuji třeba několika hudebníkům. Dával jsem duchovní cvičení filharmonikům a několik z nich chtělo v doprovázení pokračovat,“ připojuje P. Altrichter.



Jezuité se věnují i těm, kdo se teprve chystají přijmout víru. Konvertité k nim přicházejí zejména přes akademické farnosti, kde ročně bývají desítky křtů. „Jejich příprava je pro nás velmi obohacující. Kladou totiž jiné otázky než lidé ve víře ukotvení, nutí to člověka stále se zajímat o dění kolem nás a o to, čím lidé žijí,“ přibližuje P. Altrichter. Řád působí rovněž na poutních místech Velehrad a Svatý Hostýn, kam přijíždějí lidé z celé republiky.



Jezuité provozují i jednu základní školu – ZŠ Nativity v Děčíně. Původně v ní chtěli nabízet vzdělání pouze nadaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dnes je ale spíše školou věnující se žákům, kteří potřebují větší péči. „Snažíme se optimálním způsobem rozvíjet možnosti jak žáků nadaných, tak různým způsobem znevýhodněných, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální potenciál,“ uvádí vedení školy.



Univerzitní práce a vydávání knih



Jezuité organizují po celé České republice také odborné i popularizační přednášky a ve svém nakladatelství Refugium vydávají každý rok zhruba 25 titulů. Podílí se na tom tým lidí a za třicet let existence už mají za sebou přes 600 knih. Připravují původní publikace i překlady – velmi často o spiritualitě nebo o svatých. K výročí provincie nyní chystají český překlad obsáhlého díla Aloise Kroesse Dějiny české provincie do roku 1773. Členové řádu rovněž působí na univerzitách v Olomouci, Liberci a Bratislavě. „A jsme velmi rádi, že dva naši kandidáti nyní nastoupili do formace v Birminghamu. Považuji za velký vklad, že se tam setkávají různé kultury. Budoucí jezuité tím vyjdou ze svého pohodlí a získají rozhled,“ doplňuje P. Michal Altrichter.



Českou provincii rovněž čeká reflexe jejího současného působení a toho, jaké jsou před ní výzvy. Generální představený P. Artur Sosa přijede na vizitaci všech komunit a děl v ČR v první polovině listopadu. „Myslím, že se nám daří osvojovat si synodální myšlení. Pozoruji v našich komunitách profrantiškovský akcent a těší mě to,“ přibližuje život společenství P. Altrichter. Přiznává, že vzhledem k počtu členů provincie a stáří některých spolubratrů je potřeba uvažovat nad tím, co opouštět a kde napnout síly, aby byly využity co nejlépe. „Výzvy souvisí s tím, co prožívá celý řád na světové úrovni – je to například ekologie nebo sociální apoštolát,“ doplňuje. Obohacením pro českou provincii jsou podle něj i členové řádu z jiných zemí, kteří přijíždějí na studijní pobyty. I ti mimoevropští. „Prožít spolu několik měsíců je skvělou zkušeností pro obě strany,“ uzavírá jezuita.



TOMÁŠ KUTIL





Sdílet článek na:

Sekce: Články, Publicistika