Jak vznikají noviny při pandemii?

Vydání: 2020/18 Na mši svatou jen s patnácti lidmi, 28.4.2020

Noviny vycházejí stále a vznikají i v nouzovém stavu. Redakce se rozdělila. Nikoli v názorech – v těch se různí docela běžně – nýbrž fyzicky. Většina redaktorů totiž pracuje už šestý týden z domova. Nebo třeba od rodičů či z chalupy. Většina týmu se zkrátka ocitla v dobrovolné domácí karanténě.



Do práce dojíždí Jiří Macháně a Kateřina Koubová na kole. Také grafik Ondřej Vodička a korektorka Markéta Domnosilová se vyhýbají cestování hromadnou dopravou. Snímek Jana Podhorská



Druhá parta střeží pevnost a dojíždí pravidelně do sídla KT v ulici Antala Staška v pražské Krči: šéfredaktorka Kateřina Koubová, vedoucí redakce Jiří Macháně a redaktor Perspektiv Jaroslav Šubrt. Při výrobě novin se v sekretariátu střídají asistentka redakce Věra Nevoralová a účetní Jana Podhorská, které se snaží zachraňovat váznoucí doručování novin ve spolupráci s našimi distributory.



Dvakrát týdně pak dorazí do redakce korektorka Markéta Domnosilová a grafik Ondřej Vodička. „Celé noviny dělat na dálku nejde. Zlom, kontrola korektur a náhledů, zanesení připomínek do hotových podkladů a konečné uzavření, u toho už zkrátka musí být několik lidí,“ vysvětluje grafik.



O čem budeme psát?



Noviny se rodí na třech poradách během týdne, nyní při konferenčních hovorech prostřednictvím internetu. Každá dobrá redakce pracuje týmově. Nápady jednotlivců se střídají, stírají či rozšiřují i v tomto krizovém režimu. „Jde vlastně o postup, kdy musí ustoupit ego a jde o věc samu: vybrat, o čem informovat a jak, jaký formát se ke které zprávě hodí,“ popisuje šéfredaktorka Kateřina Koubová.



Redakce se svolává každý týden v pondělí, v úterý a v pátek. „Tak vlastně vzniká zadání i budoucí podoba každého nového čísla. Obsah se samozřejmě mění podle aktuálního dění až do poslední chvíle před pondělní uzávěrkou. Některé věci, jako je tematická dvoustrana, duchovní texty, liturgický servis či eseje, připravujeme v delším časovém horizontu než jeden týden, v tomto směru jsme měli naštěstí naplánováno. Co nám teď ale rozhodně chybí, jsou každodenní postřehy a ladění detailů, a hlavně naše vášnivé debaty nad plány. Na dálku to není ono,“ usmívá se pod rouškou šéfredaktorka.



Na každou poradu a do každého vydání přispívají svými náměty a nápady všichni členové redakce, včetně našich „krajánků“ v jednotlivých diecézích. „Zde se mísí různé zkušenosti i názory z terénu, protože každý redaktor musí být neustále ve spojení s lidmi a prostředím, o kterém píše; být otevřený neustále doplňovat fakta a upravit své mínění. Má být připraven zprostředkovat informace, přijmout výtky druhých a nebrat si je osobně,“ přibližuje vedoucí redakce Jiří Macháně. Teprve poté se rozběhne práce, na kterou je od té chvíle každý sám. Všichni průběžně odevzdávají hotové texty, které kontrolují a upravují vedoucí redaktoři, šéfredaktorka, editor a v neposlední řadě korektorka.



S trpělivostí a bez trpkosti



Zvlášť v době krizového režimu se stává, že se nejeden text odsouvá, nebo dokonce končí „v koši“, protože se objevují stále aktuálnější informace, mění se zájem čtenářů a ani jasné limity, co se týče kvality fotek či kapacity stránky, se nedají obejít. „Tak se například při posledním vydání KT stalo, že jsme vybírali ze tří verzí titulní strany. Je to docela fuška, protože si redaktoři při dokončování museli posílat snímky budoucí podoby KT přes messenger a volali si asi pětkrát, aby vybrali tu nejlepší,“ líčí náročnější uzávěrku grafik Ondřej Vodička. Ten vykazuje v těchto dnech nebývalou trpělivost, podobně jako celý redakční tým, který udržuje náladu vtipkováním, ostatně jako zřejmě všichni Češi v nesnadných dobách. Drobná provozní nedorozumění bude potřeba hojit, až nouzový stav skončí, a hlavně si odpustit.



Potvrzení tiskárny o převzetí podkladů pro tisk nového vydání novin přinese úlevu jen na pár hodin. V úterý ráno začíná celý kolotoč znovu. „Děkujeme všem našim čtenářům za věrnost, pozornost a dobré slovo, kterých se nám v těchto dnech dostává, a přejeme hezké čtení a povzbuzení,“ uzavírá šéfredaktorka.



